¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Los medicamentos vencidos pierden su eficacia y pueden convertirse en un riesgo silencioso para la salud.

Muchas veces guardamos medicamentos que nos sobraron de tratamientos anteriores, pensando que podrían servir en un futuro. Sin embargo, cuando estos productos superan su fecha de caducidad, dejan de ser seguros y efectivos. No solo pierden sus propiedades terapéuticas, sino que también pueden convertirse en un riesgo para la salud si se consumen accidentalmente o se reutilizan de manera indebida. Por esta razón, es necesario conocer cómo desecharlos de forma responsable.

Los medicamentos vencidos son aquellos cuya fecha de expiración establecida por el fabricante ha pasado. Esta fecha no es arbitraria: se calcula a partir de estudios de estabilidad que determinan cuánto tiempo un producto mantiene su eficacia, seguridad y calidad. Consumirlos después de esa fecha puede resultar en tratamientos ineficaces, reacciones adversas o intoxicaciones accidentales.

Además, los medicamentos que se encuentran en desuso pueden generar otros riesgos en el hogar. Pueden ser ingeridos por error por niños, mascotas o personas mayores, mezclarse con otros tratamientos y, si no se eliminan correctamente, pueden ser reciclados y vendidos de forma ilegal, poniendo en riesgo la salud de la población. Por ello, el manejo seguro de estos productos es una medida de cuidado personal, familiar y comunitario.

Una mujer deposita una caja de medicamentos en uno de los 164 puntos de acopio implementados por Minsa y Digemid en Lima Metropolitana para la gestión segura de fármacos vencidos. (Foto: Minsa)

Cómo y dónde desechar tus medicamentos vencidos de forma segura

Con el fin de evitar que los medicamentos caducados terminen en la basura o circulen de manera ilegal, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo regulador de medicamentos en Perú, ha instalado 164 puntos de acopio en Lima Metropolitana. Estos puntos se encuentran distribuidos en farmacias públicas, establecimientos de salud y sedes de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris).

La jefa del Equipo contra el Comercio Ilegal de Digemid, Vanessa Brigada, explicó que: “En estos puntos, las personas pueden desechar sus medicamentos vencidos, en mal estado de conservación, sobrantes de jarabes y pastillas, así como productos abiertos hace meses, como gotas oftálmicas, cremas o jarabes, evitando riesgos de contaminación bacteriana y exposición a la venta ilegal”.

Los medicamentos eliminados de manera inadecuada no solo representan un peligro sanitario, sino que además afectan el medio ambiente, ya que los principios activos pueden filtrarse al suelo o a los cuerpos de agua. Por ello, depositarlos en los puntos autorizados garantiza seguridad sanitaria y ambiental.

Una mujer deposita medicamentos en un punto de acopio implementado por el Minsa y Digemid, parte de una iniciativa para la disposición segura de medicinas vencidas en Lima Metropolitana. (Foto: Minsa)

Los ciudadanos pueden consultar los puntos de acopio disponibles para Lima Metropolitana (CLIC AQUí) y en provincias (CLIC AQUí). En estos lugares se pueden depositar:

Medicamentos vencidos de cualquier tipo.

Tabletas o cápsulas sin fecha visible de caducidad.

Medicamentos en mal estado de conservación.

Sobrantes de jarabes, pastillas o cremas.

Productos abiertos hace meses, como gotas oftálmicas o jarabes, que podrían estar contaminados.

Proceso de destrucción y eliminación de medicamentos desechados

Todos los medicamentos recolectados en los puntos de acopio son destruidos siguiendo procedimientos estrictos establecidos por la norma vigente, bajo la supervisión de Digemid. Este proceso garantiza que los principios activos no contaminen el medio ambiente y que los productos no puedan ser reutilizados ni comercializados de manera ilegal.

La iniciativa se implementó desde 2017, en coordinación con Direcciones y Gerencias Regionales de Salud y las Diris, lo que permite contar también con 47 puntos fijos de recolección en diversas regiones del país. La recolección controlada y la destrucción segura aseguran que los medicamentos no representen un riesgo sanitario ni ambiental.

El procedimiento incluye la separación por tipo de medicamento, verificación de su estado y destrucción en condiciones que evitan la liberación de sustancias químicas al entorno. Gracias a estas medidas, se protege tanto a la población como a los ecosistemas locales, evitando la contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Funcionarios de Minsa y Digemid inauguran uno de los 164 puntos de acopio en Lima Metropolitana para desechar medicamentos vencidos de forma segura y evitar su comercio ilegal. (Foto: Minsa)

Tips prácticos para desechar medicamentos sin riesgos

La Digemid, organismo regulador de medicamentos en Perú, advierte que los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben depositarse únicamente en puntos autorizados. Además, sugiere seguir estas pautas prácticas:

Llevar tus medicamentos vencidos o en desuso a los puntos de acopio del Minsa.

Evitar tirarlos a la basura o al desagüe, porque podrían ser reutilizados o contaminar el ambiente.

Denunciar la venta de medicamentos vencidos, incluso de forma anónima, a través del portal web de Digemid.

No comprar medicamentos en mercados, ferias, boticas no autorizadas ni vendedores ambulantes.

Al adquirir un medicamento, verificar que tenga registro sanitario vigente , fecha de caducidad correcta y que el envase esté intacto.

, fecha de caducidad correcta y que el envase esté intacto. Separar los productos por tipo (tabletas, cápsulas, jarabes, cremas, gotas oftálmicas) para facilitar su entrega y destrucción segura.

No almacenar medicamentos abiertos durante largos períodos, especialmente jarabes, cremas o gotas, por riesgo de contaminación.