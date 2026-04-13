Perú

La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas

La funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones fue acusada de afectar la “integridad del proceso electoral”. Cédulas afectadas ya habían sido fotografiadas

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La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)
La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)

Una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones, identificada como Yamile Zaira Velázquez Mejía, fue detenida en Trujillo por la Policía de La Libertad en la mesa de sufragio n.º 028482. La intervención ocurrió mientras se realizaba el conteo de votos, después de que rompiera 18 cédulas válidas, según reporte de la región policial La Libertad.

El personal policial documentó fotográficamente las cédulas destruidas y presentó las imágenes como prueba. Posteriormente, Velázquez Mejía, de 22 años, fue trasladada a la unidad de flagrancia de Trujillo. El motivo: afectar la integridad del proceso electoral, según lo indicó RPP. El incidente se produjo en la institución educativa Antonio Raimondi, donde la mujer cumplía funciones, aunque no contaba con autorización para manipular ni destruir material electoral, informaron las autoridades en RPP.

La notificación del hecho se realizó al Ministerio Público de Perú y la Fiscalía local, que iniciaron las diligencias tras el reporte de la emisora. La situación se registró durante la jornada electoral mientras continuaba el conteo de votos en las regiones del norte.

La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)
La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)

Tres candidatos luchan por llegar a la segunda vuelta

La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

Fujimori avanza a la segunda vuelta y se mantiene la incertidumbre entre Sánchez, López Aliaga y Nieto según Ipsos| Andina (Composición Infobae)
Fujimori avanza a la segunda vuelta y se mantiene la incertidumbre entre Sánchez, López Aliaga y Nieto según Ipsos| Andina (Composición Infobae)

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos que obtengan la mayor votación en esta primera jornada.

Este mecanismo, conocido en otros países como balotaje, se activa cuando ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos, una situación que, según las encuestas previas, es altamente probable debido a la atomización del electorado.

La segunda vuelta no solo definirá al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031, sino que también pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para construir alianzas y captar el respaldo de un electorado cada vez más exigente y desencantado.

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