¿Qué pasará con los partidos que no superen la valla electoral tras los comicios de este domingo 12?

El abogado y experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, explica detalladamente qué es la valla electoral, también conocida como umbral de representación. Analiza su función como filtro para evitar la fragmentación en el Congreso y cómo se aplicará en las próximas elecciones con el sistema bicameral. Fuente: Exitosa / Hablemos Claro

Este domingo 12 de abril, los ciudadanos de Perú votarán para elegir al presidente, los integrantes del Congreso y a los representantes nacionales ante el Parlamento Andino. Esta jornada, además de definir figuras centrales, someterá a los partidos políticos al filtro de la valla electoral, mecanismo cuya superación es requisito para acceder a la representación parlamentaria y mantener la vigencia legal como organización política. Así lo explicó el abogado y experto en derecho electoral José Manuel Villalobos.

El proceso legislativo introduce reglas específicas para partidos menores. Si una agrupación política no logra superar la valla en ambas cámaras, se arriesga a perder su inscripción oficial, aunque tendrá hasta enero de 2027 para participar en elecciones regionales y municipales ya convocadas. Este mecanismo, presente en la legislación electoral, concede una prórroga a dichas agrupaciones, como detalló Villalobos en su entrevista con Exitosa.

Proyección del Instituto Aklla: cinco partidos dominarían Diputados y Senado en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Valla electoral: filtro legal y su función en la legislatura peruana

La valla electoral actúa como un umbral de representación. Obliga a los partidos políticos a alcanzar un nivel mínimo de respaldo social para ingresar al Congreso. Según José Manuel Villalobos, esto es crucial para evitar un Congreso fragmentado que dificulte el proceso de formación de mayorías y la gobernabilidad: “Imagínate un sistema sin valla electoral con 37 partidos disputando la Cámara; el resultado sería un Congreso fragmentado donde la gobernabilidad sería casi imposible”, afirmó el especialista.

En las elecciones al Senado, el sistema exige el cumplimiento simultáneo de dos requisitos: obtener al menos 5 % de votos válidos sumando la elección nacional y la regional, y ganar al menos tres senadores en todo el país. Esta fórmula, interpretada por el Jurado Nacional de Elecciones, restringe el acceso a partidos con apoyo exclusivamente localizado o disperso, reforzando la cohesión interna de las bancadas y la funcionalidad del Congreso.

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Para el Senado, 30 senadores nacionales se eligen mediante el método proporcional y 30 senadores regionales por mayoría departamental. Es necesario sumar escaños de ambos sistemas para cumplir el mínimo: por ejemplo, si un partido obtiene dos senadores en la lista nacional y uno en la regional, cruza el umbral de representación.

La suma de votos en las dos modalidades —nacional y regional— implica que, sobre un escenario hipotético de 20 millones de votos válidos, el mínimo para superar la valla sería un millón de votos y la elección de tres candidatos, precisó Villalobos.

Consecuencias de no superar la valla electoral

El mayor riesgo para los partidos que no pasan la valla en ambas cámaras es perder su inscripción en el registro de organizaciones políticas, sanción efectiva en enero de 2027. Villalobos explicó que los partidos excluidos pueden participar en contiendas regionales y municipales ya convocadas, pero inician un proceso de salida de la escena nacional.

Además, la normativa establece que los escaños obtenidos por partidos que no cumplen ambos criterios de la valla se pierden, incluso si un candidato fue el más votado en su circunscripción.

FOTO DE ARCHIVO. Legisladores peruanos asisten a una sesión en el Congreso cuando la nueva presidenta Dina Boluarte ofreció un plan para adelantar las elecciones, luego de que la destitución de su antecesor Pedro Castillo desencadenara protestas que han dejado varios muertos, en Lima, Perú, el 12 de diciembre de 2022. REUTERS/Gerardo Marin. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS

Esta situación también afecta las decisiones del electorado: dispersar el voto entre listas distintas para Senado nacional y regional puede dificultar que un partido pequeño cruce la barrera. Villalobos subrayó que concentrar el voto en una misma agrupación para ambas modalidades aumenta las posibilidades de representación.

La norma es distinta a elecciones previas: antes, bastaba superar el 5 % de votos válidos o curules para entrar al Congreso. Ahora, ambas condiciones deben cumplirse, lo que limita el acceso para partidos minoritarios.

Requisitos para tener representación en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, que sustituye al antiguo Congreso unicameral, la asignación de escaños se reparte en 27 distritos múltiples correspondientes a departamentos y regiones. El método de cifra repartidora asigna el número de diputados a cada partido según los votos recibidos por distrito.

Aquí, dos requisitos regulan el acceso a bancadas: conseguir al menos 5 % de votos válidos a nivel nacional y elegir mínimo siete diputados en todo el país. El Congreso estará compuesto por 130 diputados. De este modo, un partido puede obtener varias curules en una ciudad grande como Lima, pero si no supera el 5 % de la votación nacional, esos escaños no se validan legalmente.

FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Este filtro obliga a los partidos a buscar apoyo nacional y no depender de enclaves locales. En departamentos menos poblados, como Moquegua o Madre de Dios, también es necesario sumar votos y diputados para asegurar representación, según destacó Villalobos.

La aplicación simultánea de este sistema en las dos cámaras busca evitar la fragmentación legislativa y facilitar la formación de mayorías, restringiendo la representación de agrupaciones con apoyo únicamente local.

Cómo se eligen los parlamentarios andinos y su rol limitado

En el Parlamento Andino, la designación de los representantes nacionales se realiza sin aplicar la valla electoral. Los cinco escaños peruanos se asignan proporcionalmente entre los partidos que acumulan mayor cantidad de votos en la elección específica, sin requerimiento de umbral. Según Villalobos, esto posibilita que agrupaciones minoritarias o nuevas ingresen a un espacio internacional, aunque su influencia en la política nacional es limitada.

A diferencia del Parlamento Europeo, cuyos miembros cuentan con atribuciones legislativas vinculantes y resoluciones obligatorias para los Estados de la Unión Europea, el Parlamento Andino es un foro consultivo y de coordinación sin capacidad normativa propia. Como aclaró Villalobos: las funciones de sus miembros ... se restringen al debate y la proposición, sin que sus acuerdos sean de cumplimiento obligatorio para los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia).

División de las cédulas: una para presidente, senadores nacionales y Parlamento Andino; otra para senadores regionales y diputados. (Composición: Infobae)

La integración en el Parlamento Europeo involucra estructuras supranacionales, moneda única y arancel común. El Parlamento Andino, en contraste, solo se articula en cuestiones migratorias y administrativas, como el uso del DNI para circular entre países miembros, pero no ha alcanzado integración económica ni política equivalente.

Villalobos observó la necesidad de difundir las funciones y actividades de los representantes andinos, considerando que un mayor conocimiento ciudadano sobre este foro podría motivar una participación electoral más informada en los siguientes procesos.