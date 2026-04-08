Perú

Archivan proceso contra el fujimorista Miguel Torres por supuesta información falsa en hoja de vida

JEE concluye que candidato a la vicepresidencia y Senado no estaba en la obligación de declarar una empresa dada de baja hace más de 10 años

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Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)
Miguel Torres se pronuncia luego de resolución del Tribunal Constitucional que ordena la anulación del Caso Cócteles. (Foto: Reuters)

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 dispuso archivar el proceso iniciado contra Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia y al Senado por Fuerza Popular, quien había sido señalado por una presunta omisión de información respecto a la titularidad de acciones en su declaración jurada de hoja de vida (DJHV) presentada para las Elecciones Generales de 2026.

Un informe de fiscalización advirtió que Torres no consignó participación accionaria en la empresa “A.C GAMES & ENTERTAINMENTS S.A.C.”, donde figura como suscriptor de 1.500 acciones según información de la SUNARP. El fiscalizador señaló que la declaración de hoja de vidad omitió este dato, por lo que el fujimorista habría dado información falsa.

Informe del JEE de Lima Centro 1.
Informe del JEE de Lima Centro 1.

Sin embargo, tras analizar el caso, el JEE concluyó que no existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. El colegiado explicó que dicha empresa registra “baja de oficio” y condición de “no habido” ante la SUNAT desde julio de 2014, lo que significa que se encuentra inoperativa y sin existencia jurídica efectiva.

Además, el JEE sostiene que han trancurrido más de 10 años desde que dicha empresa fue dada de baja, por lo que Miguel Torres no estaba en la obligación de consignarla en su hoja de vida.

Finalmente, el colegiado se pronuncia sobre la inacción de la SUNARP al no depurar de sus registros a personas jurídicas que no reportan ninguna actividad u operación. “Laa posible inacción de la SUNARP al no depurar partidas tan antiguas no puede ser trasladada como una responsabilidad sancionable al administrado (Miguel Torres)”, se lee.

JEE archiva proceso contra Miguel Torres.
JEE archiva proceso contra Miguel Torres.

Así, el JEE Lima Centro 2 concluye que "corresponde declarar no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto a los hechos advertidos" sobre supuesta información falsa contra el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular.

Defiende a Rospigliosi

Miguel Torres se sumó a los mensajes en defensa del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien fue condenado por difamar a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

“En el Perú estamos viendo algo muy peligroso: la justicia usada como arma política y en especial en etapas electorales. Cuando un dirigente denuncia al terrorismo o cuestiona a la izquierda radical, inmediatamente aparece una querella, una denuncia o un proceso. Eso no es justicia. Eso es persecución”, dijo. No mencionó que Rospigliosi fue condenado por llamar sin pruebas “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” a Espinoza.

Para la jueza Norma Carbajal, las expresiones usadas por Rospigliosi constituyeron un uso abusivo de su derecho a la libertad de expresión que generó una grave afectación al honor de la exfiscal de la Nación.

Por ello, se le impuso al presidente del Congreso una condena de 9 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200 mil soles.

Aunque haya sido condenado en primera instancia, Fernando Rospigliosi podría seguir postulando, según coinciden especialistas en derecho electoral. Esto porque la sentencia íntegra será leída y notificada luego del día de las elecciones generales, el domingo 12 de abril. La lectura del fallo íntegro será el 15 de abril.

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