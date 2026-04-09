Perú

Policía fallece al intentar huir de la comisaría luego de un altercado en una discoteca de Cusco

El efectivo fue identificado como Jairzinho Chirinos Bustamante. Las primeras investigaciones señalan que el policía se encontraba fuera de servicio y vestía de civil en el momento de los hechos

Guardar
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció trágicamente al caer del quinto piso de una comisaría en Cusco. El agente intentaba huir de una intervención tras verse involucrado, junto a otros colegas, en una pelea en una discoteca.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú perdió la vida tras caer desde el quinto piso de una comisaría en la ciudad de Cusco. El hecho ocurrió después de que el agente, identificado como Jairzinho Chirinos Bustamante, intentó huir de las instalaciones policiales, luego de verse involucrado en un altercado ocurrido en una discoteca local junto a otros colegas.

Las primeras investigaciones señalan que el policía se encontraba fuera de servicio y vestía de civil en el momento de los hechos. De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Virgilio Velázquez, jefe de la Macro Región Policial de Cusco, el suboficial acudió a la comisaría tras ser trasladado junto a otros efectivos y varias mujeres, después de una pelea registrada en el interior del establecimiento nocturno.

“Suponemos que pretendió saltar a otro inmueble que está contiguo al cuarto piso con techo de teja y, lamentablemente, pues no logró el objetivo y resbaló”, detalló Velázquez en declaraciones a Panamericana Noticias.

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias
Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias

Tras la caída, Chirinos Bustamante fue evacuado de inmediato hacia un centro hospitalario. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada. El incidente activó la intervención del personal de Criminalística, que llegó a la comisaría para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del policía.

Hipótesis del caso

Las primeras versiones apuntan a que el suboficial habría intentado evitar la intervención policial, posiblemente motivado por temor a las sanciones disciplinarias internas.

“Suponemos que el policía habría pensado, imaginado, que estaría involucrado en algún problema. Lamentablemente, nuestro régimen disciplinario es muy drástico”, sostuvo el coronel Velázquez durante la entrevista.

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias
Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias

No se descarta la presencia de alcohol en la sangre del agente, aspecto que será determinado por los resultados del dosaje etílico, conforme a lo señalado por las autoridades policiales.

El altercado en la discoteca involucró a varios efectivos policiales y terceras personas. La situación escaló hasta requerir apoyo adicional de la Policía Nacional del Perú, trasladando a los participantes a la comisaría para la toma de declaraciones y otras diligencias.

En medio de la confusión, otro agente resultó con lesiones en la cabeza. La policía trabaja en la identificación de estas personas para esclarecer los hechos.

El caso ha quedado en manos de la dependencia policial y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, que busca determinar si existieron responsabilidades adicionales.

Canales de emergencia

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes. Se puede contactar marcando el número 116 desde cualquier teléfono fijo o móvil para solicitar atención inmediata ante situaciones de riesgo.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda asistencia médica prehospitalaria en casos de emergencia. Para acceder a este servicio, es posible comunicarse gratuitamente al número 106, disponible las 24 horas para atender urgencias de salud.

La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a emergencias policiales, delitos o situaciones que pongan en peligro la seguridad ciudadana. El número de contacto es el 105, activo todo el día para recibir denuncias y solicitudes de apoyo policial en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

CuscoPolicía Nacional del PerúPNPperu-noticias

Más Noticias

Perú aprueba nuevo reglamento para sustancias químicas: qué cambia y a qué empresas afectará desde 2026

El decreto incorpora estándares internacionales, crea una base de datos sobre insumos peligrosos y contempla multas que pueden alcanzar miles de UIT por incumplimientos

Perú aprueba nuevo reglamento para sustancias químicas: qué cambia y a qué empresas afectará desde 2026

Érika Manrique habla de su relación con Federico Salazar: “Nuestro amor es como de hermanos

La amiga del periodista dejó en claro que no tienen nada más que un amistad, pese a los rumores de un posible romance

Érika Manrique habla de su relación con Federico Salazar: “Nuestro amor es como de hermanos

Natalie Vértiz aclara que Yaco Eskenazi no es un mantenido y destaca su trabajo en equipo: “Aportamos 50 /50 en la casa”

La presentadora revela los acuerdos que mantiene con su esposo para compartir gastos y responsabilidades, rompiendo estereotipos sobre el rol masculino en el hogar.

Natalie Vértiz aclara que Yaco Eskenazi no es un mantenido y destaca su trabajo en equipo: “Aportamos 50 /50 en la casa”

¿Cómo actuar ante un ataque epiléptico? Lo que SÍ y NO debes hacer en una crisis convulsiva

Saber qué hacer durante un ataque epiléptico puede marcar la diferencia entre proteger o poner en riesgo al paciente

¿Cómo actuar ante un ataque epiléptico? Lo que SÍ y NO debes hacer en una crisis convulsiva

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

La jugadora peruana intercambió palabras con su entrenador en el cierre del cuarto set en el extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez invita a José Domingo Pérez a conducir “la reforma del sistema de justicia” en su eventual gobierno

Roberto Sánchez invita a José Domingo Pérez a conducir “la reforma del sistema de justicia” en su eventual gobierno

Elecciones 2026 en Perú bajo alerta internacional: HRW advierte grave deterioro democrático que “requiere atención urgente”

¿Vladimir Cerrón puede ir a votar sin ser detenido? Esto dice la polémica ley y el defensor del Pueblo

¿Por qué hay 35 candidatos en Perú? Así explica CNN las elecciones más fragmentadas de Latinoamérica

Roberto Sánchez cerró campaña en Lima con llegada a caballo a Plaza Dos de Mayo y respaldo de Yenifer Paredes y Antauro Humala

ENTRETENIMIENTO

Érika Manrique habla de su relación con Federico Salazar: “Nuestro amor es como de hermanos

Érika Manrique habla de su relación con Federico Salazar: “Nuestro amor es como de hermanos

Natalie Vértiz aclara que Yaco Eskenazi no es un mantenido y destaca su trabajo en equipo: “Aportamos 50 /50 en la casa”

Maroon 5 regresa a Lima tras una década: cuándo y dónde será el concierto

El fenómeno Frutinovelas: ¿qué son, de qué se trata y por qué son tendencia en TikTok?

Cuestionan a La Granja VIP: Samahara Lobatón recibe sorpresa de Team Leucemia pese a que Youna le retiró su apoyo

DEPORTES

Christian Cueva explotó contra el árbitro del Cusco FC vs Flamengo tras fallos en Copa Libertadores: “Ladrón”

Christian Cueva explotó contra el árbitro del Cusco FC vs Flamengo tras fallos en Copa Libertadores: “Ladrón”

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

Guilherme Schmitz puso paños fríos a fuerte discusión con Aixa Vigil en Universitario vs San Martín: “No peleamos”

Erick Delgado aseguró que Sporting Cristal sacó su “ADN” en triunfo ante Cerro Porteño, y advirtió: “El plantel es bien corto”

La fuerte discusión entre Aixa Vigil y su técnico Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley