Perú

Qué se celebra el 7 de abril en el Perú: un mosaico de memoria, justicia y transformación social

La conmemoración de múltiples hitos ocurridos el 7 de abril permite analizar cómo los caminos del Perú han sido marcados por figuras, tragedias y decisiones que redefinieron el rumbo nacional y sus valores fundamentales

Guardar
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
La jornada reúne aniversarios de nacimiento de figuras relevantes, creación de distritos limeños y una sentencia judicial que marcó al país, además de un accidente aéreo ocurrido en la región amazónica en 2013 (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de abril reúne hechos que atraviesan la historia peruana entre cultura, política y tragedia. En 1803 nació Flora Tristán, pionera en la defensa de los derechos de la mujer y la clase obrera.

En 1885 nació el poeta Alberto Ureta, figura del modernismo. En 1954 se crearon los distritos de Punta Negra y Punta Hermosa, consolidando el desarrollo del litoral limeño.

En 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos en un fallo histórico. En 2013, un accidente de helicóptero en Loreto dejó 13 fallecidos, evidenciando riesgos en zonas remotas.

7 de abril de 1803 – Nace Flora Tristán, precursora del feminismo y defensora de los derechos sociales

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
Flora Tristán llegó al mundo un día como hoy y transformó su historia personal en bandera de lucha, inspirando movimientos por la igualdad y la dignidad humana. (BBC)

Flora Tristán fue una escritora y pensadora franco-peruana nacida en 1803, considerada una de las precursoras del feminismo y del socialismo. Luchó por los derechos de las mujeres y de la clase obrera en una época marcada por profundas desigualdades.

Recorrió diversos países denunciando la explotación laboral y promoviendo la unión de los trabajadores. Su obra más influyente, Peregrinaciones de una paria, recoge su experiencia en el Perú y su crítica a la sociedad de su tiempo.

Su pensamiento inspiró movimientos posteriores en favor de la justicia social, la igualdad de género y la dignidad humana.

7 de abril de 1885 - nace Alberto Ureta, poeta modernista que cultivó la melancolía peruana

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
Desde Ica, Alberto Ureta emergió como un poeta íntimo y reflexivo, capaz de transformar la emoción en palabra y la palabra en memoria. (BNP)

Alberto Ureta nació el 7 de abril de 1885 en Ica y se convirtió en una de las voces más finas del modernismo peruano.

Poeta, diplomático y docente, desarrolló una obra marcada por la introspección y la sensibilidad, con versos que exploran el tiempo, la vida y las emociones humanas. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ejerció la docencia.

Su carrera diplomática lo llevó a representar al Perú en ciudades como Madrid, Lisboa y Buenos Aires. Su poesía, de tono íntimo y melancólico, lo consolidó como una figura destacada de la literatura nacional.

7 de abril de 1954 - Punta Negra nace como distrito y se convierte en símbolo del litoral limeño

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
Desde antiguos pescadores hasta veraneantes modernos, Punta Negra creció tras su creación en 1954 como símbolo del sur limeño. (Andina)

El distrito de Punta Negra fue creado el 7 de abril de 1954 mediante la Ley N.º 12096, durante el gobierno de Manuel A. Odría. Ubicado al sur de Lima, forma parte del litoral y destaca por sus playas y geografía desértica.

Antes era conocido como “Tropezón”, hasta que en 1949 adoptó su nombre actual, inspirado en una zona costera italiana. Sus orígenes se remontan a antiguos pobladores yungas, expertos pescadores.

Con el tiempo, se consolidó como balneario de verano y espacio turístico. Hoy combina tradición, paisaje natural y atractivo recreativo en la costa peruana.

7 de abril de 1954 - Punta Hermosa es creada como distrito y se consolida como balneario del sur

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
Punta Hermosa nació como distrito en 1954 y se convirtió en uno de los destinos más emblemáticos del sur, entre olas, arena y tradición pesquera. (Andina)

El distrito de Punta Hermosa fue creado el 7 de abril de 1954 mediante la Ley N.º 12095, durante el gobierno de Manuel A. Odría, tras separarse de Lurín.

Ubicado en la costa sur de Lima, se convirtió en uno de los primeros balnearios de la capital junto a Punta Negra y San Bartolo. Sus orígenes están ligados a pescadores que se asentaron en la zona y dieron forma a los primeros servicios para veraneantes.

Con el tiempo, el distrito creció como destino turístico y residencial, destacando por sus playas, su actividad pesquera y su dinamismo comercial.

7 de abril de 2009 - Alberto Fujimori es condenado a 25 años en un fallo histórico por violaciones a los derechos humanos

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
La sentencia contra Fujimori marcó un precedente mundial al juzgar a un exmandatario por crímenes de lesa humanidad en su propio país. (Andina)

El 7 de abril de 2009, la Corte Suprema del Perú condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.

El fallo lo responsabilizó por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, consideradas crímenes de lesa humanidad. El tribunal estableció que ejercía autoría mediata al dirigir una estructura criminal vinculada al Grupo Colina.

La sentencia marcó un precedente mundial al juzgar a un ex mandatario en su propio país. En 2010, el fallo fue ratificado en última instancia, consolidando un hito contra la impunidad.

7 de abril de 2013 - tragedia en Loreto deja 13 muertos tras la caída de un helicóptero Mi-8

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7  abril
La tragedia golpeó la selva peruana en 2013 cuando un helicóptero cayó en Loreto, dejando 13 víctimas y un profundo dolor en una zona aislada. (Staff Sgt. Christopher A. Campbell)

El 7 de abril de 2013, un helicóptero Mil Mi-8 operado por Helicópteros del Pacífico se estrelló en la región Loreto cuando cubría la ruta entre Iquitos y un lote petrolero.

La aeronave transportaba nueve pasajeros y cuatro tripulantes, todos fallecidos tras el impacto en una zona selvática cercana al río Arabela.

Testigos reportaron que la nave se incendió y se desintegró en el aire antes de caer. Investigaciones posteriores señalaron una falla en el control del rotor de cola. El accidente evidenció los riesgos de las operaciones aéreas en áreas remotas del Perú.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Más Noticias

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

La ‘Gringa de Gamarra’ reacciona luego de que se expusiera su conversación privada tras el escándalo de Said Palao en Argentina

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

Alejandra Baigorria defiende su tiempo en decidir sobre Said Palao: "Me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme"

La empresaria dejó claro que la decisión sobre su relación con Palao tomará el tiempo que considere necesario, respaldando su derecho a escuchar solo a su corazón, sin ceder ante presiones externas

Alejandra Baigorria defiende su tiempo en decidir sobre Said Palao: "Me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme"

Rebeca Escribens condena a Diealis y exige mano dura contra creadores digitales acusados de violencia: “Debería estar en la cárcel”

La conductora de televisión no se guardó nada y cuestionó duramente al streamer Diealis, exigiendo justicia ante la denuncia de agresión que involucra a su expareja y generando un debate urgente sobre la cultura digital

Rebeca Escribens condena a Diealis y exige mano dura contra creadores digitales acusados de violencia: “Debería estar en la cárcel”

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

JNE lanza convocatoria con sueldos de S/ 8.000: 63 plazas para abogados en Lima y 19 regiones

El plazo de postulación vence el miércoles 08 de abril de 2026, por lo que los interesados deberán actuar con rapidez y asegurarse de cumplir todos los requisitos establecidos

JNE lanza convocatoria con sueldos de S/ 8.000: 63 plazas para abogados en Lima y 19 regiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez apoya indulto a Pedro Castillo, tilda su juicio de “arbitrario” y niega que haya roto orden constitucional

José Domingo Pérez apoya indulto a Pedro Castillo, tilda su juicio de “arbitrario” y niega que haya roto orden constitucional

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

Elecciones 2026: planes de gobierno priorizan educación, pero dejan fuera la salud mental y violencia infantil

Congresista Milagros Jáuregui difunde información falsa: “La educación sexual obliga a niños a vestirse de mujeres, así griten”

Plan de Gobierno del Partido Cívico Obras 2026-2031: eje en obras paralizadas, lucha anticorrupción y apuesta por la formalización

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras revelaciones de Onelia Molina y marca distancia: “Yo sabré tomar medidas”

Alejandra Baigorria defiende su tiempo en decidir sobre Said Palao: "Me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme"

Rebeca Escribens condena a Diealis y exige mano dura contra creadores digitales acusados de violencia: “Debería estar en la cárcel”

Viuda de Manolo Rojas conmueve al recordar último pedido antes de su muerte: “No voy a poder”

Mario Hart aclara situación con Korina Rivadeneira, pese a rumores de separación: “Compartimos familiarmente con nuestros hijos”

DEPORTES

Sport Boys cerró las incorporaciones de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: anunciados como refuerzos después de largas tratativas

Sport Boys cerró las incorporaciones de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: anunciados como refuerzos después de largas tratativas

Javier Rabanal y su mensaje a puertas del Universitario vs Deportes Tolima: “Vine al más grande del Perú sabiendo las consecuencias de no ganar”

Alineaciones de Universitario vs Tolima: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima mantiene una tendencia impresionante en la Liga Peruana de Vóley: ha accedido a seis finales consecutivas del torneo

El plan B que baraja Sporting Cristal ante la imposibilidad de jugar en Matute por la Copa Libertadores 2026