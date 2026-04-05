Pamela López explota contra Melissa Klug y anuncia demanda luego que la vinculara con Diego Chávarri: “Me toca actuar legalmente”

En un tenso momento en 'La Granja VIP', Pamela López anunció que procederá legalmente contra Melissa Klug después de que esta afirmara que tuvo una relación con Diego Chávarri y se negara a disculparse. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

La convivencia en ‘La Granja VIP’ sumó un capítulo explosivo la noche del 4 de abril, cuando Melissa Klug lanzó una fuerte acusación en pleno programa en vivo. Presionada por la conductora Ethel Pozo para revelar detalles sobre supuestos romances del entorno de Pamela López, Klug no titubeó y mencionó el nombre de Diego Chávarri, asegurando que la información le fue proporcionada por Christian Cueva, expareja de López.

De esta manera, la polémica en ‘La Granja VIP’ alcanzó un nuevo pico de tensión. Klug aseguró que Cueva le contó sobre un supuesto romance entre López y Chávarri. Frente a ello, Pamela respondió indignada y anunció que tomará acciones legales para proteger su imagen, mientras Chávarri negó rotundamente cualquier vínculo previo con la influencer.

“(Cueva) me contó, de un montón de personas con quien ella (Pamela López) había estado, es más, él mismo lo sacó en su Instagram. Me dijo que con Diego (Chávarri). él me contó eso”, afirmó Melissa Klug frente a la mirada atónita de los participantes y la reacción inmediata de Pamela López.

La situación escaló rápidamente cuando Pamela, visiblemente afectada, dejó en claro que no aceptará este tipo de señalamientos y que procederá legalmente. “Ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre, entonces ya sé cómo proceder legalmente. Ya las disculpas no vienen al caso. Van a tener que mostrar las pruebas correspondientes”, sostuvo la aún esposa de Christian Cueva.

Diego Chávarri responde contundentemente a Melissa Klug luego de que esta afirmara que él tuvo una relación con Pamela López. El exfutbolista negó conocerla antes del reality y exigió pruebas. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

Pamela reafirmó su decisión de actuar en defensa de su honor y su privacidad, y fue tajante: “A mí me toca actuar legalmente, tengo todo para hacerlo y yo me reafirmo que no conozco a nadie y estoy contenta de haber conocido a Diego”, cerró.

Diego Chávarri responde: “Hay que tener pruebas suficientes”

El escándalo no tardó en salpicar a Diego Chávarri, quien fue directamente aludido por Melissa Klug. El exfutbolista y participante del reality fue categórico al rechazar las insinuaciones y criticó la difusión de versiones sin sustento: “Si vamos a decir cosas que a mi me contaron, dejaría a muchos mal. Tienes que tener las pruebas suficientes, que te avalen. Yo he venido a conocer a Pau (Michael)l y a Pamela (López) aquí, nunca me los he cruzado”.

Chávarri insistió en que su primer contacto con Pamela López se dio dentro de ‘La Granja VIP’, descartando cualquier historia previa o relación sentimental. “Si uno habla, por más que te hayan contado, tiene que tener las pruebas suficientes”, reiteró, visiblemente incómodo ante la polémica suscitada en vivo y en directo.

La guerra entre Pamela López y Melissa Klug

La tensión entre Pamela López y Melissa Klug no es nueva en el entorno mediático peruano. Ambas han protagonizado enfrentamientos, indirectas y declaraciones cruzadas en diferentes programas y redes sociales, muchas veces con Christian Cueva como nexo y epicentro de la controversia.

La tensión se apodera de 'La Granja VIP' cuando Ethel Pozo cuestiona a Paul Michael sobre sus celos. La conversación deriva en una fuerte confrontación entre Pamela López y Melissa Klug, después de que esta última insinuara que Pamela conocía a Diego Chávarri antes de entrar al reality. Pamela exige pruebas o amenaza con tomar acciones legales. Video: Panamericana TV / La Granja VIP

Las acusaciones de infidelidad, la exposición de chats privados y las listas de supuestos amantes han sido moneda corriente en la farándula nacional. Pamela López, en particular, ha hecho frente a rumores y señalamientos sobre su vida privada, negando cualquier vínculo con figuras como Tenchy Ugaz, Dayron y ahora Diego Chávarri.

En reiteradas ocasiones, la empresaria ha defendido su integridad y ha advertido que no permitirá que se manche su imagen sin pruebas. Por su parte, Melissa Klug ha argumentado que solo repite lo que le fue contado por el propio Cueva y que no pretende afirmar nada sin pruebas directas.

“Yo solo he comentado lo que me contaron. A mí me contó el padre de sus hijos, algo debe saber. Yo no lo estoy afirmando. Yo no tengo las pruebas. Me lo contaron”, explicó ante la posibilidad de una demanda.

La situación se agrava por el historial de denuncias cruzadas entre los protagonistas. Christian Cueva, en el pasado, llegó a publicar en redes sociales una lista con nombres de supuestos implicados en infidelidades y, en respuesta, Pamela López ha presentado denuncias por maltrato psicológico y ha defendido su reputación a través de comunicados y entrevistas.