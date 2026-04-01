Perú

Debate electoral 2026: Roberto Chiabra propone “construcción y equipamiento educativo” para cerrar brechas en el país

El candidato de Unidad Nacional planteó integrar digitalmente el territorio, impulsar institutos tecnológicos y garantizar que los estudiantes egresen con un oficio o profesión

Guardar
El candidato Roberto Chiabra cuestiona la falta de igualdad de oportunidades para los estudiantes peruanos debido a colegios sin infraestructura adecuada, herramientas digitales ni conexión a internet. Su intervención en el debate se centra en la necesidad de conocer la realidad para solucionar los problemas.

La jornada del debate presidencial 2026 volvió a colocar a la educación en el centro de la agenda política. Durante el bloque dedicado a educación, innovación y tecnología, el candidato de Unidad Nacional, Roberto Chiabra, presentó una serie de propuestas enfocadas en cerrar brechas históricas en el sistema educativo peruano, con especial énfasis en la conectividad digital y el impulso de la formación técnica.

En un contexto marcado por profundas desigualdades en acceso a servicios educativos, infraestructura y herramientas digitales, el exministro apostó por una estrategia integral que busca no solo ampliar la cobertura educativa, sino también mejorar la calidad y pertinencia de la enseñanza. Su planteamiento se alinea con uno de los principales reclamos ciudadanos: contar con oportunidades reales de desarrollo a través de la educación.

Integración digital y cierre de brechas educativas en todo el Perú

El general (r) Roberto Chiabra presenta sus propuestas en el debate presidencial, enfocándose en la seguridad ciudadana. Pide la confianza del electorado y llama a marcar el símbolo de Unidad Nacional en las elecciones.

Uno de los ejes centrales de las propuestas de Roberto Chiabra es la integración física y digital del país, una iniciativa que apunta a reducir las diferencias entre zonas urbanas y rurales. En su intervención, el candidato sostuvo: “Nuestro objetivo es que todos los peruanos tengan educación escolar completa, un oficio o una profesión. Vamos a integrar física y digitalmente todo el territorio”.

La propuesta contempla un programa masivo de construcción y equipamiento educativo, orientado a modernizar la infraestructura de colegios públicos y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas. Este enfoque responde a una problemática persistente: miles de instituciones educativas en el país aún carecen de conectividad, equipos adecuados o condiciones básicas para el aprendizaje.

Además, el plan incluye la implementación de colegios centrales en zonas de frontera de la selva, que contarían con profesores bilingües y sistemas de transporte —como el fluvial— para facilitar el acceso de estudiantes. La iniciativa busca eliminar progresivamente los colegios unidocentes, una realidad común en áreas rurales donde un solo docente atiende múltiples grados.

Otro punto relevante es la promoción de la cultura científica desde la educación básica, con el objetivo de formar estudiantes en ciencia, tecnología e innovación desde edades tempranas. A esto se suma el impulso de la actividad física y el deporte como parte del desarrollo integral de los escolares.

Impulso a la educación técnica y aumento de becas con financiamiento garantizado

Los candidatos Roberto Sánchez, Francisco Diez-Canseco y Roberto Chiabra se enfrentan en un acalorado debate sobre educación, innovación y tecnología. La discusión se desvía hacia duras acusaciones de corrupción, el caso Odebrecht y la defensa del expresidente Pedro Castillo.

En paralelo, Roberto Chiabra planteó fortalecer la educación técnica y tecnológica, un sector que, según indicó, ha sido relegado durante años. Su propuesta incluye inversiones en colegios técnicos e institutos tecnológicos, muchos de los cuales —según afirmó— operan con infraestructura y equipamiento desactualizados.

“Nosotros con el Ministerio de Infraestructura vamos a invertir en los colegios técnicos y en los institutos tecnológicos que dan pena y vergüenza”, señaló durante el debate, marcando una de las declaraciones más contundentes de su participación.

El objetivo es que los estudiantes no solo culminen la educación escolar, sino que egresen con un oficio o profesión que les permita insertarse en el mercado laboral. Esta estrategia busca responder a la demanda de mano de obra calificada y reducir la brecha entre la formación educativa y las necesidades productivas del país.

Asimismo, propuso incrementar las becas educativas, pero con una condición clave: asegurar su financiamiento para evitar recortes. “Vamos a impulsar que se incrementen las becas, pero garantizando que tengan su presupuesto y que no sea recortado”, afirmó.

Durante su exposición, también hizo referencia a las condiciones sociales que afectan el aprendizaje, como la inseguridad alimentaria, la anemia y la desnutrición infantil. “Tenemos un 41% de peruanos que sufre de inseguridad alimentaria (...) Tenemos 43.7% de niños menores de cinco años con anemia (...) y 8 millones de peruanos que no ha terminado su educación escolar”, indicó, al describir el panorama que busca revertir.

Las propuestas del candidato se enmarcan en un escenario donde la educación en el Perú enfrenta desafíos estructurales, desde la falta de infraestructura hasta la limitada cobertura digital, factores que inciden directamente en la calidad del aprendizaje y en las oportunidades de millones de estudiantes a nivel nacional.

Temas Relacionados

Debate 2026Debate presidencial 2026Roberto Chiabraperu-politica

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Marisol Péres Téllo, Mario Vizcarra, Roberto Sanchez serán parte del grupo de 12 candidatos que expondrán sus planes de gobierno en el Centro de Convenciones de Lima. El evento se centra en propuestas sobre empleo y educación con transmisión en vivo a nivel nacional

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Debate presidencial 2026: Mario Vizcarra impulsa un modelo nacional de agua potable y educación con inteligencia artificial

El candidato de Perú Primero presentó en el debate presidencial sus propuestas para garantizar agua potable en asentamientos humanos y transformar la educación pública con tecnología

Debate presidencial 2026: Mario Vizcarra impulsa un modelo nacional de agua potable y educación con inteligencia artificial

‘La Ballena’ protagonizado por el multipremiado Julio Chávez llega al Perú: fechas, elenco y cómo conseguir entradas

La premiada obra dirigida por Ricky Pashkus y protagonizada por galardonados actores argentinos, se estrena en el Teatro Canout de Lima por solo tres funciones en junio.

‘La Ballena’ protagonizado por el multipremiado Julio Chávez llega al Perú: fechas, elenco y cómo conseguir entradas

Rafael López Aliaga descoloca a Keiko Fujimori: ella le propone pacto, pero él la culpa de la “porquería” del gobierno actual

La lideresa de Fuerza Popular llamó al exalcalde a unirse contra la izquierda, pero recibió críticas por su rol en el escenario político actual. “He visto todos sus insultos, no voy a pisar el palito”, se limitó a decir

Rafael López Aliaga descoloca a Keiko Fujimori: ella le propone pacto, pero él la culpa de la “porquería” del gobierno actual

Dónde ver Bolivia vs Irak HOY: canal tv online del partido por final del repechaje al Mundial 2026

La selección ‘altiplánica’ sueña con la Copa del Mundo, algo que tiene con mucha expectativa al país y, por supuesto, a todo el pueblo sudamericano. Conoce cómo seguir el partido en vivo

Dónde ver Bolivia vs Irak HOY: canal tv online del partido por final del repechaje al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga descoloca a Keiko Fujimori: ella le propone pacto, pero él la culpa de la “porquería” del gobierno actual

Rafael López Aliaga descoloca a Keiko Fujimori: ella le propone pacto, pero él la culpa de la “porquería” del gobierno actual

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del evento que reúne a 12 candidatos hoy martes 31 de marzo

Keiko Fujimori lleva al debate castigo con latigazos a subprefecto en Puno y denuncia: “No podemos permitir violencia política”

Mesías Guevara del Partido Morado a Rafael López Aliaga: “Ha dejado endeudada a Lima por más de S/ 4 mil millones”

“No seas mentiroso, no seas ociosa, no sean ladrones”: Marisol Pérez Tello confronta a Fujimori y López Aliaga en vivo

ENTRETENIMIENTO

‘La Ballena’ protagonizado por el multipremiado Julio Chávez llega al Perú: fechas, elenco y cómo conseguir entradas

‘La Ballena’ protagonizado por el multipremiado Julio Chávez llega al Perú: fechas, elenco y cómo conseguir entradas

Alejandra Baigorria estalla tras preguntas sobre Said Palao: “La vida no para, la vida no se acaba”

Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, desistió del proceso legal contra Gustavo Salcedo

Tammy Parra confirma que sí le contó a Onelia Molina sobre infidelidades de Diego Rodríguez y ‘guerreritos’ en Colombia

‘Esto es Guerra’ se pronuncia tras acusación por abuso sexual contra Piero Arenas: “Ya no forma parte del equipo”

DEPORTES

Dónde ver Bolivia vs Irak HOY: canal tv online del partido por final del repechaje al Mundial 2026

Dónde ver Bolivia vs Irak HOY: canal tv online del partido por final del repechaje al Mundial 2026

A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY: partido por final del repechaje al Mundial 2026

Alexander Robertson cerró definitivamente la puerta a Perú: quedó blindado por Australia cerca al Mundial 2026

Alejandro Orfila se pone el buzo de Cusco FC para encarar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores

La selección peruana Sub 16 debuta con empate sin goles ante Japón en el Grupo B del Torneo Mundial Montaigu 2026