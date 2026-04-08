Emergencias radiológicas: el Perú fortalece su capacidad de respuesta ante nuevas amenazas invisibles

La serie de Netflix, 'Emergencia Radiactiva', explora el impacto del incidente con Cesio-137 en Goiânia, Brasil, mostrando a un equipo de respuesta en trajes de protección. (Netflix)

La película brasileña “Césio 137 – O Pesadelo de Goiânia”, disponible en Netflix, ha despertado el interés —y la inquietud— de miles de peruanos. Basada en el accidente radiológico ocurrido en 1987 en Goiânia-Brasil, la historia impacta no solo por su dramatismo, sino porque muestra cómo una emergencia puede comenzar de forma inesperada, muchas veces a partir del desconocimiento. Más allá de la pantalla, la pregunta es inevitable: ¿qué pasaría si algo similar ocurriera en el Perú?

El caso de Goiânia dejó una lección clara: los riesgos radiológicos no siempre provienen de grandes instalaciones nucleares, sino muchas veces de fuentes mal gestionadas o fuera de control. Hoy, esos riesgos se han diversificado. Existen escenarios como el uso de bombas sucias —artefactos que dispersan material radiactivo con fines terroristas— o incluso la caída de componentes espaciales con baterías radiológicas, utilizados en satélites, que pueden reingresar a la atmósfera e impactar en territorio nacional. De hecho, el Perú ya ha enfrentado situaciones recientes en las que objetos de origen desconocido generaron alertas en regiones como Puno, recordándonos que estos eventos no son hipotéticos.

Frente a este panorama, la respuesta del país no parte de la improvisación. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) ha desarrollado durante más de cinco décadas capacidades en seguridad radiológica, inicialmente centradas en la operación segura del reactor RP-10 en el Centro Nuclear de Huarangal. Con el tiempo, estas capacidades han evolucionado hacia un enfoque nacional, orientado tanto a la prevención como a la respuesta ante emergencias radiológicas en cualquier punto del territorio.

Un avance clave en esta evolución ha sido la creación del Centro Nacional de Emergencias Radiológicas, que representa un cambio estratégico: pasar de una respuesta técnica aislada a un sistema estructurado y articulado. Este centro cuenta con personal altamente capacitado —formado en el Perú y en el extranjero con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica—, equipamiento moderno, detectores especializados y unidades móviles que permiten intervenir de manera rápida y segura en cualquier zona del país. A ello se suma la cooperación internacional, incluido el apoyo técnico del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Pero el elemento más importante no es solo la tecnología, sino la articulación institucional. Desde el Instituto Peruano de Energía Nuclear, se viene consolidando un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa del Perú, el Ministerio del Interior del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el CENEPRED, con el objetivo de asegurar una respuesta integrada, eficiente y oportuna.

Además, el Perú participa activamente en redes y actividades internacionales de vigilancia y control, que permiten monitorear la presencia de material radiactivo y alertar tempranamente ante cualquier anomalía. Este trabajo preventivo es clave en un mundo donde las amenazas pueden cruzar fronteras y donde la detección temprana marca la diferencia.

La película puede generar temor, pero también cumple una función valiosa: poner el tema en discusión pública. Porque la diferencia entre el caos y una respuesta efectiva no radica en eliminar los riesgos —que siempre existirán—, sino en la capacidad de anticiparlos, gestionarlos y responder con rapidez y conocimiento técnico.

Hoy, el Perú no parte de cero. Avanza con capacidades, con experiencia y con una visión clara: estar preparado para escenarios que, aunque poco frecuentes, pueden tener un alto impacto.

La pregunta ya no es si el riesgo existe, sino si estamos listos para enfrentarlo. Y la respuesta es que el país viene construyendo, de manera firme, esa preparación.