Anciano residente del Hogar Canevaro busca reunirse con su familia tras años de distancia: “Es el mayor sueño que tengo”

El "Abuelito Metalero" del Hogar Canevaro, don Félix Rivera, muestra un cartel con el mensaje "Pronto nos reencontraremos", anhelando ver a su familia en Venezuela después de ocho años. (Foto: Beneficiencia de Lima)

Un residente del Hogar Canevaro se ha convertido en símbolo de esperanza y solidaridad. Don Félix Rivera Hidalgo, conocido en redes como el “Abuelito Metalero”, enfrenta una realidad compartida por muchos adultos mayores en el Perú: la lejanía de sus seres queridos. Su historia refleja las dificultades de los residentes del Canevaro, quienes, muchas veces sin familia cercana, encuentran en la institución y la comunidad un nuevo círculo de apoyo.

En el Hogar Canevaro, la mayoría de los adultos mayores viven separados de sus familias por razones económicas o migratorias. La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) impulsa campañas para mejorar la calidad de vida de los residentes, resaltando casos como el de don Félix. En enero, su testimonio se viralizó tras expresar su deseo de asistir a un concierto de la banda estadounidense Dream Theater, lo que despertó la solidaridad de cientos de personas.

Don Félix, de 74 años, fue noticia cuando, gracias a la movilización de seguidores de Dream Theater, recibió una entrada para el concierto del 20 de abril. Sin embargo, su mayor anhelo es reencontrarse con su familia, que permanece en Venezuela. Desde su regreso al Perú hace ocho años, no ha podido ver a su esposa Ángela Mercedes ni a sus hijos y nietos, quienes quedaron varados por la crisis migratoria.

La pasión por el metal que marcó su vida

La notoriedad de don Félix Rivera surgió cuando un canal de televisión local difundió su petición para asistir a un concierto de Dream Theater. La historia capturó la atención de la comunidad metalera peruana y de seguidores internacionales, quienes se organizaron para regalarle la entrada y hacerlo viral como el “Abuelito Metalero”.

Don Félix Rivera Hidalgo, conocido como el "Abuelito Metalero", posa con su entrada para el concierto de Dream Theater, mientras busca reunirse con su familia en Venezuela. (Foto: Beneficiencia de Lima)

Su vínculo con el metal comenzó a inicios de los años setenta, cuando, con apenas 18 años, fue becado para un intercambio estudiantil en Estados Unidos. Allí conoció las bandas Black Sabbath, Steppenwolf, Iron Maiden y Dream Theater, que marcaron su identidad musical. Tras año y medio, regresó a Perú por motivos familiares y se incorporó a la Sanidad de la Policía Nacional, donde conoció a Ángela Mercedes, su esposa.

Don Félix recuerda: “Toda la vida he sido metalero al 100%”. Su pasión por el género le permitió conectar con nuevas generaciones y mantener una actitud positiva pese a las adversidades.

Dejó el Perú en los años del terrorismo en búsqueda de estabilidad

La vida de don Félix Rivera estuvo marcada por los desplazamientos forzados. Durante la década de 1980, la violencia del terrorismo en Perú lo llevó a migrar junto con su familia a Venezuela, en busca de estabilidad, en la época de la opulencia petrolera, justo antes de que el 'Viernes Negro' de 1983 pusiera fin a décadas de solidez cambiaria frente al dólar. En Caracas, trabajó en distintos oficios y formó una familia con tres hijos, consolidando una red afectiva que fue su principal sostén durante años.

Don Félix Rivera Hidalgo, el "Abuelito Metalero", junto a su esposa Ángela Mercedes en su boda, celebrando medio siglo de un amor que busca reencontrarse tras ocho años. (Foto: Beneficiencia de Lima)

En 2016, la muerte de su madre lo obligó a regresar a Lima, pero la crisis venezolana y la pandemia impidieron que pudiera reencontrarse con su familia. Desde entonces, reside en el Hogar Canevaro, donde colabora en la sala de lectura y participa activamente en las actividades del centro.

Actualmente, don Félix es abuelo de ocho nietos y mantiene el contacto con su esposa a través de videollamadas. La distancia, sin embargo, ha profundizado su deseo de reunir a la familia para compartir nuevamente la vida cotidiana.

Don Félix espera reencontrarse con su familia tras ocho años de distancia

El principal anhelo de don Félix es volver a ver a su esposa y a sus hijos, quienes permanecen en Venezuela. La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana ha iniciado una campaña para recaudar fondos y facilitar el reencuentro. Las personas interesadas en apoyar pueden realizar donaciones a la cuenta corriente del BBVA 00110661650100071937 o al CCI 01166100010007193765, consignando el mensaje “donación viaje Félix”.

Gracias a la solidaridad de la comunidad, don Félix pudo cumplir el sueño de asistir al concierto de Dream Theater, pero su mayor esperanza sigue pendiente: reencontrarse con su familia tras ocho años de separación. La campaña busca reunir los recursos necesarios para concretar este viaje y cerrar un ciclo de espera que ha marcado la vida de este “Abuelito Metalero”.