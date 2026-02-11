Leches en fórmula superan niveles de azúcar recomendados y se venden sin alertas al consumidor

Salud infantil en riesgo: estudio advierte exceso de azúcar en fórmulas lácteas para lactantes.

Un reciente estudio científico puso en evidencia riesgos en la alimentación infantil en el país. La mayoría de fórmulas lácteas comercializadas para niños y niñas menores de dos años en Lima Metropolitana presenta niveles de azúcar superiores a los permitidos por la normativa peruana y se vende sin advertencias visibles que informen a madres, padres y cuidadores sobre su composición.

La investigación, desarrollada por especialistas de la Universidad Científica del Sur y el Instituto Nacional de Salud (INS), analizó 27 fórmulas infantiles comercializadas entre 2019 y 2021 en farmacias, hospitales, mercados y centros comerciales de Lima Metropolitana. El análisis identificó al azúcar como el nutriente crítico más problemático.

En los productos reconstituidos —es decir, tal como son consumidos por los lactantes—, la mediana de azúcar alcanzó los 7,5 gramos por cada 100 mililitros, superando el límite de 5 gramos establecido en la normativa peruana para bebidas.

“El impacto en los lactantes va más allá del metabolismo. Durante esta etapa, el desarrollo del gusto se encuentra en pleno proceso de formación. La ingesta frecuente de fórmulas con alto contenido de azúcar puede generar una preferencia temprana por sabores dulces y condicionar elecciones alimentarias menos saludables en etapas posteriores”, explicó Víctor Mamani, investigador de la Universidad Científica del Sur y coautor del estudio.

El especialista advirtió, además, que esta exposición ocurre sin información clara para las familias.

“Lo más preocupante es que sucede sin advertencias visibles en el etiquetado, lo que incrementa el riesgo para una población que no puede decidir ni regular su consumo”, señaló.

Las fórmulas para bebés tienen exceso de azúcar, según especialistas. (Agencia Andina)

Exposición temprana en una etapa crítica

El consumo elevado de azúcar desde los primeros meses de vida está asociado a un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas en etapas posteriores. Pese a ello, en el Perú los sucedáneos de la leche materna han quedado históricamente excluidos del sistema de advertencias frontales con octógonos, aun cuando están dirigidos a lactantes.

Estos hallazgos se producen en un contexto en el que la lactancia materna exclusiva ha mostrado una reducción, mientras la oferta y comercialización de fórmulas infantiles ha aumentado. Según cifras oficiales, en 2022 solo el 65,9 % de los niños menores de seis meses recibió lactancia materna exclusiva.

(Freepik)

Productos importados y regulación insuficiente

Las fórmulas evaluadas provienen principalmente de Estados Unidos, México, España, Alemania y Países Bajos, con una fuerte presencia de productos fabricados en el continente americano.

Las fórmulas elaboradas en Estados Unidos registraron los niveles más altos de azúcar, alcanzando hasta 7,8 gramos por cada 100 mililitros, una diferencia estadísticamente significativa frente a productos procedentes de otros países.

Aunque se trata de productos fabricados bajo estándares internacionales, el estudio señala que, al ingresar al mercado peruano, no están sujetos a un etiquetado frontal obligatorio. Esto se debe a vacíos normativos que han excluido a los sucedáneos de la leche materna de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Las autoridades europeas han retirado varios lotes contaminados de diferentes marcas desde el inicio del año. (Canva)

“Aunque la ley establece advertencias para productos con exceso de nutrientes críticos, estos productos fueron inicialmente exonerados mediante un decreto supremo. Si bien dicha exoneración fue declarada nula por el Poder Judicial en 2021, hasta hoy no se ha implementado una adecuación efectiva, lo que mantiene un limbo legal”, explicó Jaemy Moreano, nutricionista y coautor del estudio.

El especialista añadió que existen propuestas legislativas recientes que buscan volver a excluir a las fórmulas infantiles del etiquetado frontal, bajo el argumento de que se trata de “alimentos especiales”.

Pandemia y expansión del mercado de fórmulas

Otro hallazgo relevante es el aumento de registros sanitarios otorgados durante la pandemia. En 2021 se concentró el mayor número de autorizaciones para la comercialización de fórmulas infantiles en el país.

Entre las empresas con mayor presencia figuran corporaciones internacionales como Nestlé, Abbott y Mead Johnson. Para los investigadores, este crecimiento refleja una expansión del mercado en un contexto de regulación débil, lo que podría haber incrementado la exposición de niños y niñas a productos con alto contenido de azúcar.

Digesa recomendó suspender el consumo de una de las presentaciones de leche Nan de Nestlé | Foto composición: Infobae Perú

Etiquetado poco claro para las familias

El estudio también identificó deficiencias en la información nutricional. Varias etiquetas no detallan de forma clara la cantidad de azúcares y se limitan a consignar “carbohidratos totales”, lo que dificulta que madres, padres y cuidadores tomen decisiones informadas.

Si bien el sodio y las grasas saturadas no superaron los límites establecidos, los autores advierten que no existen recomendaciones específicas para lactantes, por lo que cualquier exposición temprana debe ser evaluada con especial cautela.

La 'leche' de fórmula podría tener limitaciones en su publicidad, sobre todo al compararse con la lactancia materna. - Crédito Pexels

Llamado a fortalecer la protección de la salud infantil

La investigación concluye que los parámetros actuales para los sucedáneos de la leche materna deberían ser más exigentes y plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de la salud infantil, en coherencia con la promoción de la lactancia materna.

“Entre 2019 y 2021 se incrementó de manera sostenida el otorgamiento de registros sanitarios, incluso en un contexto crítico como la pandemia. Paralelamente, la mayoría de estos productos superó los límites de azúcar recomendados y se comercializó sin advertencias claras para las familias. Desde la salud pública, esto resulta especialmente preocupante”, concluyó Luis Gartner, nutricionista y coautor del estudio.