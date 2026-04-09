Policía fallece al intentar huir de la comisaría luego de un altercado en una discoteca de Cusco

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú falleció trágicamente al caer del quinto piso de una comisaría en Cusco. El agente intentaba huir de una intervención tras verse involucrado, junto a otros colegas, en una pelea en una discoteca.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú perdió la vida tras caer desde el quinto piso de una comisaría en la ciudad de Cusco. El hecho ocurrió después de que el agente, identificado como Jairzinho Chirinos Bustamante, intentó huir de las instalaciones policiales, luego de verse involucrado en un altercado ocurrido en una discoteca local junto a otros colegas.

Las primeras investigaciones señalan que el policía se encontraba fuera de servicio y vestía de civil en el momento de los hechos. De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Virgilio Velázquez, jefe de la Macro Región Policial de Cusco, el suboficial acudió a la comisaría tras ser trasladado junto a otros efectivos y varias mujeres, después de una pelea registrada en el interior del establecimiento nocturno.

“Suponemos que pretendió saltar a otro inmueble que está contiguo al cuarto piso con techo de teja y, lamentablemente, pues no logró el objetivo y resbaló”, detalló Velázquez en declaraciones a Panamericana Noticias.

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias

Tras la caída, Chirinos Bustamante fue evacuado de inmediato hacia un centro hospitalario. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada. El incidente activó la intervención del personal de Criminalística, que llegó a la comisaría para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del policía.

Hipótesis del caso

Las primeras versiones apuntan a que el suboficial habría intentado evitar la intervención policial, posiblemente motivado por temor a las sanciones disciplinarias internas.

“Suponemos que el policía habría pensado, imaginado, que estaría involucrado en algún problema. Lamentablemente, nuestro régimen disciplinario es muy drástico”, sostuvo el coronel Velázquez durante la entrevista.

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida cuando pretendía evadir un procedimiento disciplinario, luego de participar en una disputa en un local nocturno junto a colegas y otras personas| Panamericana Noticias

No se descarta la presencia de alcohol en la sangre del agente, aspecto que será determinado por los resultados del dosaje etílico, conforme a lo señalado por las autoridades policiales.

El altercado en la discoteca involucró a varios efectivos policiales y terceras personas. La situación escaló hasta requerir apoyo adicional de la Policía Nacional del Perú, trasladando a los participantes a la comisaría para la toma de declaraciones y otras diligencias.

En medio de la confusión, otro agente resultó con lesiones en la cabeza. La policía trabaja en la identificación de estas personas para esclarecer los hechos.

El caso ha quedado en manos de la dependencia policial y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, que busca determinar si existieron responsabilidades adicionales.

Canales de emergencia

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes. Se puede contactar marcando el número 116 desde cualquier teléfono fijo o móvil para solicitar atención inmediata ante situaciones de riesgo.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda asistencia médica prehospitalaria en casos de emergencia. Para acceder a este servicio, es posible comunicarse gratuitamente al número 106, disponible las 24 horas para atender urgencias de salud.

La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a emergencias policiales, delitos o situaciones que pongan en peligro la seguridad ciudadana. El número de contacto es el 105, activo todo el día para recibir denuncias y solicitudes de apoyo policial en todo el territorio nacional.