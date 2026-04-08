Perú

¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Los ciudadanos pueden llevar todo tipo de medicamentos vencidos o en desuso a estos puntos de acopio, incluyendo tabletas, cápsulas, jarabes sobrantes, cremas y gotas oftálmicas abiertas, para eliminarlos de manera segura

Guardar
Farmacias ya no están obligadas a ofrecer medicamentos genéricos ¿Qué ocurrió con la ley?
Los medicamentos vencidos pierden su eficacia y pueden convertirse en un riesgo silencioso para la salud.

Muchas veces guardamos medicamentos que nos sobraron de tratamientos anteriores, pensando que podrían servir en un futuro. Sin embargo, cuando estos productos superan su fecha de caducidad, dejan de ser seguros y efectivos. No solo pierden sus propiedades terapéuticas, sino que también pueden convertirse en un riesgo para la salud si se consumen accidentalmente o se reutilizan de manera indebida. Por esta razón, es necesario conocer cómo desecharlos de forma responsable.

Los medicamentos vencidos son aquellos cuya fecha de expiración establecida por el fabricante ha pasado. Esta fecha no es arbitraria: se calcula a partir de estudios de estabilidad que determinan cuánto tiempo un producto mantiene su eficacia, seguridad y calidad. Consumirlos después de esa fecha puede resultar en tratamientos ineficaces, reacciones adversas o intoxicaciones accidentales.

Además, los medicamentos que se encuentran en desuso pueden generar otros riesgos en el hogar. Pueden ser ingeridos por error por niños, mascotas o personas mayores, mezclarse con otros tratamientos y, si no se eliminan correctamente, pueden ser reciclados y vendidos de forma ilegal, poniendo en riesgo la salud de la población. Por ello, el manejo seguro de estos productos es una medida de cuidado personal, familiar y comunitario.

Mujer sonriente deposita una caja rosa de medicamentos en un contenedor rojo de reciclaje con letrero amarillo frente a una farmacia
Una mujer deposita una caja de medicamentos en uno de los 164 puntos de acopio implementados por Minsa y Digemid en Lima Metropolitana para la gestión segura de fármacos vencidos. (Foto: Minsa)

Cómo y dónde desechar tus medicamentos vencidos de forma segura

Con el fin de evitar que los medicamentos caducados terminen en la basura o circulen de manera ilegal, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo regulador de medicamentos en Perú, ha instalado 164 puntos de acopio en Lima Metropolitana. Estos puntos se encuentran distribuidos en farmacias públicas, establecimientos de salud y sedes de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris).

La jefa del Equipo contra el Comercio Ilegal de Digemid, Vanessa Brigada, explicó que: “En estos puntos, las personas pueden desechar sus medicamentos vencidos, en mal estado de conservación, sobrantes de jarabes y pastillas, así como productos abiertos hace meses, como gotas oftálmicas, cremas o jarabes, evitando riesgos de contaminación bacteriana y exposición a la venta ilegal”.

Los medicamentos eliminados de manera inadecuada no solo representan un peligro sanitario, sino que además afectan el medio ambiente, ya que los principios activos pueden filtrarse al suelo o a los cuerpos de agua. Por ello, depositarlos en los puntos autorizados garantiza seguridad sanitaria y ambiental.

Mujer con blusa gris y pantalón azul deposita una caja en un contenedor rojo de medicamentos frente a una farmacia "Farma Minsa"
Una mujer deposita medicamentos en un punto de acopio implementado por el Minsa y Digemid, parte de una iniciativa para la disposición segura de medicinas vencidas en Lima Metropolitana. (Foto: Minsa)

Los ciudadanos pueden consultar los puntos de acopio disponibles para Lima Metropolitana (CLIC AQUí) y en provincias (CLIC AQUí). En estos lugares se pueden depositar:

  • Medicamentos vencidos de cualquier tipo.
  • Tabletas o cápsulas sin fecha visible de caducidad.
  • Medicamentos en mal estado de conservación.
  • Sobrantes de jarabes, pastillas o cremas.
  • Productos abiertos hace meses, como gotas oftálmicas o jarabes, que podrían estar contaminados.

Proceso de destrucción y eliminación de medicamentos desechados

Todos los medicamentos recolectados en los puntos de acopio son destruidos siguiendo procedimientos estrictos establecidos por la norma vigente, bajo la supervisión de Digemid. Este proceso garantiza que los principios activos no contaminen el medio ambiente y que los productos no puedan ser reutilizados ni comercializados de manera ilegal.

La iniciativa se implementó desde 2017, en coordinación con Direcciones y Gerencias Regionales de Salud y las Diris, lo que permite contar también con 47 puntos fijos de recolección en diversas regiones del país. La recolección controlada y la destrucción segura aseguran que los medicamentos no representen un riesgo sanitario ni ambiental.

El procedimiento incluye la separación por tipo de medicamento, verificación de su estado y destrucción en condiciones que evitan la liberación de sustancias químicas al entorno. Gracias a estas medidas, se protege tanto a la población como a los ecosistemas locales, evitando la contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Tres personas posan frente a una farmacia "FARMAMINSA" junto a un contenedor rojo para medicamentos; dos llevan letreros de DIGEMID y MINSA
Funcionarios de Minsa y Digemid inauguran uno de los 164 puntos de acopio en Lima Metropolitana para desechar medicamentos vencidos de forma segura y evitar su comercio ilegal. (Foto: Minsa)

Tips prácticos para desechar medicamentos sin riesgos

La Digemid, organismo regulador de medicamentos en Perú, advierte que los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben depositarse únicamente en puntos autorizados. Además, sugiere seguir estas pautas prácticas:

  • Llevar tus medicamentos vencidos o en desuso a los puntos de acopio del Minsa.
  • Evitar tirarlos a la basura o al desagüe, porque podrían ser reutilizados o contaminar el ambiente.
  • Denunciar la venta de medicamentos vencidos, incluso de forma anónima, a través del portal web de Digemid.
  • No comprar medicamentos en mercados, ferias, boticas no autorizadas ni vendedores ambulantes.
  • Al adquirir un medicamento, verificar que tenga registro sanitario vigente, fecha de caducidad correcta y que el envase esté intacto.
  • Separar los productos por tipo (tabletas, cápsulas, jarabes, cremas, gotas oftálmicas) para facilitar su entrega y destrucción segura.
  • No almacenar medicamentos abiertos durante largos períodos, especialmente jarabes, cremas o gotas, por riesgo de contaminación.

Temas Relacionados

Medicamentos VencidosDigemidMinsaperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

El líder de Renovación Popular aseguró en un mitin que, según sus “fuentes”, su partido cuenta con el 25% de intención de voto a nivel nacional, pese a que la difusión de encuestas quedó prohibida por ley desde este lunes

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

El fallo, emitido en primera instancia por el Poder Judicial, corresponde a un caso por difamación agravada e incluye una pena de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil y el cumplimiento de reglas de conducta por parte el actual presidente de Congreso

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Durante su discurso, el dirigente abordó temas históricos, defendió su gestión en Junín y planteó reformas estructurales

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

La modelo brasileña negó rotundamente los rumores de un supuesto romance con el dueño de un gimnasio, lanzados por Daniela Cilloniz.

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

El elenco que dirige Antonio Spinelli intentará hacer valer la altura en la ‘Ciudad Imperial’ y registrar su segunda victoria en el certamen clasificatorio. Revista a qué hora y cómo seguir el cotejo

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo