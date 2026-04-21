Perú participará en el principal encuentro de inversión hotelera para el Caribe y Latinoamérica

La participación peruana en la conferencia ALIS CALA 2026 busca potenciar la Marca Perú y captar fondos internacionales para turismo. (Foto: IG/hotel Sanctuary Lodge)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) autorizó, mediante la Resolución Ministerial N° 106-2026-MINCETUR publicada hoy, el viaje del director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú, Daniel Ignacio Córdova Espinoza, a Coral Gables, Florida, Estados Unidos.

El funcionario representará al país en la conferencia internacional ALIS CALA 2026, que se desarrollará del 28 al 30 de abril de 2026 y es considerada la principal cita de inversión hotelera para el Caribe y Latinoamérica.

Detalle de la misión oficial y gastos

El viaje del representante de PROMPERÚ se realizará del 27 al 30 de abril de 2026. Los gastos ascienden a USD 1.129,27 en pasajes y USD 1.320 en viáticos, cubiertos por el presupuesto institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.

Tras su retorno, el funcionario deberá presentar un informe detallado sobre las gestiones, acciones y logros obtenidos durante la misión.

Según el Gobierno, la participación en ALIS CALA 2026 apunta a fortalecer la Marca Perú y atraer nuevas inversiones en un contexto de recuperación y expansión hotelera, con impacto directo en el crecimiento económico y turístico del país.

Perú busca atraer capital para nuevos hoteles y turismo

ALIS CALA 2026 reúne a más de 550 altos ejecutivos, fondos de inversión, propietarios y desarrolladores hoteleros de más de 35 países.

El evento, que se lleva a cabo en el hotel Loews Coral Gables, es el principal espacio de networking y negocios para la industria de la hospitalidad en la región, con la participación de presidentes, directores ejecutivos y tomadores de decisión de las empresas más influyentes del sector.

El representante de Promperú expondrá oportunidades de inversión ante presidentes y directores ejecutivos de cadenas internacionales en Florida.

ALIS CALA se ha consolidado como el principal foro para la toma de decisiones en inversión hotelera de la región, con la participación de cerca de 3.000 líderes del sector a nivel global en ediciones combinadas.

Promperú presentará un portafolio de oportunidades de inversión hotelera y turística, enfocándose en posicionar al Perú como un destino atractivo, seguro y confiable para la llegada de capital extranjero.

El funcionario participará como expositor en la sesión “Oportunidades de Inversión en el Perú”, donde se busca captar el interés de cadenas, fondos y agentes multiplicadores de inversión para contribuir al desarrollo del sector a nivel nacional.

Contexto: crecimiento hotelero y desafíos pendientes

Al cierre de 2024, la capacidad hotelera en Perú superó los 28.000 establecimientos y 567.000 plazas-cama, con un crecimiento sostenido frente a los niveles prepandemia.

Sin embargo, la tasa de ocupabilidad en el país se mantiene moderada (35,5% a nivel nacional y 50-55% en Lima), mostrando una brecha entre la mayor oferta y la demanda turística que aún no iguala las cifras de 2019.

La mayoría de los establecimientos continúan siendo pequeños negocios no categorizados, mientras que los hoteles formales se concentran en el turismo corporativo e internacional, de acuerdo con datos oficiales del MINCETUR.

En este escenario, la presencia de Promperú en ALIS CALA busca activar nuevas inversiones y alianzas estratégicas, impulsando el desarrollo de infraestructura y la mejora de la oferta para responder a la competencia regional.