Perú

Municipalidad de Lima suspende este domingo 12 de abril la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa

El gobierno local dispuso la interrupción temporal del espacio dominical como medida excepcional para dar prioridad al tránsito vehicular y facilitar el acceso de la ciudadanía a los locales de votación durante las Elecciones 2026

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La Avenida Arequipa una vía que une varios distritos de Lima y que en la actualidad promueve la vida saludable
La Avenida Arequipa una vía que une varios distritos de Lima y que en la actualidad promueve la vida saludable

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó la suspensión de la ciclovía recreativa en la avenida Arequipa este domingo 12 de abril, con motivo de las Elecciones Generales 2026.

La medida, comunicada oficialmente por la Gerencia de Movilidad Urbana a través de las redes sociales, responde a la necesidad de garantizar el libre tránsito y la fluidez vehicular durante la jornada electoral, permitiendo que la ciudadanía llegue con facilidad a sus centros de votación.

El anuncio indica que la decisión tiene carácter excepcional y solo aplica a la fecha de los comicios nacionales. “Se ha dispuesto la suspensión de la ciclovía recreativa en la av. Arequipa durante la jornada electoral”, señala el comunicado emitido este 9 de abril de 2026.

Red de ciclovías conectará transporte público y zonas clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)
La Municipalidad de Lima suspende la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa el domingo 12 de abril por Elecciones Generales 2026. (Andina)

La autoridad municipal precisó que la prioridad es el libre tránsito y la fluidez vehicular, estableciendo que el objetivo principal es permitir un desplazamiento eficiente de la población hacia los centros de votación. Esta disposición se alinea con la política de facilitar la participación ciudadana en procesos electorales de alcance nacional.

Espacio dominical

La ciclovía recreativa de la avenida Arequipa es un espacio público implementado cada domingo en Lima, donde se restringe el tráfico vehicular a lo largo de más de 5 kilómetros, desde la avenida 28 de Julio hasta el óvalo de Miraflores.

Este tramo, que conecta los distritos de Lima y Miraflores, se convierte de 7 a. m. a 1 p. m. en una vía exclusiva para ciclistas, patinadores y peatones.

Ciclovías en Lima.
La suspensión de la ciclovía aplicará solo en la fecha de los comicios nacionales, según comunicado oficial del 9 de abril de 2026. (Municipalidad de Lima)

El cierre temporal de la avenida Arequipa para vehículos motorizados fomenta la actividad física y el transporte sostenible, y permite la convivencia segura de familias, corredores y practicantes de deportes urbanos. Las actividades, organizadas por la Municipalidad de Lima, incluyen clases gratuitas de patinaje, escuelas de ciclismo urbano para aprender a manejar y zonas de juegos para menores.

Servicios y actividades

Durante las jornadas habituales, la ciclovía cuenta con servicios de auxilio mecánico gratuito para bicicletas en puntos estratégicos como la cuadra 5 de la avenida Arequipa. Además, la propuesta recreativa se integra a una red nacional de ciclovías que buscan transformar arterias principales en parques lineales temporales y accesibles para la comunidad.

El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro y recreación dominical, promoviendo una ciudad más saludable y sostenible. La suspensión de este servicio el domingo 12 de abril responde exclusivamente a la necesidad de facilitar el flujo vehicular por las Elecciones Generales 2026.

Historia de la Avenida Arequipa
La ciclovía recreativa, que conecta los distritos de Lima y Miraflores, es un espacio dominical de más de 5 kilómetros para ciclistas y peatones.

Impacto en la comunidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima recordó a la población en general que la suspensión solo será efectiva durante la jornada electoral y que la ciclovía recreativa retomará su funcionamiento habitual los siguientes domingos. Además, aconsejó a los usuarios habituales del espacio buscar rutas alternativas y estar atentos a próximos anuncios oficiales sobre la reactivación del servicio para el domingo siguiente al de las elecciones.

La decisión fue tomada por la Gerencia de Movilidad Urbana y comunicada oficialmente a través de sus redes sociales, donde se detalla que la ciudad prioriza el desplazamiento eficiente de los ciudadanos hacia los centros de sufragio.

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