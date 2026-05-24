Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Buenazo Fest 2 reúne a grandes artistas como Qué Tal Cumbión!, Hermanos Yaipén y Perú Borracho, además del esperado sorteo del auto Chery Tiggo4.

El domingo 24 de mayo, el Parque de Exposiciones Costa Verde será escenario de la segunda jornada de Buenazo Fest 2, con puertas abiertas desde el mediodía, más de 46 propuestas culinarias, música en vivo y sorteos para el público. La segunda edición del festival gastronómico, impulsada por el chef Rodrigo Fernandini reunirá a destacados artistas y ofrecerá experiencias para todas las edades.

Ruta de la ciudad gastronómica

Desde el mediodía, los asistentes podrán recorrer una ciudad gastronómica dividida en cinco zonas temáticas. Calle del Sabor rendirá homenaje a la comida callejera peruana. Calle Regiones permitirá un viaje culinario por el norte, centro, sur y Amazonía. Calle Fusión presentará propuestas innovadoras con influencias internacionales, mientras Calle Peruanazos reunirá recetas tradicionales y sazón casera. Además, la Zona Kids incluirá inflables, juegos y actividades para los más pequeños.

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La curaduría de Fernandini garantiza una selección diversa y de calidad, que refleja la riqueza de la cocina peruana. El festival busca consolidarse como un espacio de encuentro para disfrutar en familia, compartir sabores y celebrar la identidad peruana.

El chef Rodrigo Fernandini, junto a Inca Kola, presenta Buenazo Fest 2, un festival gastronómico en Lima los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones.

Apertura de puertas y programación de shows en vivo

La música será protagonista durante toda la jornada. El cronograma comenzará con la apertura de puertas y animación de DJ In House a las 12:00 p.m. A las 12:10 p.m., School of Rock abrirá los shows musicales, seguido por dinámicas interactivas con marcas como Costeño, Gloria y Florida.

A las 1:15 p.m. se realizará el Baile Carnaval Buenazo, y desde la 1:50 p.m., el Show de Graciela estará disponible para el público. Durante la tarde, Son de Guerra subirá al escenario a las 3:10 p.m. y más tarde, Qué Tal Cumbión! animará la fiesta desde las 5:40 p.m.

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La programación nocturna incluye la presentación de Hermanos Yaipén a las 6:30 p.m., agrupación emblemática de la cumbia peruana, y el esperado sorteo de un auto Chery Tiggo4 a las 8:40 p.m. El cierre musical estará a cargo de Perú Borracho a las 8:50 p.m., garantizando una jornada cargada de ritmo y energía.

Buenazo Fest presenta su segunda y última fecha el 24 de mayo.

Todos los asistentes participarán automáticamente en sorteos con la compra de su entrada, accediendo a premios como un auto Chery, canastas de productos Gloria, bicicletas, sacos de arroz y otras sorpresas. El festival también ofrece facilidades de acceso: Cabify dispondrá de un bus exclusivo desde Magdalena para quienes presenten la app instalada en su teléfono.

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Buenazo Fest: programación del domingo 24 de mayo.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus, permitiendo a los interesados asegurar su presencia en una de las celebraciones más esperadas de la temporada.

Un domingo para celebrar el sabor y el ritmo peruano

La jornada del domingo 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde espera reunir a miles de personas en torno a la cocina, la música, los sorteos y el entretenimiento familiar. La programación invita a vivir un día completo de celebración, con acceso desde el mediodía y propuestas para todos los gustos.

Buenazo Fest 2 inició el 23 de mayo. Para esta segunda edición, la feria gastronómica contempló solo dos fecha, teniendo a Los Mirlos en su primer día.

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Mistura, su inspiración

En entrevista con Infobae Perú, el chef Rodrigo Fernandini reconoció que la inspiración para crear Buenazo Fest nació de su experiencia en Mistura, el emblemático encuentro gastronómico impulsado por Gastón Acurio.

“Mistura abrió el camino para muchos festivales nuevos y para nosotros también fue una inspiración. Yo recuerdo asistir a esos festivales, iba con la familia, otro día iba con los amigos, porque había tantas opciones de comida que fue complicado probarlo todo en un solo momento”, relata.

Rodrigo Fernandini, el reconocido chef e influencer, posa en su restaurante y en un entorno relacionado con su marca Buenazo, representando su exitosa transición de las redes sociales al mundo culinario en Lima.

El cocinero explicó que, al diseñar Buenazo Fest, buscó ir más allá de una feria tradicional y adaptarse a los nuevos tiempos. “Mi equipo y yo decidimos que era el momento para hacer una propuesta de festival, pero enfocada al 2026, un poco más moderna, más trending, con opciones distintas de comida también”, afirma.

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Destacó que la variedad es una de las claves del evento: “No solamente hay comida en el Buenazo Fest de la costa, sierra y selva, sino también encuentras opciones fusión. Hoy en día hay marcas y propuestas gastronómicas que se han posicionado fuerte, como la comida nikkei, mexicana, hamburguesas. Eso también es parte de la dieta del peruano”.

Para el chef, la diversidad y la innovación reflejan la evolución de la gastronomía local en los últimos años.