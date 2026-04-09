Perú

Retiran 44 mil latas de leche condensada por incumplir estándares de calidad y presentar solidificación

La medida fue adoptada tras detectar fallas en la textura del producto durante controles internos, lo que motivó su retiro del mercado y posterior destrucción para prevenir riesgos en el consumo

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El problema se detectó durante un control interno llevado a cabo en los almacenes de la compañía.
El problema se detectó durante un control interno llevado a cabo en los almacenes de la compañía. Foto: composición Infobae Perú

Un lote de leche condensada semidescremada de la marca Parmalat fue retirado del mercado luego de detectarse fallas en su calidad. La medida fue comunicada por la empresa Lactalis Perú S.A.C., que reportó la situación a las autoridades tras identificar irregularidades en el producto.

La alerta se emitió el 7 de abril de 2026 e involucra 43.944 unidades en presentación de lata de 395 g. Según lo informado, el problema radica en que parte de los productos presenta una consistencia solidificada, lo que podría afectar su consumo.

Detección del problema y características del lote

El inconveniente fue identificado tras una revisión interna realizada en los almacenes de la empresa. En este proceso se detectó que algunas unidades del lote N.º 892-8 no cumplían con los estándares de calidad establecidos.

El defecto observado corresponde a una alteración en la textura del producto, que presenta solidificación. Esta condición lo aleja de sus características habituales y genera preocupación sobre su idoneidad para el consumo.

Riesgos asociados al consumo

De acuerdo con la información proporcionada, la principal consecuencia del defecto detectado es que podría afectar la ingesta de los consumidores. Si bien no se detallan daños específicos, la alteración en la consistencia representa un riesgo en el uso previsto del producto.

Según lo reportado, el efecto más relevante del defecto identificado es que podría dificultar el consumo del producto por parte de los usuarios
Según lo reportado, el efecto más relevante del defecto identificado es que podría dificultar el consumo del producto por parte de los usuarios. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El problema no previsto se vincula directamente con la experiencia de consumo, ya que la leche condensada debe mantener una textura uniforme. Cualquier variación podría comprometer su uso en preparaciones o consumo directo.

Medidas adoptadas por la empresa

Tras confirmar la irregularidad, el proveedor dispuso el retiro inmediato del lote comprometido. Además, se ordenó la destrucción total de las unidades para evitar su circulación en el mercado.

Como parte del proceso de verificación, se solicitó un análisis de control de calidad a la empresa NSF INASSA S.A.C. Los informes de ensayo N.º 238823-01 y 238823-02, emitidos el 16.03.2026, evidenciaron que ciertos productos presentaban resultados fuera de los rangos aceptables.

Recomendaciones para los consumidores

Se exhorta a los consumidores a revisar el etiquetado de las latas antes de adquirirlas o consumirlas, con especial atención al número de lote. En caso de identificar productos correspondientes al lote afectado, se recomienda no utilizarlos.

Para consultas o mayor información, la empresa puso a disposición un canal de contacto a través del correo electrónico ronal.narro@pe.lactalis.com, con el fin de atender dudas o gestionar posibles reclamos relacionados con este caso.

Se recomienda a los consumidores verificar la información en las etiquetas de las latas antes de comprarlas o utilizarlas.
Se recomienda a los consumidores verificar la información en las etiquetas de las latas antes de comprarlas o utilizarlas. Foto: difusión

Lactalis se pronuncia

Tras la difusión de la alerta Indecopi sobre el caso, Lactalis sacó un comunicado sobre lo sucedido. La empresa señaló que “importó 43.944 productos bajo la marca Parlamet correspondientes al lote N.° 892-8” y afirmó que “solo aproximadamente el 3% de dicho lote fue comercializado por Lactalis a sus distribuidores”.

Asimismo, indicó que “hasta la fecha, Lactalis ha logrado recuperar y sustituir la mayoría de los productos comercializados” y que “existe un aproximado de 250 unidades (…) que continuarían en el mercado y que siguen en proceso de ubicación”.

En su pronunciamiento, la compañía también sostuvo que “dispuso la destrucción de gran parte de los mismos” y que este procedimiento “fue debidamente certificado por un notario público con la finalidad de garantizar que dichos productos no ingresaran a los puntos de venta”. En esa línea, la firma asegura que la mayor parte del lote no llegó a comercializarse o fue retirada posteriormente, aunque reconoce que aún queda un número reducido de unidades sin ubicar en el mercado.

¿Cómo funcionan las alertas de Indecopi?

Las alertas de consumo del Indecopi son mecanismos de información pública diseñados para advertir a la ciudadanía sobre productos o servicios que pueden representar riesgos inesperados para la salud, la seguridad o los bienes de los usuarios. Estas comunicaciones forman parte de un sistema oficial que busca prevenir daños, permitiendo que las personas tomen decisiones informadas antes de usar o adquirir un producto.

El funcionamiento de este sistema parte, en muchos casos, de la propia empresa proveedora o de autoridades sectoriales que detectan fallas o peligros. Una vez identificado el problema, se reporta al Indecopi, que evalúa la información y difunde la alerta a través de su plataforma digital. Allí se detallan aspectos clave como el producto involucrado, el tipo de riesgo, las unidades afectadas y las acciones adoptadas, como reparaciones, reemplazos o retiros del mercado.

Además de informar, estas alertas cumplen una función preventiva. No solo advierten del peligro, sino que también comunican qué medidas están tomando las empresas para corregir la situación, lo que puede incluir llamados a revisión o destrucción de productos defectuosos.

En los últimos años, el sistema ha sido fortalecido con cambios normativos que obligan a los proveedores a comunicarse directamente con los consumidores afectados, reforzando así la protección. De esta manera, las alertas no solo difunden información, sino que se convierten en una herramienta activa de gestión de riesgos en el mercado.

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