SALUDPOL lanza 27 plazas de trabajo en Lima, Ica y Ucayali: ofrecen sueldos de hasta S/ 9.000 para técnicos y universitarios

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, conocido como SALUDPOL, abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con 27 vacantes disponibles para personas con secundaria completa, estudios técnicos, universitarios, bachillerato y título profesional. Las plazas están distribuidas entre Lima, Ica y Ucayali, con remuneraciones que van desde los S/ 4.000 hasta los S/ 9.000 mensuales.
La convocatoria, publicada el 26 de mayo de 2026, permanecerá vigente hasta el próximo 9 de junio. Entre los perfiles requeridos figuran especialistas en auditoría médica, analistas administrativos, técnicos en comunicación social, asistentes administrativos y personal de soporte técnico, entre otros cargos orientados a las áreas de salud, administración y sistemas.
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¿Qué puestos ofrece SALUDPOL en esta convocatoria CAS 2026?
La entidad busca incorporar profesionales y técnicos de distintas especialidades. Las vacantes están dirigidas a egresados, bachilleres, titulados y también estudiantes universitarios que acrediten determinados ciclos académicos completos.
Entre los puestos con mayores remuneraciones destacan los cargos de especialistas, cuyos salarios alcanzan los S/ 9.000 mensuales. Estas posiciones están dirigidas principalmente a médicos cirujanos y profesionales de ingeniería o ciencias administrativas.
Vacantes con sueldo de S/ 9.000
- Especialistas en Auditoría Médica (5 plazas en total)
- Requisito: título profesional de médico cirujano
- Lugar: Lima
- Especialista de Gestión de la Información
- Requisito: título universitario en ingeniería de sistemas, computación y sistemas o ingeniería estadística
- Lugar: Lima
- Especialista en Gestión de Riesgos
- Requisito: título universitario en ingeniería o ciencias administrativas
- Lugar: Lima
- Especialista Administrativo
- Requisito: título universitario en ciencias administrativas, sociales o de la salud
- Lugares: Lima y Ucayali
Puestos para bachilleres universitarios
También se ofrecen varias plazas para bachilleres con remuneraciones entre S/ 6.000 y S/ 7.000. Algunos de los cargos son:
- Analista en Proceso de Selección y Vinculación de Personal
- Analista de Gestión de la Información
- Analistas Administrativos para Control Previo
- Analista Administrativo para Tesorería
- Analista Administrativo para Gestión y Seguimiento de Reembolsos
- Analista Administrativo para Trámite de Reembolsos
Las carreras solicitadas incluyen administración, contabilidad, economía, ingeniería industrial, ingeniería estadística, ciencias sociales y ciencias de la salud.
Vacantes para técnicos y estudiantes universitarios
La convocatoria también contempla oportunidades para personas con formación técnica y estudiantes universitarios.
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Entre ellas figuran:
- Técnico en Comunicación Social
- Sueldo: S/ 5.500
- Requiere título técnico en comunicaciones, comunicación audiovisual o diseño gráfico digital
- Analista en Soporte Técnico
- Sueldo: S/ 6.500
- Requiere título técnico en computación e informática, informática o sistemas
- Asistente Administrativo para Atención de los Asegurados
- Sueldo: S/ 4.000
- Requiere título técnico en administración o computación
- Asistente Administrativo para Seguimiento de Trámites
- Sueldo: S/ 5.000
- Requiere estudios universitarios en administración con mínimo seis semestres completos
Asimismo, destaca una plaza para Chofer Resguardo, dirigida a personas con secundaria completa y licencia A-IIA vigente. El sueldo ofrecido es de S/ 6.000 mensuales.
¿Cómo postular a la convocatoria de SALUDPOL?
Los interesados deberán revisar cuidadosamente las bases de cada puesto antes de enviar su postulación. La entidad precisó que cada vacante cuenta con requisitos específicos y documentos obligatorios que deben adjuntarse correctamente durante el proceso de inscripción.
Entre los documentos que usualmente se solicitan figuran:
- Currículum vitae documentado
- Declaraciones juradas
- Copia de DNI
- Certificados de estudios
- Colegiatura y habilitación profesional, en caso corresponda
La fecha límite para postular a cualquiera de las plazas es el 9 de junio de 2026. Los postulantes deben verificar previamente si cumplen con el perfil requerido, ya que las inscripciones incompletas o con documentación incorrecta podrían quedar fuera del proceso de selección.
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Lista completa de regiones con vacantes
Las plazas están distribuidas en:
- Lima
- Ica
- Ucayali
La mayor cantidad de puestos se concentra en Lima, especialmente en áreas administrativas, auditoría médica, gestión de información y atención al asegurado.
Carreras profesionales requeridas
SALUDPOL solicita profesionales y técnicos de distintas especialidades, entre ellas:
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Ciencias sociales
- Ciencias de la salud
- Ingeniería de sistemas
- Ingeniería industrial
- Ingeniería estadística
- Computación e informática
- Comunicación audiovisual
- Diseño gráfico digital
- Medicina humana
Los interesados pueden revisar las bases completas y anexos oficiales de cada proceso en la plataforma de convocatorias de SALUDPOL antes de realizar su inscripción.