Hallan seis nuevas especies de escarabajos estercoleros para el Perú en parque Bahuaja-Sonene

Estudio científico identifica seis nuevas especies de escarabajos estercoleros para el Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Un estudio científico reportó por primera vez en el Perú la presencia de seis especies de escarabajos estercoleros (Scarabaeinae), halladas en las Pampas del Heath, un ecosistema ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja-Sonene. El hallazgo fue publicado en la revista internacional “Papéis Avulsos de Zoologia”, editada por el Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo.

La investigación identificó un total de 44 especies de escarabajos estercoleros en la zona, entre las cuales se incluyen las seis registradas por primera vez en el país: Canthon octodentatus, Canthidium viridiobscurum, Canthidium multipunctatum, Trichillidium quadridens, Coprophanaeus magnoi y Uroxys corporaali. Este descubrimiento amplía de manera significativa el inventario nacional de este grupo de insectos.

El estudio fue liderado por Johny Farfán Flores, investigador de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) y la Frankfurt Zoological Society, junto a un equipo de especialistas nacionales e internacionales. La investigación se desarrolló en un área considerada de alto valor biológico por su diversidad de especies y características ecológicas únicas.

Perú registra por primera vez seis especies de escarabajos estercoleros en Pampas del Heath. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Estudio y relevancia ecológica

De acuerdo con los resultados, la mayor diversidad de especies se registró en los bosques de la zona, mientras que la mayor abundancia se concentró en los pastizales. Asimismo, se identificó una variación marcada entre las temporadas lluviosa y seca, lo que evidencia la influencia de los factores climáticos en la distribución de estas especies.

Los escarabajos estercoleros cumplen funciones ecológicas fundamentales dentro de los ecosistemas. Entre ellas destacan el reciclaje de nutrientes, la fertilización del suelo, el control de poblaciones de insectos como las moscas y la dispersión secundaria de semillas, lo que contribuye directamente al equilibrio de los ecosistemas amazónicos y altoandinos.

El estudio constituye el primer inventario detallado de la diversidad de escarabajos estercoleros en las Pampas del Heath, un ecosistema de sabana tropical húmeda considerado único en el mundo. Esta característica lo convierte en un espacio de especial interés científico, al albergar especies endémicas de flora y fauna.

Investigación amplía a 44 las especies de escarabajos estercoleros registradas en Pampas del Heath. (Foto: Agencia Andina)

Conservación e investigación

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que estos hallazgos refuerzan la importancia de realizar inventarios biológicos integrales en áreas naturales protegidas del país. Según la entidad, este tipo de estudios permite generar información clave para la gestión sostenible de la biodiversidad.

Asimismo, el organismo subrayó la necesidad de fortalecer las acciones de conservación en espacios como el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, debido a su relevancia ecológica y científica. La investigación aporta evidencia sobre la riqueza biológica del área y la importancia de preservar sus condiciones naturales para futuras investigaciones.

Finalmente, los resultados ponen en evidencia el valor de la investigación científica como herramienta para comprender la biodiversidad del Perú, así como para sustentar políticas de protección ambiental en ecosistemas considerados únicos a nivel mundial.

Investigación científica amplía inventario de escarabajos estercoleros en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Descubren “rana marsupial” en Perú

Investigadores peruanos y extranjeros confirmaron el descubrimiento de una nueva especie de rana marsupial en los Andes del norte del Perú, reforzando la relevancia de la biodiversidad nacional. El hallazgo, liderado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, incluyó análisis genéticos y morfológicos. La nueva especie, denominada Gastrotheca mittaliiti, fue encontrada en el páramo subalpino de Huancabamba, en la región Amazonas, un área reconocida por su alta concentración de especies endémicas.

La característica más notable de la Gastrotheca mittaliiti es el modo de reproducción de las hembras, que poseen una bolsa dorsal donde transportan a sus crías. Este rasgo, junto con su tamaño reducido y una piel rugosa con pliegues prominentes, la distingue de otras especies del mismo género. El estudio también reportó por primera vez la presencia de Gastrotheca turnerorum en Perú, ampliando el conocimiento sobre la distribución de estos anfibios en el país.

Foto: Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva

El trabajo contó con la colaboración de especialistas de instituciones nacionales e internacionales y fue publicado en la revista científica Zootaxa. El descubrimiento subraya el potencial de los ecosistemas altoandinos para albergar especies aún desconocidas y consolida a la región de Huancabamba como un punto clave para la investigación de la biodiversidad peruana.