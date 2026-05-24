Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reúne con transportistas en San Juan de Lurigancho y se compromete a luchar frontalmente contra la delincuencia y las mafias que extorsionan al sector. (Crédito: Canal N)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que el excandidato presidencial Jorge Nieto y los dirigentes del partido Buen Gobierno tienen “total libertad” para expresar su posición política de cara a la segunda vuelta electoral, luego de que el exministro anunciara públicamente su llamado al voto viciado.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad con transportistas vinculada a temas de seguridad ciudadana. Consultada por la prensa sobre la postura de Jorge Nieto, Fujimori indicó que respetará la decisión adoptada por el exaspirante presidencial y su agrupación política.

“El señor Nieto y los dirigentes del partido del Buen Gobierno tienen total libertad de anunciar su voto. Puede ser a cualquiera de los candidatos o, como lo han hecho, de manera viciada. Están en su derecho, están en libertad”, declaró ante los medios de comunicación.

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Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Fuerza Popular insiste en mantener diálogo

Keiko Fujimori sostuvo que, pese a la posición asumida por Jorge Nieto y su partido, Fuerza Popular continuará buscando acercamientos con distintas organizaciones políticas durante la campaña electoral.

“Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás partidos con los que se viene ya conversando”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular.

Las declaraciones fueron ofrecidas mientras participaba en una actividad junto a transportistas, donde también abordó temas relacionados con inseguridad ciudadana y extorsiones.

La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, fue captada este 19 de mayo, durante un evento de campaña, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Sarratea, denuncias e informes

Durante la rueda de prensa, la excandidata presidencial también fue consultada sobre las declaraciones de su candidato a la vicepresidencia, Miguel Ángel Torres, luego de que algunos sectores interpretaran sus palabras como una referencia a una supuesta conspiración entre Fuerza Popular, el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía para sacar del poder al expresidente Pedro Castillo.

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Al respecto, Fujimori rechazó esa interpretación y sostuvo que la salida del exmandatario respondió a las denuncias de corrupción y al intento de golpe de Estado ocurrido durante su gestión presidencial.

“Creo que quienes recordamos esos momentos y tenemos los informes periodísticos sobre las reuniones clandestinas en Sarratea, todas las denuncias y evidencias de corrupción y el intento de golpe de Estado, lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto”, afirmó.

En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición Infobae

Promete frenar ola de extorsiones

Keiko Fujimori también respondió a las declaraciones del candidato Roberto Sánchez, quien responsabilizó a Fuerza Popular y a determinadas decisiones impulsadas desde el Congreso por el incremento de la inseguridad ciudadana en el país.

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“Bueno, eso es absolutamente falso. Quien ha gobernado ha sido Pedro Castillo, el señor del sombrero a quien él imita. Y luego ha gobernado la señora Boluarte, que era miembro también del partido con el que él estaba a su lado”, señaló.

Finalmente, Fujimori aseguró que enfrentará a las organizaciones criminales y a las mafias vinculadas a las extorsiones. “Lo que sí les puedo decir es que vamos a enfrentar a estas lacras sociales. Yo me compro el pleito de recuperar el orden en nuestro país”, expresó.

El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú