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Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está en libertad de promover el voto viciado: “Tenderemos puentes de diálogo”

Durante una actividad con transportistas, la lidereza de Fuerza Popular también prometió enfrentar las extorsiones y recuperar el orden en el país

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La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reúne con transportistas en San Juan de Lurigancho y se compromete a luchar frontalmente contra la delincuencia y las mafias que extorsionan al sector. (Crédito: Canal N)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que el excandidato presidencial Jorge Nieto y los dirigentes del partido Buen Gobierno tienen “total libertad” para expresar su posición política de cara a la segunda vuelta electoral, luego de que el exministro anunciara públicamente su llamado al voto viciado.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad con transportistas vinculada a temas de seguridad ciudadana. Consultada por la prensa sobre la postura de Jorge Nieto, Fujimori indicó que respetará la decisión adoptada por el exaspirante presidencial y su agrupación política.

“El señor Nieto y los dirigentes del partido del Buen Gobierno tienen total libertad de anunciar su voto. Puede ser a cualquiera de los candidatos o, como lo han hecho, de manera viciada. Están en su derecho, están en libertad”, declaró ante los medios de comunicación.

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Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Keiko Fujimori sostuvo que, pese a la posición asumida por Jorge Nieto y su partido, Fuerza Popular continuará buscando acercamientos con distintas organizaciones políticas durante la campaña electoral.

“Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás partidos con los que se viene ya conversando”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular.

Las declaraciones fueron ofrecidas mientras participaba en una actividad junto a transportistas, donde también abordó temas relacionados con inseguridad ciudadana y extorsiones.

La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, fue captada este 19 de mayo, durante un evento de campaña, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
La candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, fue captada este 19 de mayo, durante un evento de campaña, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Sarratea, denuncias e informes

Durante la rueda de prensa, la excandidata presidencial también fue consultada sobre las declaraciones de su candidato a la vicepresidencia, Miguel Ángel Torres, luego de que algunos sectores interpretaran sus palabras como una referencia a una supuesta conspiración entre Fuerza Popular, el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía para sacar del poder al expresidente Pedro Castillo.

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Al respecto, Fujimori rechazó esa interpretación y sostuvo que la salida del exmandatario respondió a las denuncias de corrupción y al intento de golpe de Estado ocurrido durante su gestión presidencial.

“Creo que quienes recordamos esos momentos y tenemos los informes periodísticos sobre las reuniones clandestinas en Sarratea, todas las denuncias y evidencias de corrupción y el intento de golpe de Estado, lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto”, afirmó.

En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición Infobae
En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición Infobae

Promete frenar ola de extorsiones

Keiko Fujimori también respondió a las declaraciones del candidato Roberto Sánchez, quien responsabilizó a Fuerza Popular y a determinadas decisiones impulsadas desde el Congreso por el incremento de la inseguridad ciudadana en el país.

“Bueno, eso es absolutamente falso. Quien ha gobernado ha sido Pedro Castillo, el señor del sombrero a quien él imita. Y luego ha gobernado la señora Boluarte, que era miembro también del partido con el que él estaba a su lado”, señaló.

Finalmente, Fujimori aseguró que enfrentará a las organizaciones criminales y a las mafias vinculadas a las extorsiones. “Lo que sí les puedo decir es que vamos a enfrentar a estas lacras sociales. Yo me compro el pleito de recuperar el orden en nuestro país”, expresó.

El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú
El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú

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