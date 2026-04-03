¿Por qué la fecha de Semana Santa cambia todos los años?

En la Semana Santa de 2026, una representación de Jesús de Nazaret avanza solemnemente por una calle urbana, mientras los asistentes capturan el momento con teléfonos y cámaras, fusionando tradición y modernidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iglesia católica desde su fundación celebra la Semana Santa que inicia el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección. Aquí se recuerda porqué Jesús murió en la cruz. Es considerada la semana más sagrada del año litúrgico y su celebración es entre marzo y abril pero nunca cae en la misma fecha.

¿Por qué la semana santa no se celebra en la misma fecha?

La Semana Santa no tiene una fecha fija ya que está completamente ligada a la celebración de la Pascua, y esta se basa en el calendario lunar, no en el calendario solar el cual es conocido como calendario gregoriano que usamos cotidianamente.

Esto tiene raíces en la relación entre la Pascua cristiana y la Pascua judía ya que, según los Evangelios, Jesús murió y resucitó durante la celebración judía de la Pascua. Como los judíos usaban un calendario lunar, la recién fundado Iglesia católica quiso conservar esa conexión histórica y teológica.

¿Cómo se calcula la semana santa?

Para ello se debe considerar lo siguiente:

Se busca la primera luna llena después del 21 de marzo.

El domingo siguiente a esa luna llena es el Domingo de Pascua.

A partir de ahí, se cuenta hacia atrás para ubicar el Domingo de Ramos, el Triduo Pascual, el Viernes Santo, etc.

Por eso, la Semana Santa puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Ferreñafe y Trujillo se llenan de alfombras florales, coros tradicionales y multitudes que rinden culto al Cristo Yacente y al Señor de los Milagros, reviviendo siglos de espiritualidad popular. (Andina)

¿Cuáles son los días clave de la Semana Santa?

En la semana se desarrolla una serie de días que conmemoran un hecho importante que realizó Jesús previo a su asunción a los cielos. Entre ellos tenemos:

Domingo de Ramos: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Jueves Santo: Última Cena, institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies.

Viernes Santo: Crucifixión y muerte de Jesús.

Sábado Santo: Soledad de María y espera en el sepulcro.

Domingo de Resurrección: Celebración de la resurrección de Jesús la cual es conocido como Pascua, la victoria sobre la muerte.

La Semana Santa en Huancavelica es una manifestación cultural y religiosa, donde los residentes se visten con trajes tradicionales, y la música local acompaña el paso solemne de las procesiones religiosas. (Andina)

¿Cuál es su significado y tradición?

El significado central de la Semana Santa radica en recordar los últimos días de la vida de Jesús, su sacrificio y la esperanza de la resurrección, fundamento de la fe cristiana. Según la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, estos días invitan a la reflexión, el recogimiento y la renovación de la fe.

El Domingo de Ramos inaugura la semana con la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, mientras que el Jueves Santo rememora la Última Cena y la institución de la Eucaristía.

En Semana Santa, el Perú cuenta con dos días feriados: Jueves y Viernes Santo. Estas fechas permiten a los devotos asistir a misas, procesiones y vivir con intensidad la conmemoración cristiana. (Andina)

El Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, jornada de ayuno y penitencia; finalmente, el Domingo de Resurrección celebra la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna.

La tradición de la Semana Santa tiene profundas raíces históricas y culturales. En muchos países, especialmente en América Latina y España, las calles se llenan de procesiones en las que participan cofradías, hermandades y fieles vestidos con túnicas, portando imágenes religiosas y símbolos de la pasión.

La crucifixión de Cristo, recordada el Viernes Santo, simboliza el sacrificio supremo de amor según la fe cristiana, motivando silencio, oración y penitencia. (Andina)

Estas manifestaciones de fe se acompañan de música sacra, tambores y rezos, convirtiendo la Semana Santa en un fenómeno social y cultural que trasciende lo puramente religioso. Sevilla, en España, y Ayacucho, en Perú, son ejemplos de ciudades donde la Semana Santa adquiere una dimensión multitudinaria y turística.

Además de los actos religiosos, la Semana Santa está asociada a prácticas familiares y comunitarias, como la preparación de platos tradicionales sin carne, el intercambio de dulces y la organización de representaciones teatrales de la pasión. Para muchas personas, es un periodo de introspección, perdón y reconciliación.

La Semana Santa no solo constituye un momento de profunda espiritualidad, sino también una tradición que fortalece la identidad colectiva de las comunidades cristianas. Cada año, millones de creyentes y visitantes participan en las celebraciones, reafirmando la vigencia de un legado que ha perdurado durante siglos y que sigue marcando el calendario y la cultura de numerosos países.