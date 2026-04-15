Perú

Contraloría revela irregularidades en la logística electoral de la ONPE en Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

El informe detalla incumplimientos en los plazos de distribución, cambios no autorizados en las unidades de transporte y hallazgos de infracciones de tránsito entre los conductores encargados del despliegue

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Contraloría detecta irregularidades en el despliegue de material electoral de la ONPE en Lima Metropolitana
Contraloría detecta irregularidades en el despliegue de material electoral de la ONPE en Lima Metropolitana | ONPE

La Contraloría General de la República del Perú identificó tres situaciones irregulares en el proceso de despliegue de material y equipos informáticos electorales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana, durante la etapa previa a las elecciones generales. El informe, elaborado tras visitas de control entre el 8 y el 13 de abril de 2026, alerta sobre incumplimientos que podrían afectar la continuidad y el resultado del proceso electoral.

Según el informe, el despliegue de materiales para los comicios del 12 de abril no se realizó dentro del plazo establecido en el cronograma oficial. El reporte detalla que algunos vehículos encargados de distribuir material electoral y equipos informáticos salieron fuera del horario programado, incluyendo salidas durante la madrugada del propio día de la elección. Esta situación fue constatada en las instalaciones de la ONPE en Lurín, donde se verificó que varios vehículos retornaron después de completar la entrega en los centros de votación, mientras que otros equipos aún no habían sido distribuidos.

Contraloría revela irregularidades en la logística electoral de la ONPE en Lima Metropolitana
Contraloría revela irregularidades en la logística electoral de la ONPE en Lima Metropolitana| Contraloría

El organismo de control también detectó que la empresa contratada para el transporte, Servicios Generales Galaga SAC, empleó conductores y vehículos distintos a los listados originalmente, incumpliendo los términos del contrato suscrito con la ONPE. En una revisión aleatoria, cinco conductores y tres unidades vehiculares no coincidían con los registros entregados oficialmente. Este hallazgo genera dudas sobre la supervisión y el cumplimiento de las condiciones pactadas para la distribución de los insumos electorales.

La tercera observación relevante señala que cuatro conductores asignados por la empresa transportista presentaban papeletas de tránsito muy graves en los últimos doce meses, contraviniendo los requisitos del servicio. La comisión del órgano verificó las licencias de sesenta conductores a través de la plataforma oficial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde se constató la existencia de infracciones graves. El reporte advierte que la presencia de conductores en esta condición puede comprometer la seguridad y confiabilidad del traslado del material electoral.

A raíz de los retrasos y las modificaciones en la entrega del material, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió acuerdos para ampliar el horario de instalación de mesas y votación en Lima Metropolitana y en circunscripciones del extranjero, como Orlando (Florida) y Patterson (Nueva Jersey), donde tampoco se logró la entrega oportuna del material. El listado oficial remitido por la ONPE incluye trece locales de votación afectados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En estos recintos, la comisión de control constató la ausencia o el arribo tardío de insumos, lo que obligó a extender los plazos para la instalación de mesas y la recepción de votos.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

Contraloría pide descargos a la ONPE

El informe de la Contraloría recomienda a la ONPE tomar medidas preventivas y correctivas para asegurar la continuidad y el logro de los objetivos del proceso electoral. Además, exige que el organismo comunique, en un plazo de cinco días hábiles, las acciones adoptadas y la documentación de respaldo correspondiente al Órgano de Control Institucional.

Asimismo, señala que las irregularidades detectadas afectan el derecho al voto y la confianza en la administración electoral.

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