Perú

Largas filas, frustración y denuncias en Reniec a días de las Elecciones 2026

Ciudadanos reportan horas de espera y venta de lugares en las oficinas del Reniec en Lima, mientras miles buscan obtener su DNI antes de los comicios generales

Guardar
Reniec amplía horarios, pero continúan colas y quejas por trámites de DNI
Reniec amplía horarios, pero continúan colas y quejas por trámites de DNI

Con la proximidad de las elecciones generales 2026, las oficinas del Reniec en diversos distritos de Lima y ciudades del país presentan una escena repetida: largas filas desde la madrugada, usuarios cansados y un ambiente cargado de tensión. Decenas de personas acuden con la esperanza de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del 12 de abril, fecha clave para el sufragio.

En San Juan de Miraflores, la fila principal llegó a extenderse por casi tres cuadras. Quienes aguardaban explicaron que la urgencia se debe, en muchos casos, a trámites iniciados semanas atrás y a la presión de cumplir con los requisitos electorales o bancarios.

“Vine desde las cinco de la mañana porque si no recojo mi DNI, no podré votar y me multan”, compartió un joven. Una adulta mayor, impedida de completar gestiones bancarias por falta de documento, relató la necesidad de alquilar una silla para soportar la espera.

A pesar de los anuncios recientes, que permiten votar con DNI vencido gracias a una prórroga aprobada por la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, muchos continúan acudiendo a las oficinas para recoger o renovar el documento. Diversos usuarios afirmaron desconocer la medida o necesitar el DNI vigente para trámites adicionales. “Desde diciembre estoy indocumentado y recién hoy podré recoger mi DNI”, relató otro ciudadano.

El horario de atención oficial inicia a las 7:45, pero la llegada masiva de usuarios desde las primeras horas del día obligó a un ingreso paulatino. La ausencia de un sistema de tickets incrementó la tensión, pues los asistentes debieron custodiar su lugar en la fila durante horas. “No dan ningún ticket, solo hay que cuidar la cola”, señaló una joven en espera de reposición de documento.

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales
Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

Irregularidades y denuncias en medio del apuro electoral

El malestar creció entre los usuarios al detectarse la venta de lugares en la fila. Varias personas denunciaron que grupos organizados ofrecían ingresar a terceros a cambio de dinero, situación que generó reclamos y enfrentamientos.

“Ese señor ya metió a dos personas, ya suficiente negocio ha hecho”, protestó una mujer ante las cámaras de televisión. Otros asistentes manifestaron su frustración por haber madrugado sin lograr avanzar, mientras observaban cómo algunos lograban ingresar antes.

La saturación del servicio no solo responde a la demanda presencial. Usuarios reportaron fallas en los canales virtuales del Reniec. Muchos intentaron completar trámites en línea, pero sus solicitudes fueron rechazadas o no procesadas, lo que los obligó a acudir directamente a la sede.

Este fenómeno se repite en ciudades como Tacna, donde las filas también se extienden desde la madrugada, abarcando incluso zonas cercanas a bancos y establecimientos.

Durante la cobertura, las autoridades del Reniec evitaron pronunciarse sobre la situación. En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desplegó personal informativo en los exteriores, orientando a los ciudadanos sobre el correcto llenado de la cédula electoral ante la preocupación por votos nulos.

La combinación de altas demandas, fallas tecnológicas y la aparición de prácticas irregulares refleja el escenario previo a las elecciones, con una ciudadanía que busca garantizar su derecho al voto y cumplir con trámites esenciales en medio de la incertidumbre y la premura.

Temas Relacionados

ReniecElecciones 2026DNIperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

El líder de Renovación Popular aseguró en un mitin que, según sus “fuentes”, su partido cuenta con el 25% de intención de voto a nivel nacional, pese a que la difusión de encuestas quedó prohibida por ley desde este lunes

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Los ciudadanos pueden llevar todo tipo de medicamentos vencidos o en desuso a estos puntos de acopio, incluyendo tabletas, cápsulas, jarabes sobrantes, cremas y gotas oftálmicas abiertas, para eliminarlos de manera segura

¿Qué hacer con los medicamentos vencidos? Minsa indica dónde llevarlos en Lima para desecharlos

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

El fallo, emitido en primera instancia por el Poder Judicial, corresponde a un caso por difamación agravada e incluye una pena de prisión suspendida, además del pago de una reparación civil y el cumplimiento de reglas de conducta por parte el actual presidente de Congreso

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Durante su discurso, el dirigente abordó temas históricos, defendió su gestión en Junín y planteó reformas estructurales

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

La modelo brasileña negó rotundamente los rumores de un supuesto romance con el dueño de un gimnasio, lanzados por Daniela Cilloniz.

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Rafael López Aliaga llama “delincuente” a jefe de la ONPE y viola ley que prohíbe difundir encuestas: “Tengo 25% en todo el Perú”

Fernando Rospigliosi es condenado a prisión suspendida: sentencia no lo excluiría de las elecciones 2026

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón participa de manera remota en cierre de campaña de Perú Libre en Huancayo ante simpatizantes

Poder Judicial advierte retrasos en ley salarial y se reúne con el Ejecutivo para acelerar unidades de flagrancia en todo el país

Ricardo Belmont y su lado más homófobo, misógino y machista: “Legalizar el aborto me permite meter un balazo (a quien accede)”

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Ana Paula Consorte desmiente a Daniela Cilloniz, luego de rumores de affaire con entrenador: “Habla tonterías”

Samahara Lobatón desata la polémica al proclamarse “el mejor ejemplo del Perú” en 'La Granja VIP'

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

DEPORTES

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Perú vs Uruguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo