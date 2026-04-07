Becas para estudiar gratis una carrera universitaria en Brasil: conoce el link de la inscripción y los requisitos

Los beneficiarios acceden a matrícula gratuita, atención médica a través del Sistema Unificado de Salud (SUS) y legalización o apostilla de documentos académicos finales sin costo - Créditos: Andina.

El Gobierno de Brasil abrió la convocatoria 2027 de su Programa de Intercambio de Estudiantes de Pregrado (PEC-G), una iniciativa que permite a jóvenes peruanos acceder a estudios universitarios en más de 100 instituciones de educación superior brasileñas, sin costo de matrícula.

El proceso, que se llevará a cabo mediante este LINK, está dirigido a postulantes que hayan culminado o estén cursando la secundaria en alguno de los 74 países elegibles, incluida Perú, y que deseen formarse en una de las 300 carreras disponibles. Aunque las plazas académicas son gratuitas, los seleccionados deben cubrir sus gastos de manutención durante su estancia en Brasil.

El programa abarca cerca de 300 carreras en áreas que incluyen Artes, Arquitectura, Ciencias Exactas, Biotecnología, Medicina, Veterinaria y Periodismo, con una duración de entre cuatro y seis años - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los requisitos principales, figuran los siguientes:

Completar en línea el formulario de preinscripción ( LINK ), disponible en portugués, español, inglés o francés.

Presentar el expediente académico completo de secundaria, traducido y legalizado, en un solo archivo PDF.

Indicar la embajada o consulado brasileño donde tramitarán la solicitud y proporcionar datos de contacto actualizados.

Contar con el Certificado de Competencia en Portugués para Extranjeros (Celpe-Bras). Quienes no lo tengan pueden postular al Programa Portugués como Lengua Extranjera (PEC-PLE) y dedicar el primer año en Brasil al aprendizaje del idioma, para luego rendir el examen correspondiente.

Los beneficiarios acceden a matrícula gratuita, atención médica a través del Sistema Unificado de Salud (SUS) y legalización o apostilla de documentos académicos finales sin costo - Créditos: Andina.

El programa ofrece beneficios como:

Matrícula gratuita en una carrera universitaria a tiempo completo.

Acceso a atención médica a través del Sistema Unificado de Salud (SUS).

Legalización o apostilla de los documentos académicos finales en la embajada o consulado donde se realizó la inscripción.

Las áreas de formación abarcan desde Artes, Arquitectura y Ciencias Exactas, hasta Biotecnología, Medicina, Veterinaria y Periodismo. Las profesiones tienen una duración de entre cuatro y seis años. En ese sentido, el listado completo de carreras puedes consultarlo AQUÍ.

Calendario del proceso de postulación:

Publicación del aviso oficial: 30 de marzo de 2026.

Preinscripción en línea: del 31 de marzo al 9 de mayo de 2026.

Anuncio de vacantes para PEC-PLE y PEC-G: 30 de abril de 2026.

Análisis y preclasificación de expedientes: del 9 al 29 de mayo de 2026.

Publicación de preseleccionados: 2 de junio de 2026.

Presentación de documentos de inscripción: del 2 al 30 de junio de 2026.

Envío de solicitudes por parte de embajadas/consulados: hasta el 17 de julio de 2026.

Reunión del Comité de Selección: del 4 al 6 de agosto de 2026.

Revisión y aprobación de solicitudes seleccionadas: del 7 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

Anuncio de seleccionados primera ronda: desde el 14 de septiembre de 2026.

Confirmación de interés y cobertura de vacantes: hasta el 28 de septiembre de 2026.

Confirmación final de seleccionados primera ronda: desde el 13 de octubre de 2026.

Anuncio de seleccionados segunda y tercera ronda (si corresponde): a partir del 26 de octubre y 16 de noviembre de 2026, respectivamente.

El PEC-G representa una puerta de acceso a la educación superior internacional para la juventud peruana, con una oferta académica diversa y el respaldo de un título reconocido en la región. Los interesados tienen hasta el 9 de mayo de 2026 para iniciar su postulación y aspirar a una formación universitaria de calidad en Brasil.