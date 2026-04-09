Colombia

Fuerte temblor en Colombia: según el Servicio Geológico el sismo se presentó cerca a Armenia, en el Quindío, con magnitud de 3.0

La mañana del jueves 9 de abril amaneció con un movimiento telúrico que se sintió fuerte en Armenia

Guardar
En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Así se sintió el temblor en la mañana del jueves 9 de abril en Quindío - crédito Infobae

En la mañana del jueves 9 de abril se registró un temblor de magnitud 3.0 en el departamento del Quindío.

De acuerdo con la información suministrada por Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se presentó a las 6:44 a. m, con epicentro en el municipio de Circasia.

El sismo fue percibido de manera clara, a pesar de su magnitud moderada. De acuerdo con el SGC, esto se debió a que fue un evento superficial, es decir, se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad.

Esta característica explica por qué los ciudadanos en municipios como Montenegro, Armenia y Circasia reportaron la sacudida con intensidad.

El temblor se sintió fuerte en la ciudad de Armenia en la mañana del jueves 9 de abril - crédito SGC
El temblor se sintió fuerte en la ciudad de Armenia en la mañana del jueves 9 de abril - crédito SGC

Las coordenadas exactas del epicentro, según el boletín técnico, fueron 4,60° de latitud norte y -75,70° de longitud oeste.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales no han informado sobre daños materiales ni personas lesionadas por el movimiento. El monitoreo de las consecuencias se mantiene, pero la situación permanece controlada.

El evento fue catalogado como superficial, lo que significa que la energía liberada afecta con mayor fuerza las áreas cercanas, incluso si la magnitud no es elevada.

Por esta razón, habitantes de diversas zonas del departamento reportaron haber sentido el temblor de forma evidente, pero sin consecuencias graves.

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
Habitantes de Circasia, Armenia y Montenegro reportaron haber sentido el temblor, según el boletín técnico publicado por el SGC- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

El mapa divulgado por el SGC muestra que este tipo de reportes tiene carácter preliminar y puede actualizarse si el análisis técnico lo requiere. La vigilancia permanente de la actividad tectónica en el país permite a las autoridades reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.

A través de las redes sociales, los ciudadanos reportaron el sismo en los sectores dónde se sintió, “Si se sintió, un solo momento”; “Se sintió con bastante fuerza”; “En Armenia, se sintió. Un buen despertador”; “Se sintió en Armenia”; “Ulloa se sintió fuerte el sacudón”; “En Calarcá se sintió”; “Si, en circasia lo sentí, fue algo fuerte y rápido”: fueron algunos de los mensajes.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) es la herramienta empleada en el país para medir la intensidad de los sismos. El sistema comienza en el nivel 2, que describe temblores apenas perceptibles por personas en reposo, y alcanza intensidades superiores a 7, en las que puede haber colapso de estructuras antiguas y dificultades para mantenerse en pie.

Un sismo de intensidad 4 en Colombia es percibido ampliamente dentro de edificaciones, haciendo vibrar ventanas y platos, mientras que en el nivel 5, los objetos pequeños pueden desplazarse y aparecen grietas menores en viviendas.

Cuando la intensidad llega a 6, se considera que hay daño leve: objetos caen, personas pierden el equilibrio y muchas edificaciones muestran afectaciones visibles. El nivel 7 indica daño moderado, con muebles pesados fuera de su sitio y grietas extensas en muros. Por encima de ese rango, el daño se clasifica como severo, incluso con riesgo de colapso en construcciones vulnerables.

cint

El Cinturón de Fuego del Pacífico
El Cinturón de Fuego del Pacífico

Colombia se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica que contiene el 75% de los volcanes activos del mundo y es responsable de aproximadamente el 80% de los sismos más intensos a nivel global. Este anillo rodea el océano Pacífico e incluye países de América y Asia, desde Chile y Argentina hasta Japón y Nueva Zelanda.

La razón de la frecuente actividad sísmica en Colombia radica en su ubicación sobre dos áreas de subducción claves: la interacción de la placa de Nazca con la Sudamericana, y el choque de esta última con la placa del Caribe. Esta configuración geológica provoca una constante liberación de energía en forma de temblores.

En Colombia, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander concentran la mayor actividad sísmica. La comunidad local ha tenido que adaptarse a esta realidad, implementando medidas de prevención y reforzando la infraestructura en zonas de mayor riesgo.

Temas Relacionados

Sismo en ColombiaServicio Geológico ColombianoTemblor en QuindíoSismo hoyColombia-Noticias

Más Noticias

Martín Arzuaga pidió a Teófilo Gutiérrez para la selección Colombia tras su gol con Junior en la Libertadores: “Está corriendo más que James”

El delantero llegó a seis goles en la Copa Libertadores con la camiseta del Tiburón y a 103 en todas las competencias con el cuadro de Barranquilla

Martín Arzuaga pidió a Teófilo Gutiérrez para la selección Colombia tras su gol con Junior en la Libertadores: “Está corriendo más que James”

Investigarán a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones ilegales a Abelardo de la Espriella

El Ministerio Público también indicó que adelantará una inspección disciplinaria a la Dirección Nacional de Inteligencia

Investigarán a funcionarios de la DNI por presuntas interceptaciones ilegales a Abelardo de la Espriella

Colombia cayó 13 puestos en el índice global de democracia de The Economist: qué fue lo que pasó

El informe ubica al país como el de mayor retroceso en América Latina en 2025 y advierte por asesinatos de políticos, aumento de ataques y debilitamiento institucional

Colombia cayó 13 puestos en el índice global de democracia de The Economist: qué fue lo que pasó

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

De Alexa a Juancho: así quedó la temida placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

De Alexa a Juancho: así quedó la temida placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta se fue contra Marilyn Patiño tras su segunda eliminación de ‘La casa de los famosos’: “Mentirosa y chismosa”

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Mary Méndez reveló que estuvo más de 4 años en celibato y explicó la razón detrás de su decisión

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Alfredo Arias se “excusó” tras el empate de Junior ante Palmeiras por Copa Libertadores: “Hubiera sido a otro precio”

Violentos enfrentamientos entre hinchas del Junior y del Real Cartagena tras el partido de Copa Libertadores: indignación por salvaje asesinato a golpes y puñaladas

Este fue el error del portero del Junior en el empate ante Palmeiras por Copa Libertadores