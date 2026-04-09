Sancionan con S/55 mil al congresista fujimorista Héctor Ventura por entregar machetes en campaña

Parlamentario apeló decisión que le impone una multa de 10 UIT y ahora el JNE deberá decidir si confirma o revoca la sanción. Video: Tumbes de miércoles

El Jurado Electoral Especial de Tumbes sancionó con una multa de 10 UIT, equivalente a 55 mil soles, al congresista de Fuerza Popular y candidato al Senado, Héctor Ventura, por entregar machetes a pobladores del Centro poblado Cabuyal en el distrito de Pampas de Hospital, en Tumbes.

En la resolución a la que accedió Infobae, el JEE Tumbes argumenta que, si bien correspondía una multa de 20 UIT (110 mil soles) por la gravedad del hecho, la pena tenía que reducirse a la mitad porque Ventura reconoció haber participado en la actividad proselitista cuestionada.

Cabe precisar que, por la entrega de machetes, también se dispuso iniciar un procedimiento sancionador al partido Fuerza Popular. Sin embargo, al final no se impuso sanción alguna a la organización porque no se acreditó que esta haya estado involucrada, sino que se trató de “un evento aislado organizado por el propio candidato”.

JEE determina que Héctor Ventura infringió la ley electoral.

Héctor Ventura apeló la decisión del JEE Tumbes, que admitió su recurso y elevó el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva en última instancia.

La entrega de machetes

La entrega de machetes fue advertida en la página de Facebook “Tumbes de miércoles”. Ahí se ve al parlamentario fujimorista entregar personalmente machetes a ciudadanos cercanos. También se aprecia a simpatizantes de Fuerza Popular portando almanaques.

De acuerdo con el informe de fiscalización, el valor promedio de los machetes era de 19 soles, cifra que supera el límite de S/16,50 (el 0,3% de una UIT) para artículos permitidos como propaganda electoral.

El fujimorista no negó los hechos, sino que intentó alegar que el machete “operaría como un significante político, análogo, aunque menos convencional, a otros objetos de propaganda como lapiceros, tazas, libros”. Por lo que, dijo, calificaría como artículo publicitario.

Sin embargo, el JEE Tumbes determinó que Héctor Ventura, de manera “evidente”, buscó influir en el voto ya que un machete “es un instrumento de trabajo indispensable en el quehacer diario de los agricultores y cuyo valor no está al alcance de todos, lo que desliza la idea de ayuda al sector y que muy probablemente puede generar gratitud en los beneficiarios del mismo”.

Entrega de machetes buscó influir en el voto de electores, sostiene el JEE en su fallo. Foto: composición Infobae/Congreso

Otro argumento del parlamentario de Fuerza Popular fue afirmar que el precio real de los machetes sería de entre 9,50 y 15 soles, según cotizaciones que él mismo realizó en Tumbes y Piura.

No obstante, el JEE advierte que Ventura no adjuntó un comprobante de pago que confirme que el precio del objeto no supera el límite permitido (0,3% de una UIT). También deja constancia que la cotización de los machetes no se realizó en la fecha que los entregó (febrero de 2026), sino un mes después, cuando ya sabía que había un procedimiento sancionador en trámite en su contra.

Por ello, el colegiado declaró que el congresista fujimorista incurrió en una conducta prohibida en la campaña política.

Cabe precisar que el cobro de la multa de 55 mil soles se hará efectiva 7 días después de que la sanción sea confirmada. En ese momento también se notificará al Ministerio Público para que determine si abre investigación al parlamentario.