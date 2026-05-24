Perú

No ponga las verduras junto al detergente: ¿Cómo vender más en una bodega? 4 claves para impulsar el negocio

El orden del local y la separación de productos con ofertas por redes sociales pueden ser determinantes para los clientes. Pero eso no es todo

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Agremub - bodegas
La competencia por consumidores más informados obliga a las bodegas peruanas a ajustar su operación diaria para sostener ventas.

En el Perú, las bodegas representan uno de los principales motores de abastecimiento en barrios y comunidades. Según datos de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), para 2025 se registraban más de 530 mil bodegas en el país, generando empleo para más de 2 millones de personas.

Estas cifras reflejan la importancia económica y social de estos pequeños comercios, que enfrentan el reto constante de adaptarse a consumidores más informados y a un entorno de consumo cada vez más variable.

Tiendas y bodegas: pequeñas acciones marcan la diferencia

En el contexto actual, donde los clientes comparan precios y buscan mejores alternativas antes de comprar, las bodegas deben optimizar su gestión para mantenerse competitivas.

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Mejoras simples en la organización del local, la gestión del inventario y la comunicación con los clientes pueden traducirse en un incremento real de las ventas diarias.

Yape - Bodegas
Un mejor orden en el local y la organización del inventario aumentan las ventas diarias en bodegas según Arca Continental en Perú.

Especialistas de la Escuela de Negocios Coca-Cola de Arca Continental resaltan que la clave está en aplicar acciones prácticas y sostenidas en el tiempo, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

En ese sentido, Arca Continental en Perú propone cuatro recomendaciones esenciales para potenciar el desempeño de las bodegas y facilitar el crecimiento del negocio.

1. Orden y visibilidad: El primer paso para vender más

Mantener el local limpio y ordenado es fundamental. La presentación de los productos incide directamente en la decisión de compra.

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Colocar en zonas estratégicas aquellos artículos que se desean promover, como promociones, combos o bebidas frías, facilita que el cliente los identifique rápidamente y aumenta la probabilidad de una venta adicional.

La correcta distribución y el destaque de productos clave pueden hacer la diferencia en el flujo diario de ingresos.

2. Stock asegurado de los productos más solicitados

Uno de los errores más comunes en la gestión de bodegas es no contar con suficiente inventario de los productos de mayor demanda.

Identificar cuáles son los artículos que más rotan y asegurarse de tener siempre disponibilidad permite evitar ventas perdidas.

La falta de stock en productos básicos puede generar insatisfacción en el cliente y hacer que opte por otras alternativas en la competencia.

Agremub - bodegas

3. Herramientas digitales para una gestión eficiente

La digitalización ofrece nuevas oportunidades para el pequeño comercio, de acuerdo con Arca Continental en Perú.

Aplicaciones móviles permiten a los bodegueros realizar pedidos de manera rápida, revisar promociones y llevar un control más preciso del negocio desde el celular.

Estas herramientas optimizan la administración y permiten acceder a ofertas exclusivas, lo que se traduce en un mejor margen de ganancia y mayor eficiencia operativa.

4. Comunicación activa con los clientes

Informar a los clientes sobre promociones, productos nuevos o descuentos a través de redes sociales y WhatsApp genera mayor tráfico hacia la bodega y favorece el incremento de ventas.

La comunicación directa, ágil y personalizada se convierte en un canal efectivo para fidelizar clientes y captar nuevas oportunidades de negocio, aprovechando la cercanía que caracteriza a estos comercios de barrio.

El entorno de consumo en Perú exige a las bodegas adaptarse y mejorar continuamente. Aplicar estas cuatro claves propuestas por Arca Continental puede ayudar a los emprendedores del sector a fortalecer su operación diaria, mejorar la experiencia del cliente y potenciar los resultados económicos de su negocio.

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