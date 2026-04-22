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Cercado de Lima: Operativo en Mesa Redonda libera espacios invadidos por ambulantes

Personal de Fiscalización y Control, junto a agentes de Seguridad Ciudadana, intervino desde la madrugada en los principales accesos y priorizó la prevención de ocupaciones informales

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Personal municipal retira ambulantes y vehículos en Mercado Central, Mesa Redonda y Triángulo de Grau - Créditos: MML.
Personal municipal retira ambulantes y vehículos en Mercado Central, Mesa Redonda y Triángulo de Grau - Créditos: MML.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llevó a cabo un amplio operativo para recuperar los espacios públicos en los conglomerados comerciales del Mercado Central, Mesa Redonda y el Triángulo de Grau.

Personal de Fiscalización y Control, junto con agentes de Seguridad Ciudadana, se desplegó durantes las primeras horas de la mañana de este último martes en los accesos principales de estas zonas, conocidas por su intenso flujo de personas y vehículos.

Durante la intervención, efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) concentraron sus esfuerzos en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas, donde identificaron ocupaciones ilegales y obstaculización del paso tanto peatonal como vehicular.

En estos puntos críticos, el personal municipal decomisó mercadería y retiró vehículos, restableciendo el orden y la transitabilidad en áreas tradicionalmente afectadas por el comercio ambulatorio.

Efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas y la Unidad de Operaciones Especiales decomisaron mercadería y retiraron vehículos en la zona - Créditos: MML.
Efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas y la Unidad de Operaciones Especiales decomisaron mercadería y retiraron vehículos en la zona - Créditos: MML.

De manera paralela, la Gerencia de Desarrollo Económico supervisó el flujo de estibadores y la operatividad de los módulos formales, verificando que cada puesto cuente con la documentación exigida por las normas municipales. A esto se sumó la labor de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, que desplegó cuadrillas de limpieza para restablecer condiciones sanitarias adecuadas, contribuyendo así a la mejora del entorno urbano.

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, remarcó la continuidad de esta estrategia. “Esto no es solo de un día. Estamos garantizando el sostenimiento del operativo con aproximadamente 1.000 efectivos entre serenos y fiscalizadores, desplegados en todo el conglomerado de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau”, señaló Falla.

También exhortó a la ciudadanía a evitar prácticas que perpetúen el comercio informal, advirtiendo que genera desorden y acumulación de residuos, lo cual afecta tanto la imagen de la ciudad como la experiencia de los visitantes y residentes. En palabras de la funcionaria, uno de los principales objetivos es asegurar el orden y facilitar la libre circulación por las calles.

Cuadrillas de limpieza recuperaron las condiciones sanitarias y mejoraron el entorno urbano en los conglomerados intervenidos - Créditos: MML.
Cuadrillas de limpieza recuperaron las condiciones sanitarias y mejoraron el entorno urbano en los conglomerados intervenidos - Créditos: MML.

Por otro lado, la gerente de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, resaltó que la Municipalidad de Lima mantiene vigente un programa integral de formalización para quienes actualmente ejercen actividades informales en la vía pública.

Según la autoridad, “la comuna impulsa programas que acompañan todo el proceso de formalización, desde la idea de negocio hasta su consolidación como empresa”. Además, indicó que existen espacios especialmente habilitados para la reubicación de comerciantes ambulantes.

“Conocemos a cada uno de los ambulantes que ocupan la vía pública. A quienes necesiten apoyo, los recibimos y orientamos. Tenemos puntos de reubicación y espacios como la Plaza Emprendedora en la plaza Gastañeta, donde además fortalecemos sus capacidades”, detalló Meneses, haciendo énfasis en la voluntad de la municipalidad de brindar alternativas reales para la integración económica formal.

La MML explicó que la acción ejecutada forma parte de un plan sostenido que en los últimos días incluyó intervenciones en otros puntos críticos de la ciudad. Entre estos se encuentran el Puente Acho, la avenida Abancay —a la altura del Puente Ricardo Palma— y las primeras cuadras de la avenida Aviación, reforzando así el compromiso de la administración municipal con el orden urbano y la seguridad ciudadana.

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