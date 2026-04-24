Perú

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Cuzco este viernes.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Cuzco es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 74% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 18 grados y un mínimo de 6 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 24 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este 24 de abril

¿Cuál es la temperatura promedio en Iquitos?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cuál es la temperatura promedio en Iquitos?

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 24 de abril

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Arequipa este 24 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Arequipa este 24 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 94,650 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia tras garantías personales: “Hacer circo no te hace la carrera”

Pompinchú en UCI: familia pide cadena de oración por el cómico ambulante y espera un milagro

DEPORTES

Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés ’crema’

Regatas Lima descarta traspaso de su capitana Kiara Montes a Universitario en medio de rumores por un fuerte interés ’crema’

Alex Valera se acerca al Top 10 de máximos goleadores históricos de Universitario: ¿Cuántos tantos le falta?

Selección peruana de vóley define su planificación 2026: giras preparatorias y amistosos con rivales Sudamérica y Europa

Felipe Vizeu llega a los 300 partidos como futbolista y lo festeja con Sporting Cristal: “Es como si estuviera viendo una película en mi cabeza”

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”