Wendy Sulca y Micro TDH sorprenden con el remix de 'Cerveza, Cerveza' grabado en Cusco

El videoclip de 'Cerveza, Cerveza Remix' muestra paisajes emblemáticos de Cusco y celebra la riqueza cultural peruana en una gran producción visual.

La cantante peruana Wendy Sulca y el artista venezolano Micro TDH estrenarán este viernes 6 de junio ’Cerveza, Cerveza Remix’, una nueva versión del tema viral que marcó a toda una generación en internet y que hoy acumula más de 20 millones de visualizaciones. La canción llegará a todas las plataformas digitales junto a un videoclip oficial grabado en Cusco, en una colaboración que fusiona cumbia, huayno y sonidos urbanos contemporáneos.

El lanzamiento llega más de dos décadas después del nacimiento del tema original, considerado uno de los fenómenos virales más representativos de la cultura pop latinoamericana. La nueva versión resignifica la canción que marcó los inicios musicales de Sulca y la proyecta hacia nuevas generaciones con un sonido actualizado y una producción visual de gran escala.

Wendy Sulca y Micro TDH relanzan el viral 'Cerveza, Cerveza' con un remix que une cumbia, huayno y sonidos urbanos en un homenaje contemporáneo.

“Esta canción nació por el cariño del público. Durante años me pidieron un remix de ‘Cerveza, Cerveza’ y sentía que era el momento perfecto para rendir homenaje a mis raíces y a mis inicios”, declaró Wendy Sulca sobre el proyecto.

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Una colaboración que nació en los buses de Mérida

La historia detrás del remix tiene un origen tan inesperado como la propia viralidad de la canción original. Micro TDH confesó ser fan del tema desde su infancia, cuando lo escuchaba en discos recopilatorios que sonaban en los buses de Mérida, Venezuela, camino al colegio. Años después, ese recuerdo se transformó en un encuentro artístico: el cantante venezolano viajó a Perú, etiquetó a Sulca en un video cantando la canción y ahí comenzó todo.

La nueva colaboración entre la artista peruana Wendy Sulca y el venezolano Micro TDH surge tras años de admiración mutua y raíces musicales compartidas.

“Todo se dio de manera muy orgánica. Él ya conocía mi música desde niño, escuchaba mis canciones cuando iba al colegio en Mérida, Venezuela. Luego vino a Perú, me etiquetó cantando la canción y ahí empezó todo. Para mí es un sueño hecho realidad grabar con un artista que admiro muchísimo”, relató Sulca.

La admiración entre ambos fue recíproca. Wendy Sulca reconoció haber seguido durante años la carrera de Micro TDH, especialmente tras el fenómeno global de su colaboración con Piso 21, canción que supera los 1000 millones de reproducciones en Spotify. “Escuchaba muchísimo su música, canciones como ‘Cafuné’ y ‘Amor de Red Social’. Jamás imaginé que algún día grabaríamos juntos”, confesó la artista peruana.

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Micro TDH rememora su infancia en Mérida, Venezuela, donde escuchó la versión original de 'Cerveza, Cerveza' en los buses escolares, marcando su conexión con la canción.

Sobre el venezolano, Sulca destacó: “Tiene una vibra increíble y siento que le dio exactamente el toque que necesitaba este remix. Esta unión representa algo muy bonito entre Perú y Venezuela”.

Cusco como escenario y un evento de lanzamiento en Lima

El videoclip oficial eleva la dimensión del proyecto. Grabado íntegramente en Cusco, la producción apuesta por una estética que celebra la identidad peruana, los paisajes andinos y el encuentro entre culturas latinoamericanas. La elección de la locación no fue casual: Micro TDH había expresado su deseo de conocer la ciudad desde hace tiempo, y el equipo decidió convertir ese sueño en parte del proyecto audiovisual.

El lanzamiento del remix reunirá a los artistas en Lima durante un evento especial con invitados e influencers el 4 de junio en Le Paris Discoteca.

“Micro soñaba desde hace muchísimo tiempo conocer Cusco. Nos encantó la idea de llevarlo y grabar ahí porque queríamos mostrarle al mundo la belleza del Perú. Las imágenes son espectaculares, el paisaje es increíble y sentimos que logramos capturar algo muy auténtico y emocionante”, describió Wendy Sulca.

El lanzamiento del remix será celebrado además con un evento especial el jueves 4 de junio en la discoteca Le Paris de Lima, donde ambos artistas interpretarán la canción en vivo y compartirán detalles exclusivos de la producción junto a invitados especiales e influencers.

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Dos carreras marcadas por la viralidad y la reinvención

Wendy Sulca se consolidó como una de las artistas peruanas más reconocidas internacionalmente dentro de la cultura pop digital, al llevar el huayno y la música andina a audiencias globales desde muy temprana edad. Su trayectoria combina autenticidad, viralidad y reinvención constante, con un vínculo directo con el público que trasciende fronteras.

Micro TDH, por su parte, es una de las voces urbanas más representativas de Venezuela y Latinoamérica, con millones de oyentes mensuales, colaboraciones internacionales y una presencia consolidada en la escena musical actual. Su versatilidad y su capacidad para moverse entre géneros lo han posicionado como uno de los artistas más sólidos del circuito latino.

El remix de ‘Cerveza, Cerveza’ estará disponible este viernes 6 de junio en todas las plataformas de streaming.