Largas filas, frustración y denuncias en Reniec a días de las Elecciones 2026

Reniec amplía horarios, pero continúan colas y quejas por trámites de DNI

Con la proximidad de las elecciones generales 2026, las oficinas del Reniec en diversos distritos de Lima y ciudades del país presentan una escena repetida: largas filas desde la madrugada, usuarios cansados y un ambiente cargado de tensión. Decenas de personas acuden con la esperanza de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del 12 de abril, fecha clave para el sufragio.

En San Juan de Miraflores, la fila principal llegó a extenderse por casi tres cuadras. Quienes aguardaban explicaron que la urgencia se debe, en muchos casos, a trámites iniciados semanas atrás y a la presión de cumplir con los requisitos electorales o bancarios.

“Vine desde las cinco de la mañana porque si no recojo mi DNI, no podré votar y me multan”, compartió un joven. Una adulta mayor, impedida de completar gestiones bancarias por falta de documento, relató la necesidad de alquilar una silla para soportar la espera.

A pesar de los anuncios recientes, que permiten votar con DNI vencido gracias a una prórroga aprobada por la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, muchos continúan acudiendo a las oficinas para recoger o renovar el documento. Diversos usuarios afirmaron desconocer la medida o necesitar el DNI vigente para trámites adicionales. “Desde diciembre estoy indocumentado y recién hoy podré recoger mi DNI”, relató otro ciudadano.

El horario de atención oficial inicia a las 7:45, pero la llegada masiva de usuarios desde las primeras horas del día obligó a un ingreso paulatino. La ausencia de un sistema de tickets incrementó la tensión, pues los asistentes debieron custodiar su lugar en la fila durante horas. “No dan ningún ticket, solo hay que cuidar la cola”, señaló una joven en espera de reposición de documento.

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Irregularidades y denuncias en medio del apuro electoral

El malestar creció entre los usuarios al detectarse la venta de lugares en la fila. Varias personas denunciaron que grupos organizados ofrecían ingresar a terceros a cambio de dinero, situación que generó reclamos y enfrentamientos.

“Ese señor ya metió a dos personas, ya suficiente negocio ha hecho”, protestó una mujer ante las cámaras de televisión. Otros asistentes manifestaron su frustración por haber madrugado sin lograr avanzar, mientras observaban cómo algunos lograban ingresar antes.

La saturación del servicio no solo responde a la demanda presencial. Usuarios reportaron fallas en los canales virtuales del Reniec. Muchos intentaron completar trámites en línea, pero sus solicitudes fueron rechazadas o no procesadas, lo que los obligó a acudir directamente a la sede.

Este fenómeno se repite en ciudades como Tacna, donde las filas también se extienden desde la madrugada, abarcando incluso zonas cercanas a bancos y establecimientos.

Durante la cobertura, las autoridades del Reniec evitaron pronunciarse sobre la situación. En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desplegó personal informativo en los exteriores, orientando a los ciudadanos sobre el correcto llenado de la cédula electoral ante la preocupación por votos nulos.

La combinación de altas demandas, fallas tecnológicas y la aparición de prácticas irregulares refleja el escenario previo a las elecciones, con una ciudadanía que busca garantizar su derecho al voto y cumplir con trámites esenciales en medio de la incertidumbre y la premura.