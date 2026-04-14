BCR advierte riesgo de sobrecalentamiento financiero ante nuevo boom de commodities en Perú

El Banco Central de Perú mantuvo la tasa de referencia en 4,25% pese a que la inflación anual subió a 3,8% en marzo de 2026.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) advirtió riesgos potenciales en la expansión excesiva del crédito durante los actuales y futuros booms de commodities, de acuerdo con datos recogidos en su Reporte de Inflación de marzo de 2026.

El documento oficial señala que los periodos de elevados precios internacionales de materias primas han impulsado el crecimiento económico peruano, aunque su carácter procíclico exige una gestión macroeconómica prudente para preservar la estabilidad en el mediano plazo.

BCR alerta riesgos del crédito en ciclos de altos precios

De acuerdo con el BCR, los booms de commodities generan mayores entradas netas de capital, condiciones financieras más holgadas y una expansión del crédito y la liquidez.

Esta combinación impulsa la actividad económica y el consumo interno, con especial énfasis en el crecimiento de la inversión privada.

Cuatro grandes ciclos de bonanza por altos precios de las materias primas impulsaron el crecimiento del crédito y el consumo en Perú entre 1994 y 2025.

El banco central detalló que, entre 1994 y 2025, se identificaron cuatro grandes episodios de bonanza vinculados a los precios de las materias primas, los cuales coincidieron con fases bien definidas de los ciclos económicos y financieros globales.

“No obstante, estos episodios también exigen mantener políticas macroeconómicas prudentes y contracíclicas, con el fin de evitar una expansión excesiva del crédito y reducir la vulnerabilidad ante cambios en el entorno externo”, dijo la entidad.

BCR: 4 episodios marcaron la economía entre 2002 y 2025

La literatura económica señala que, ante booms de commodities, resulta clave fortalecer la regulación y supervisión bancaria, limitar el gasto público y vigilar la calidad del crédito para evitar que el crecimiento económico derive en desequilibrios financieros.

De cualquier forma, el BCR señala que, durante estos periodos, la economía peruana ha experimentado un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de sectores tradicionales clave como la minería, la agroindustria y la pesca. La entidad identificó cuatro ciclos principales:

Primer período: Cuarto trimestre de 2002 a segundo trimestre de 2008 (asociado al crecimiento sostenido de la economía china).

Segundo período: Cuarto trimestre de 2009 a tercer trimestre de 2011 (marcado por los estímulos globales tras la crisis financiera internacional).

Tercer período: Tercer trimestre de 2020 a segundo trimestre de 2022 (vinculado a la recuperación pospandemia y la demanda de metales para la transición energética).

Cuarto período: Tercer trimestre de 2024 a cuarto trimestre de 2025 (impulsado por tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta internacional).

ciclos económicos señalados por el BCR.

BCR mantiene la tasa de interés en abril

Recientemente, el BCR mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25%, decisión sustentada en el aumento de la inflación anual a 3,8% en marzo, debido a choques de oferta como el alza internacional de combustibles, problemas en el suministro de gas natural y condiciones climáticas adversas.

El BCR proyecta que la inflación retornará al rango meta hacia fin de año y destacó que las expectativas inflacionarias a 12 meses se encuentran en 2,5%, aún dentro del objetivo.

El BCR prevé que la inflación retornará al rango meta a fines de 2026 y destaca la resiliencia de la economía peruana ante desafíos globales.

En su pronunciamiento, la entidad monetaria consideró que la actividad económica nacional continúa cerca de su nivel potencial y los indicadores adelantados muestran un panorama optimista.

No obstante, advirtió riesgos globales derivados del conflicto en Medio Oriente, que han aumentado la volatilidad financiera y el precio internacional del petróleo, aunque las perspectivas de crecimiento mundial siguen siendo positivas y los términos de intercambio benefician a Perú.