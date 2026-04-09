Fuerte temblor en Colombia: según el Servicio Geológico el sismo se presentó cerca a Armenia, en el Quindío, con magnitud de 3.0

Así se sintió el temblor en la mañana del jueves 9 de abril en Quindío - crédito Infobae

En la mañana del jueves 9 de abril se registró un temblor de magnitud 3.0 en el departamento del Quindío.

De acuerdo con la información suministrada por Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se presentó a las 6:44 a. m, con epicentro en el municipio de Circasia.

El sismo fue percibido de manera clara, a pesar de su magnitud moderada. De acuerdo con el SGC, esto se debió a que fue un evento superficial, es decir, se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad.

Esta característica explica por qué los ciudadanos en municipios como Montenegro, Armenia y Circasia reportaron la sacudida con intensidad.

El temblor se sintió fuerte en la ciudad de Armenia en la mañana del jueves 9 de abril - crédito SGC

Las coordenadas exactas del epicentro, según el boletín técnico, fueron 4,60° de latitud norte y -75,70° de longitud oeste.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales no han informado sobre daños materiales ni personas lesionadas por el movimiento. El monitoreo de las consecuencias se mantiene, pero la situación permanece controlada.

El evento fue catalogado como superficial, lo que significa que la energía liberada afecta con mayor fuerza las áreas cercanas, incluso si la magnitud no es elevada.

Por esta razón, habitantes de diversas zonas del departamento reportaron haber sentido el temblor de forma evidente, pero sin consecuencias graves.

Habitantes de Circasia, Armenia y Montenegro reportaron haber sentido el temblor, según el boletín técnico publicado por el SGC- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

El mapa divulgado por el SGC muestra que este tipo de reportes tiene carácter preliminar y puede actualizarse si el análisis técnico lo requiere. La vigilancia permanente de la actividad tectónica en el país permite a las autoridades reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.

A través de las redes sociales, los ciudadanos reportaron el sismo en los sectores dónde se sintió, “Si se sintió, un solo momento”; “Se sintió con bastante fuerza”; “En Armenia, se sintió. Un buen despertador”; “Se sintió en Armenia”; “Ulloa se sintió fuerte el sacudón”; “En Calarcá se sintió”; “Si, en circasia lo sentí, fue algo fuerte y rápido”: fueron algunos de los mensajes.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) es la herramienta empleada en el país para medir la intensidad de los sismos. El sistema comienza en el nivel 2, que describe temblores apenas perceptibles por personas en reposo, y alcanza intensidades superiores a 7, en las que puede haber colapso de estructuras antiguas y dificultades para mantenerse en pie.

Un sismo de intensidad 4 en Colombia es percibido ampliamente dentro de edificaciones, haciendo vibrar ventanas y platos, mientras que en el nivel 5, los objetos pequeños pueden desplazarse y aparecen grietas menores en viviendas.

Cuando la intensidad llega a 6, se considera que hay daño leve: objetos caen, personas pierden el equilibrio y muchas edificaciones muestran afectaciones visibles. El nivel 7 indica daño moderado, con muebles pesados fuera de su sitio y grietas extensas en muros. Por encima de ese rango, el daño se clasifica como severo, incluso con riesgo de colapso en construcciones vulnerables.

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El Cinturón de Fuego del Pacífico

Colombia se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica que contiene el 75% de los volcanes activos del mundo y es responsable de aproximadamente el 80% de los sismos más intensos a nivel global. Este anillo rodea el océano Pacífico e incluye países de América y Asia, desde Chile y Argentina hasta Japón y Nueva Zelanda.

La razón de la frecuente actividad sísmica en Colombia radica en su ubicación sobre dos áreas de subducción claves: la interacción de la placa de Nazca con la Sudamericana, y el choque de esta última con la placa del Caribe. Esta configuración geológica provoca una constante liberación de energía en forma de temblores.

En Colombia, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander concentran la mayor actividad sísmica. La comunidad local ha tenido que adaptarse a esta realidad, implementando medidas de prevención y reforzando la infraestructura en zonas de mayor riesgo.