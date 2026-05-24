Perú

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

La segnda fecha contará con más presentaciones estelares, una ciudad gastronómica y premios como el auto Chery Tiggo4, en un festival pensado para el disfrute de toda la familia

Guardar
Google icon
Buenazo Fest 2 reúne a grandes artistas como Qué Tal Cumbión!, Hermanos Yaipén y Perú Borracho, además del esperado sorteo del auto Chery Tiggo4.
Buenazo Fest 2 reúne a grandes artistas como Qué Tal Cumbión!, Hermanos Yaipén y Perú Borracho, además del esperado sorteo del auto Chery Tiggo4.

El domingo 24 de mayo, el Parque de Exposiciones Costa Verde será escenario de la segunda jornada de Buenazo Fest 2, con puertas abiertas desde el mediodía, más de 46 propuestas culinarias, música en vivo y sorteos para el público. La segunda edición del festival gastronómico, impulsada por el chef Rodrigo Fernandini reunirá a destacados artistas y ofrecerá experiencias para todas las edades.

Ruta de la ciudad gastronómica

Desde el mediodía, los asistentes podrán recorrer una ciudad gastronómica dividida en cinco zonas temáticas. Calle del Sabor rendirá homenaje a la comida callejera peruana. Calle Regiones permitirá un viaje culinario por el norte, centro, sur y Amazonía. Calle Fusión presentará propuestas innovadoras con influencias internacionales, mientras Calle Peruanazos reunirá recetas tradicionales y sazón casera. Además, la Zona Kids incluirá inflables, juegos y actividades para los más pequeños.

PUBLICIDAD

La curaduría de Fernandini garantiza una selección diversa y de calidad, que refleja la riqueza de la cocina peruana. El festival busca consolidarse como un espacio de encuentro para disfrutar en familia, compartir sabores y celebrar la identidad peruana.

Poster promocional del Buenazo Fest 2. Rodrigo Fernandini sonríe al centro, rodeado de texto del evento, fechas 23 y 24 de mayo y ubicación
El chef Rodrigo Fernandini, junto a Inca Kola, presenta Buenazo Fest 2, un festival gastronómico en Lima los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones.

Apertura de puertas y programación de shows en vivo

La música será protagonista durante toda la jornada. El cronograma comenzará con la apertura de puertas y animación de DJ In House a las 12:00 p.m. A las 12:10 p.m., School of Rock abrirá los shows musicales, seguido por dinámicas interactivas con marcas como Costeño, Gloria y Florida.

A las 1:15 p.m. se realizará el Baile Carnaval Buenazo, y desde la 1:50 p.m., el Show de Graciela estará disponible para el público. Durante la tarde, Son de Guerra subirá al escenario a las 3:10 p.m. y más tarde, Qué Tal Cumbión! animará la fiesta desde las 5:40 p.m.

PUBLICIDAD

La programación nocturna incluye la presentación de Hermanos Yaipén a las 6:30 p.m., agrupación emblemática de la cumbia peruana, y el esperado sorteo de un auto Chery Tiggo4 a las 8:40 p.m. El cierre musical estará a cargo de Perú Borracho a las 8:50 p.m., garantizando una jornada cargada de ritmo y energía.

Buenazo Fest presenta su segunda y última fecha el 24 de mayo.
Buenazo Fest presenta su segunda y última fecha el 24 de mayo.

Todos los asistentes participarán automáticamente en sorteos con la compra de su entrada, accediendo a premios como un auto Chery, canastas de productos Gloria, bicicletas, sacos de arroz y otras sorpresas. El festival también ofrece facilidades de acceso: Cabify dispondrá de un bus exclusivo desde Magdalena para quienes presenten la app instalada en su teléfono.

Buenazo Fest: programación del domingo 24 de mayo.
Buenazo Fest: programación del domingo 24 de mayo.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus, permitiendo a los interesados asegurar su presencia en una de las celebraciones más esperadas de la temporada.

Un domingo para celebrar el sabor y el ritmo peruano

La jornada del domingo 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde espera reunir a miles de personas en torno a la cocina, la música, los sorteos y el entretenimiento familiar. La programación invita a vivir un día completo de celebración, con acceso desde el mediodía y propuestas para todos los gustos.

Buenazo Fest 2 inició el 23 de mayo. Para esta segunda edición, la feria gastronómica contempló solo dos fecha, teniendo a Los Mirlos en su primer día.

Mistura, su inspiración

En entrevista con Infobae Perú, el chef Rodrigo Fernandini reconoció que la inspiración para crear Buenazo Fest nació de su experiencia en Mistura, el emblemático encuentro gastronómico impulsado por Gastón Acurio.

“Mistura abrió el camino para muchos festivales nuevos y para nosotros también fue una inspiración. Yo recuerdo asistir a esos festivales, iba con la familia, otro día iba con los amigos, porque había tantas opciones de comida que fue complicado probarlo todo en un solo momento”, relata.

Imagen dividida de Rodrigo Fernandini: a la izquierda, en uniforme de chef en una cocina; a la derecha, con camiseta "Buenazo" y brazos cruzados en un estudio
Rodrigo Fernandini, el reconocido chef e influencer, posa en su restaurante y en un entorno relacionado con su marca Buenazo, representando su exitosa transición de las redes sociales al mundo culinario en Lima.

El cocinero explicó que, al diseñar Buenazo Fest, buscó ir más allá de una feria tradicional y adaptarse a los nuevos tiempos. “Mi equipo y yo decidimos que era el momento para hacer una propuesta de festival, pero enfocada al 2026, un poco más moderna, más trending, con opciones distintas de comida también”, afirma.

Destacó que la variedad es una de las claves del evento: “No solamente hay comida en el Buenazo Fest de la costa, sierra y selva, sino también encuentras opciones fusión. Hoy en día hay marcas y propuestas gastronómicas que se han posicionado fuerte, como la comida nikkei, mexicana, hamburguesas. Eso también es parte de la dieta del peruano”.

Para el chef, la diversidad y la innovación reflejan la evolución de la gastronomía local en los últimos años.

Temas Relacionados

Buenazo FestRodrigo Fernandiniperu-entretenimiento

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘cervecero’ necesita una victoria contra el equipo tarmeño para distanciarse de los puestos de descenso. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

El estratega argentino protagonizó una conmovedora escena tras ganar el Torneo Apertura con el cuadro ‘blanquiazul’, reconociendo al ‘Depredador’

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

A falta de una jornada para el final, el cuadro de Pablo Guede levantó el primer título del año ante su gente en Matute. Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés anotaron los goles del partido. Revisa el resumen

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

¿Sabía que puede invertir en palta o arándano sin ser agricultor? Así funciona el nuevo modelo agroexportador que gana terreno en Perú

Las agroexportaciones peruanas superaron los US$1.330 millones solo en enero de 2026, impulsadas por productos como la palta y nuevos cultivos emergentes, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

¿Sabía que puede invertir en palta o arándano sin ser agricultor? Así funciona el nuevo modelo agroexportador que gana terreno en Perú

No ponga las verduras junto al detergente: ¿Cómo vender más en una bodega? 4 claves para impulsar el negocio

El orden del local y la separación de productos con ofertas por redes sociales pueden ser determinantes para los clientes. Pero eso no es todo

No ponga las verduras junto al detergente: ¿Cómo vender más en una bodega? 4 claves para impulsar el negocio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Debate presidencial 2026: ¿a qué hora inicia hoy el versus entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Ahora Nación anuncia un “voto crítico” para Roberto Sanchez en segunda vuelta: “viciar el voto beneficiaría a Fuerza Popular”

El Poder Judicial rechaza archivo del caso contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en 2016

Roberto Sánchez critica a Jorge Nieto por anunciar voto viciado en la segunda vuelta: “está grandecito para asumir responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

DEPORTES

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras efusivo abrazo: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

¡Alianza Lima ganador del Torneo Apertura 2026! Goles y resumen del triunfazo 3-0 ante Los Chankas en Matute por Liga 1

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luis Advíncula hizo sincera confesión tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Para esto vinimos, para poner al club donde se merece”