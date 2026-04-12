Perú

Fiscalía realiza diligencias en la ONPE ante retrasos de instalación de mesas de sufragio en diversos distritos

La fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabeza las acciones preventivas para verificar el cumplimiento de las funciones de la ONPE, tras detectar demoras en la llegada de material electoral en distintos puntos de Lima

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Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito verifica el cumplimiento de las funciones de la ONPE en la capital.
Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito verifica el cumplimiento de las funciones de la ONPE en la capital.| Andina

La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhortó a las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso en la llegada de material electoral para la instalación de mesas de sufragio.

De acuerdo con la misiva, la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabeza las diligencias para supervisar el desarrollo del proceso y evitar afectaciones al derecho al voto.

La intervención fiscal se realizó en varios locales de Lima donde el personal de la ONPE aún no había completado la entrega y distribución del material necesario para instalar las mesas electorales. Este seguimiento busca garantizar que las demoras no vulneren la participación de los ciudadanos y que se respeten los plazos establecidos para el desarrollo de la jornada electoral.

Vista exterior del edificio de la ONPE en Lima Centro, con su fachada azul y el gran logo blanco de la institución junto al lema "Hacemos que tu voto cuente"
La Fiscalía de Perú efectúa diligencias en la sede de la ONPE en Lima Centro tras constatar retrasos en la instalación de mesas de sufragio para las Elecciones 2026. (Fiscalía de la Nación)

Desde la Fiscalía se enfatizó que se continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones de la ONPE y de los organismos encargados del proceso, con el objetivo de que se respete el marco legal y el derecho de los electores.

JNE tomará acciones administrativas

EL JNE anunció que tomará acciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables de los retrasos y anomalías en el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Perú. La medida fue comunicada por Roberto Burneo, representante del organismo, quien afirmó que las autoridades competentes ya fueron notificadas para que se determine la responsabilidad de cada caso.

el funcionario subrayó que el objetivo principal es garantizar el derecho al sufragio de toda la ciudadanía y el normal desarrollo de la jornada electoral. Burneo enfatizó la importancia de que el proceso mantenga su carácter democrático y no se vea afectado por incidentes que puedan debilitar su legitimidad.

Roberto Burneo del JNE señaló que se determinará responsabilidad a nivel administrativo y penal por la demora en las Elecciones 2026. Latina

“Determinaremos y comunicaremos a las autoridades competentes para que las responsabilidades, no solo a nivel administrativo sino penal, recaigan sobre quienes corresponda y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley”, manifestó.

Amplían horario para votar

El horario de votación para las Elecciones Generales 2026 en Perú se extendió hasta las 6 p.m., luego de que la ONPE reportara demoras en la instalación de mesas en varios distritos de Lima. Originalmente, la jornada debía concluir a las 5 p.m., pero el Jurado Nacional de Elecciones dispuso, de manera excepcional, una hora adicional para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. La ONPE recordó que cumplir con el horario oficial es fundamental para evitar multas, las cuales varían según criterios sociales y territoriales. Además, quienes fueron designados como miembros de mesa enfrentan sanciones más altas si no cumplen su función.

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