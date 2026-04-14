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Roberto Sánchez envía condolencias por candidato fallecido de su partido: “Tu lucha no termina, vive en cada uno de nosotros”

El candidato de Juntos por el Perú expresó su pesar por el fallecimiento de Dante Castro Arrascue, candidato al Senado de su agrupación

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Fallece candidato al Senado del partido de Roberto Sánchez luego de caída durante cierre de campaña
Fallece candidato al Senado del partido de Roberto Sánchez luego de caída durante cierre de campaña| Facebook

El fallecimiento de Dante Castro Arrascue, candidato al Senado por el partido político Juntos por el Perú, ha provocado muestras de pesar y solidaridad en la escena política nacional. La noticia, confirmada durante las últimas horas del 13 de abril, se conoció tras una caída sufrida por el postulante durante el cierre de campaña en Lima.

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, expresó públicamente su dolor y emitió un mensaje por medio de su cuenta oficial de X. “Hoy me golpea una noticia que duele profundamente”, inició Sánchez, quien acompañó sus palabras con una fotografía y un mensaje de homenaje hacia Castro Arrascue pocas horas después de conocerse el deceso.

Dante Castro Arrascue fue presentado por su partido como un dirigente identificado con las luchas sociales y el compromiso por el bienestar de las comunidades. En su mensaje, Sánchez afirmó: “Se va un hombre comprometido con su pueblo y con una causa que defendió hasta el final”, indicó en su texto.

Roberto Sánchez envía condolencias por candidato fallecido de su partido: “Tu lucha no termina, vive en cada uno de nosotros”. (Foto: Roberto Sánchez)
Roberto Sánchez envía condolencias por candidato fallecido de su partido: “Tu lucha no termina, vive en cada uno de nosotros”. (Foto: Roberto Sánchez)

El mensaje de Roberto Sánchez hizo énfasis en el vacío que deja la partida de su compañero de lista. “Acompaño con profundo respeto y solidaridad a su familia en este momento tan difícil. Su partida deja un vacío enorme”, señaló el dirigente de Juntos por el Perú. En el mensaje difundido, Roberto Sánchez concluyó con una frase que ha sido replicada ampliamente: “Tu lucha no termina, vive en cada uno de nosotros”.

Roberto Sánchez se pronuncia por triple empate en segundo lugar

El candidato de Juntos Por el Perú (JP) estacó que mantiene plena seguridad en los datos de sus actas y reconoció el esfuerzo de cada voluntario y responsable de campo que integró su organización. Además, expresó la importancia de que el proceso electoral mantenga los estándares exigidos por la observación internacional y solicitó que los órganos de justicia investiguen cualquier irregularidad detectada. Insistió en que ningún incidente aislado debe poner en duda la integridad de toda la elección, garantizando la defensa del voto.

Roberto Sánchez no responde sobre su triple empate en segundo lugar. (Video: Epicentro)

Durante su conferencia de prensa, Sánchez manifestó: “Tenemos tranquilidad y serenidad de todas las actas y de nuestros equipos legales e ingenieros para la defensa de nuestro voto”. Además, subrayó que, pese a situaciones excepcionales surgidas durante la jornada electoral, “estas nunca estarán por encima del derecho a que todos los peruanos puedan sufragar”.

El informe de Transparencia confirmó que el conteo rápido al 95,7 % deja a Sánchez con 12,4 % de los votos válidos, Rafael López Aliaga con 11,3 % y Jorge Nieto con 10,7 %. Esta diferencia de 1,7 puntos porcentuales entre los tres candidatos impidió anticipar quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta el 7 de junio. Según el informe, se trata de un “empate técnico”, lo que aumenta la tensión y marca la expectativa de los equipos de campaña de cara al escrutinio final.

Sánchez resaltó en la misma conferencia el respaldo recibido en la conocida “ruta castillista”, identificando los territorios rurales donde su campaña mostró mayor tracción, y recalcó la exigencia del respeto a los resultados oficiales. Agradeció el trabajo de los equipos y reiteró que, aunque se han registrado situaciones irregulares, espera que los organismos competentes investiguen y sancionen cualquier anomalía reportada. Insistió siempre en mantener serenidad y confianza en el trabajo realizado desde las bases.

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