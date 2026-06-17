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Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 17 de junio

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

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Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del jueves 18 de junio :

Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento al atardecer.

La temperatura máxima del día alcanzará los 28°C.

La temperatura mínima será de 21°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

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La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima de Chiclayo se caracteriza por su aridez y temperaturas cálidas, resultado de su ubicación en la costa norte de Perú, cerca del desierto y el océano Pacífico, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Durante el invierno (junio a septiembre), las temperaturas máximas varían entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas pueden descender hasta 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. En esta estación, los días suelen iniciar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas y frescas, con brisas marinas más intensas.

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En el verano (diciembre a marzo), las temperaturas máximas oscilan entre 25°C y 33°C, con picos de hasta 35°C en jornadas especialmente calurosas y mínimas entre 20°C y 23°C. Predominan los días soleados y despejados, acompañados de brisas marinas que refrescan por las tardes. Aunque las lluvias son escasas, esta temporada presenta la mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad.

La primavera (octubre a noviembre) marca un ascenso gradual de las temperaturas, con máximas de 22°C a 28°C y mínimas de 17°C a 20°C. Los días son soleados, los cielos permanecen despejados y la neblina matinal es menos frecuente que en invierno, mientras que el clima se mantiene cálido sin llegar a ser sofocante.

Durante el otoño (abril a mayo), las temperaturas máximas se sitúan entre 23°C y 29°C y las mínimas entre 18°C y 21°C. El clima es más templado, con días mayormente soleados y presencia ocasional de neblina en las mañanas cerca de la costa, mientras las brisas marinas continúan generando un ambiente agradable.

Los lugares turísticos de Chiclayo

Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)
Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)

La "Ciudad de la Amistad" es uno de los principales destinos turísticos del norte de Perú. La ciudad, capital de la región Lambayeque, se destaca por su riqueza arqueológica, gastronómica y cultural.

Entre los principales atractivos turísticos de Chiclayo y sus alrededores se encuentran el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América Latina.

A su vez, el Museo Arqueológico Nacional Brüning alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas.

El centro de la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo y el Mercado Modelo, famoso por su sección de hierbas medicinales y productos indígenas. En los alrededores se encuentran las playas de Pimentel y Puerto Eten, destinos populares para el turismo de sol y mar.

La gastronomía lambayecana constituye otro de los grandes atractivos, con platos como el arroz con pato, el cabrito a la norteña y el ceviche de conchas negras, que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y españolas.

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