Perú

Debate presidencial de equipos técnicos: todo lo que debes saber de la exposición de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

El JNE sorteó el orden de intervención de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el Debate Técnico de este domingo 24 y el Debate Presidencial del 31 de mayo, y fijó los tiempos: el primero durará 1 hora y 40 minutos con exposiciones de 7 minutos por bloque, y el segundo se extenderá 1 hora y 15 minutos

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Escenario de debate con dos podios de acrílico y pantallas LED mostrando los logos del JNE, Juntos Por el Perú y Fuerza Popular, e iluminación de estudio.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto un moderno escenario para el debate presidencial de Perú 2026, destacando los logotipos de Juntos Por el Perú y Fuerza Popular tras los podios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el sorteo que definió el orden de participación de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en los bloques del Debate Técnico de este domingo 24 y del Debate Presidencial previsto para el 31 de mayo, en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

El acto se desarrolló en la sede institucional del JNE, con la presencia de representantes de ambas organizaciones políticas, y fue certificado por un notario público. Con ese procedimiento, el organismo electoral buscó asegurar que ambos partidos compitan bajo las mismas condiciones y con reglas previamente establecidas.

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El Debate Técnico organizado por el JNE durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos y cada intervención contará con 7 minutos. En tanto, el Debate Presidencial se extenderá por 1 hora y 15 minutos, con un orden temático y de participación ya establecido para cada bloque.

Escenario de debate presidencial vacío con dos podios, banderas de Perú a los lados y el logo grande del JNE en la pared blanca del fondo.
El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas del Debate Técnico: los seis ejes y el orden de intervención

El Debate Técnico se estructurará en seis bloques. En cada uno, el orden de exposición alternará entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular, según el sorteo realizado por el JNE:

  1. Reforma del Estado (Juntos por el Perú–Fuerza Popular)
  2. Juventud y deporte (Fuerza Popular–Juntos por el Perú)
  3. Agricultura y medio ambiente (Juntos por el Perú–Fuerza Popular)
  4. Infraestructura (Fuerza Popular–Juntos por el Perú)
  5. Economía y generación del empleo (Juntos por el Perú–Fuerza Popular)
  6. Salud (Fuerza Popular–Juntos por el Perú)

El formato aprobado por el JNE plantea una exposición por áreas, lo que convierte el encuentro en una vitrina para contrastar enfoques técnicos, prioridades y viabilidad de propuestas en sectores clave.

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Orden del Debate Presidencial del 31 de mayo y quién cierra el mensaje final

Para el Debate Presidencial del 31 de mayo, el sorteo también definió el orden de intervención de los candidatos en cada bloque temático:

  1. Seguridad ciudadana (Fuerza Popular–Juntos por el Perú)
  2. Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos (Juntos por el Perú–Fuerza Popular)
  3. Educación y salud (Fuerza Popular–Juntos por el Perú)
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza (Juntos por el Perú–Fuerza Popular)

Además, el JNE determinó que Juntos por el Perú iniciará el bloque del mensaje final y Fuerza Popular lo cerrará. Esa definición fija una ventaja de cierre para el partido que termina el debate, en un segmento usualmente diseñado para el resumen político del candidato.

Keiko Fujimori habla en un podio con micrófono y el puño levantado. Detrás de ella hay dos hombres y una silueta negra con un signo de interrogación.
Keiko Fujimori se prepara para un debate presidencial, respaldada por dos colaboradores identificados y una silueta que representa un apoyo aún por definir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempos del debate y reglas operativas del JNE

El Debate Técnico tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos, con 7 minutos por intervención en cada bloque. El Debate Presidencial, en cambio, se extenderá por 1 hora y 15 minutos.

El procedimiento del JNE busca garantizar transparencia y orden durante el desarrollo de ambos encuentros, con reglas previas para evitar ventajas por ubicación en el bloque o por distribución desigual del tiempo. Con esa coordinación, el organismo electoral informó que continúa con las acciones previstas para la Segunda Elección Presidencial 2026.

Quiénes podrían debatir por Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Aunque los partidos han evitado confirmar listas cerradas, en el entorno de Juntos por el Perú se mencionaron perfiles con experiencia en gestión pública y academia. Entre los posibles integrantes figura Pedro Francke, economista y exministro de Economía y Finanzas, asociado a la exposición del eje de economía y generación del empleo. También se menciona al sociólogo Sinesio López, con especialidad en democracia y ciudadanía, con proyección hacia el bloque de reforma del Estado.

Para el componente social y educativo, se deslizó el nombre de Rosendo Serna, exministro de Educación. En el eje de salud, aparece como posible representante Hernando Cevallos, médico y exministro de Salud. También se mencionó al diplomático de carrera Manuel Rodríguez Cuadros.

En Fuerza Popular, Keiko Fujimori señaló que el equipo se prepara, pero evitó adelantar nombres. Aun así, trascendieron algunas posibilidades. Para el eje de economía y generación del empleo, se menciona a Luis Carranza, exministro de Economía, vinculado a posiciones a favor de la inversión privada. Para temas vinculados a seguridad y lucha contra el crimen, se barajó el nombre del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aunque el Debate Técnico del JNE se ciñe a los seis ejes ya definidos y no contempla un bloque independiente de seguridad.

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