SALUDPOL lanza 27 plazas de trabajo en Lima, Ica y Ucayali: ofrecen sueldos de hasta S/ 9.000 para técnicos y universitarios

SALUDPOL - PNP

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, conocido como SALUDPOL, abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con 27 vacantes disponibles para personas con secundaria completa, estudios técnicos, universitarios, bachillerato y título profesional. Las plazas están distribuidas entre Lima, Ica y Ucayali, con remuneraciones que van desde los S/ 4.000 hasta los S/ 9.000 mensuales.

La convocatoria, publicada el 26 de mayo de 2026, permanecerá vigente hasta el próximo 9 de junio. Entre los perfiles requeridos figuran especialistas en auditoría médica, analistas administrativos, técnicos en comunicación social, asistentes administrativos y personal de soporte técnico, entre otros cargos orientados a las áreas de salud, administración y sistemas.

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¿Qué puestos ofrece SALUDPOL en esta convocatoria CAS 2026?

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La entidad busca incorporar profesionales y técnicos de distintas especialidades. Las vacantes están dirigidas a egresados, bachilleres, titulados y también estudiantes universitarios que acrediten determinados ciclos académicos completos.

Entre los puestos con mayores remuneraciones destacan los cargos de especialistas, cuyos salarios alcanzan los S/ 9.000 mensuales. Estas posiciones están dirigidas principalmente a médicos cirujanos y profesionales de ingeniería o ciencias administrativas.

Vacantes con sueldo de S/ 9.000

Especialistas en Auditoría Médica (5 plazas en total) Requisito: título profesional de médico cirujano Lugar: Lima

Especialista de Gestión de la Información Requisito: título universitario en ingeniería de sistemas, computación y sistemas o ingeniería estadística Lugar: Lima

Especialista en Gestión de Riesgos Requisito: título universitario en ingeniería o ciencias administrativas Lugar: Lima

Especialista Administrativo Requisito: título universitario en ciencias administrativas, sociales o de la salud Lugares: Lima y Ucayali



Puestos para bachilleres universitarios

También se ofrecen varias plazas para bachilleres con remuneraciones entre S/ 6.000 y S/ 7.000. Algunos de los cargos son:

Analista en Proceso de Selección y Vinculación de Personal

Analista de Gestión de la Información

Analistas Administrativos para Control Previo

Analista Administrativo para Tesorería

Analista Administrativo para Gestión y Seguimiento de Reembolsos

Analista Administrativo para Trámite de Reembolsos

Las carreras solicitadas incluyen administración, contabilidad, economía, ingeniería industrial, ingeniería estadística, ciencias sociales y ciencias de la salud.

Vacantes para técnicos y estudiantes universitarios

La convocatoria también contempla oportunidades para personas con formación técnica y estudiantes universitarios.

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Entre ellas figuran:

Técnico en Comunicación Social Sueldo: S/ 5.500 Requiere título técnico en comunicaciones, comunicación audiovisual o diseño gráfico digital

Analista en Soporte Técnico Sueldo: S/ 6.500 Requiere título técnico en computación e informática, informática o sistemas

Asistente Administrativo para Atención de los Asegurados Sueldo: S/ 4.000 Requiere título técnico en administración o computación

Asistente Administrativo para Seguimiento de Trámites Sueldo: S/ 5.000 Requiere estudios universitarios en administración con mínimo seis semestres completos



Asimismo, destaca una plaza para Chofer Resguardo, dirigida a personas con secundaria completa y licencia A-IIA vigente. El sueldo ofrecido es de S/ 6.000 mensuales.

¿Cómo postular a la convocatoria de SALUDPOL?

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Los interesados deberán revisar cuidadosamente las bases de cada puesto antes de enviar su postulación. La entidad precisó que cada vacante cuenta con requisitos específicos y documentos obligatorios que deben adjuntarse correctamente durante el proceso de inscripción.

Entre los documentos que usualmente se solicitan figuran:

Currículum vitae documentado

Declaraciones juradas

Copia de DNI

Certificados de estudios

Colegiatura y habilitación profesional, en caso corresponda

La fecha límite para postular a cualquiera de las plazas es el 9 de junio de 2026. Los postulantes deben verificar previamente si cumplen con el perfil requerido, ya que las inscripciones incompletas o con documentación incorrecta podrían quedar fuera del proceso de selección.

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Lista completa de regiones con vacantes

Las plazas están distribuidas en:

Lima

Ica

Ucayali

La mayor cantidad de puestos se concentra en Lima, especialmente en áreas administrativas, auditoría médica, gestión de información y atención al asegurado.

Carreras profesionales requeridas

SALUDPOL solicita profesionales y técnicos de distintas especialidades, entre ellas:

Administración

Contabilidad

Economía

Ciencias sociales

Ciencias de la salud

Ingeniería de sistemas

Ingeniería industrial

Ingeniería estadística

Computación e informática

Comunicación audiovisual

Diseño gráfico digital

Medicina humana

Los interesados pueden revisar las bases completas y anexos oficiales de cada proceso en la plataforma de convocatorias de SALUDPOL antes de realizar su inscripción.