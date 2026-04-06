Plantean que el Minsa administre una historia clínica digital única, obligatoria y consultable en todos los centros de salud

El control de la información médica quedaría en manos del paciente, con consulta obligatoria del expediente en cada atención y sin distinción entre centros públicos o privados

La candidata a diputada por Avanza País, Alissa Durand, presentó este lunes una propuesta de ley para la creación de un ‘sistema universal de historias clínicas’ y la regulación de su funcionamiento a nivel nacional.

La iniciativa plantea que el Ministerio de Salud, con apoyo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), implemente una plataforma digital única obligatoria para todos los centros de salud, en la que cada expediente clínico se actualice en tiempo real.

El proyecto establece que el sistema deberá contener el historial médico completo del paciente, incluyendo imágenes de atenciones y resultados de exámenes de laboratorio. La consulta de este registro será obligatoria en cada atención médica, tanto en centros públicos como privados.

Según la propuesta, la medida permitirá evitar la duplicación de exámenes, garantizar información relevante y oportuna en cualquier consulta y consolidar el control de los pacientes sobre su información médica.

Durand además lleva entre su cartera de propuestas una ley que constituye al Estado como garante del pago por la atención post emergencia de cualquier ciudadano peruano, asegurando la continuidad de los tratamientos hasta la recuperación total. La norma obliga a las clínicas a aceptar todas las emergencias que puedan atender y a continuar con los procedimientos necesarios, bajo sanción de multas y cierre ante reincidencia.

Bonos para renovar parque automotor

De igual manera, plantea la sustitución de vehículos antiguos y la electrificación del parque automotor, con lo cual el Estado eventualmente otorgue bonos para quienes decidan reemplazar vehículos antiguos por unidades completamente eléctricas.

La aspirante detalló que la propuesta contempla la coordinación con los ministerios de Energía y Minas (MINEM) y Transportes y Comunicaciones (MTC), e incluye la modificación del Reglamento Nacional de Edificaciones para exigir preinstalación eléctrica en viviendas y comercios. “La infraestructura debe ser técnica y financieramente viable tanto para el sector público como privado”, afirmó.

La electromovilidad en el país atraviesa una fase inicial, con un desarrollo menor al de otros mercados de la región, aunque registra un crecimiento acelerado. En los últimos dos años, las ventas de vehículos híbridos y eléctricos pasaron de 366 a aproximadamente 2,350 unidades, lo que representa un incremento mayor al 540%.

Según la Asociación Automotriz del Perú, este avance responde a la incorporación de nuevas marcas y modelos, el acceso a información sobre ventajas económicas y de mantenimiento, y un aumento en la conciencia ambiental.

Crearán el fondo para impulsar el paso al auto eléctrico del transporte público y privado. - Crédito Andina

Los autos eléctricos transforman la energía almacenada en una batería en energía mecánica para movilizar el vehículo. Estos modelos se dividen en categorías como híbridos, híbridos enchufables, de extensión de rango y eléctricos puros, de acuerdo con sus características técnicas.

En el ámbito económico, Durand propuso una ley que permite a las personas naturales deducir sus impuestos mediante el IGV pagado en cada compra o servicio, siempre que soliciten boleta de venta. El monto acumulado permitirá descontar impuestos al cierre del año fiscal siguiente, incentivando la formalización del comercio.