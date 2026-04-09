Perú

Seis gigantes globales compiten por modernización del Centro de Convenciones de Lima por USD 151 millones: todo se define en julio

El recinto de San Borja, que hoy no se utiliza al máximo, apunta a convertirse en un eje clave para dinamizar el turismo de reuniones y servicios asociados. Operadores de Europa y América Latina ya presentaron observaciones al contrato final

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Centro de Convenciones de Lima - Perú - 9 abril
Composición: Infobae Perú

El Centro de Convenciones de Lima (LCC) entra en una etapa decisiva. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) confirmó que el proyecto para su operación y mantenimiento bajo Asociación Público-Privada (APP) ya despierta fuerte interés internacional, con al menos seis operadores globales compitiendo por adjudicarse uno de los activos más importantes de infraestructura para eventos en Sudamérica. La iniciativa contempla una inversión de US$ 151 millones y apunta a transformar el recinto en un eje clave del turismo de reuniones en el país.

El proceso ya se encuentra en su recta final. Tras la publicación de la versión definitiva del contrato y las bases del concurso, el proyecto avanza hacia su adjudicación prevista para julio de 2026, con un contrato de 15 años. En paralelo, el Gobierno busca posicionar a Lima como un hub regional de eventos internacionales, en un contexto donde este tipo de turismo muestra crecimiento sostenido y alto impacto económico.

Seis operadores globales compiten por gestionar el recinto

Globo terraqueo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Globo terraqueo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el Centro de Convenciones de Lima no es menor. Según información del proceso, al menos seis empresas han pagado el derecho de participación, requisito clave para competir formalmente en la adjudicación. De ese grupo, se ha identificado a operadores tanto locales como internacionales con experiencia en la gestión de grandes recintos.

Entre ellos destaca la peruana Exposistemas, firma con más de 40 años en el sector de exposiciones y con participación en eventos como Perumin y Expoalimentaria, además de actividades dentro del propio LCC. A nivel regional, aparece el Grupo Heroica, empresa colombiana que opera el Centro de Convenciones Cartagena de Indias y el Centro de Convenciones de Costa Rica.

En el plano global, uno de los actores más relevantes es GL Events, compañía francesa con presencia en más de 20 países y experiencia en ciudades como Pekín, Bruselas y Johannesburgo. En Sudamérica, también gestiona recintos en Chile y Brasil, lo que refuerza su perfil como operador de gran escala.

El proceso ha incluido etapas de diálogo técnico y recepción de comentarios al contrato, lo que ha permitido ajustar condiciones antes de la adjudicación. ProInversión ha intensificado estas interacciones para asegurar la participación de operadores especializados y garantizar estándares internacionales en la futura gestión.

La adjudicación está proyectada para el 21 de julio de 2026, mientras que la firma del contrato se realizaría en octubre. No obstante, el cronograma podría ajustarse por factores como observaciones del mercado o aspectos vinculados al compromiso estatal de reposición de equipamiento.

Infraestructura clave para impulsar el turismo de reuniones

foto grupal
Los 12 candidatos presidenciales posan para la fotografía oficial durante el tercer día del debate presidencial del JNE, en el Centro de Convenciones de Lima. (Andina)

El Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, cuenta con una infraestructura moderna que, sin embargo, no ha sido utilizada a su máxima capacidad. El recinto tiene 15,000 m² de superficie, 18 salas multifuncionales distribuidas en ocho niveles y capacidad para albergar a cerca de 10,000 personas en eventos simultáneos.

A pesar de estas condiciones, su operación actual no ha logrado aprovechar todo su potencial. Esto ha motivado la necesidad de incorporar un operador especializado que optimice su uso, incremente la captación de eventos internacionales y mejore su sostenibilidad operativa.

El recinto ya ha sido sede de eventos de alto nivel como la Cumbre de Líderes del APEC 2024, CADE Ejecutivos 2025 y los debates presidenciales de 2026. Sin embargo, el objetivo es elevar su posicionamiento dentro del circuito global de congresos y convenciones.

El impulso al turismo de reuniones (MICE) es uno de los principales motores detrás del proyecto. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este segmento destaca por su alto nivel de gasto: un visitante extranjero de negocios puede gastar hasta seis veces más que un turista nacional, principalmente en alojamiento, alimentación y servicios.

Las cifras respaldan esta tendencia. En 2023, el gasto directo del turismo de reuniones alcanzó S/ 776 millones, mientras que para mediados de 2025 ya superaba los S/ 1,235 millones, mostrando un crecimiento sostenido. Este dinamismo también ha contribuido a que los ingresos por turismo en el Perú alcancen niveles históricos, con US$ 5,350 millones en 2025.

En ese contexto, Lima mantiene ventajas competitivas frente a otras ciudades del país, como su conectividad aérea, infraestructura hotelera y oferta de servicios. La modernización del LCC busca consolidar ese liderazgo, aunque el Gobierno también apunta a una futura descentralización hacia regiones como Arequipa y Cusco.

Desde ProInversión, el proyecto es visto como una oportunidad para dinamizar no solo el turismo, sino también sectores vinculados como transporte, gastronomía y comercio. “Este centro permitirá atraer eventos internacionales de gran escala, generar empleo y dinamizar sectores clave”, señaló su presidente ejecutivo, Luis Del Carpio.

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