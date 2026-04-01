Debate electoral 2026: Roberto Chiabra propone “construcción y equipamiento educativo” para cerrar brechas en el país

El candidato Roberto Chiabra cuestiona la falta de igualdad de oportunidades para los estudiantes peruanos debido a colegios sin infraestructura adecuada, herramientas digitales ni conexión a internet. Su intervención en el debate se centra en la necesidad de conocer la realidad para solucionar los problemas.

La jornada del debate presidencial 2026 volvió a colocar a la educación en el centro de la agenda política. Durante el bloque dedicado a educación, innovación y tecnología, el candidato de Unidad Nacional, Roberto Chiabra, presentó una serie de propuestas enfocadas en cerrar brechas históricas en el sistema educativo peruano, con especial énfasis en la conectividad digital y el impulso de la formación técnica.

En un contexto marcado por profundas desigualdades en acceso a servicios educativos, infraestructura y herramientas digitales, el exministro apostó por una estrategia integral que busca no solo ampliar la cobertura educativa, sino también mejorar la calidad y pertinencia de la enseñanza. Su planteamiento se alinea con uno de los principales reclamos ciudadanos: contar con oportunidades reales de desarrollo a través de la educación.

Integración digital y cierre de brechas educativas en todo el Perú

El general (r) Roberto Chiabra presenta sus propuestas en el debate presidencial, enfocándose en la seguridad ciudadana. Pide la confianza del electorado y llama a marcar el símbolo de Unidad Nacional en las elecciones.

Uno de los ejes centrales de las propuestas de Roberto Chiabra es la integración física y digital del país, una iniciativa que apunta a reducir las diferencias entre zonas urbanas y rurales. En su intervención, el candidato sostuvo: “Nuestro objetivo es que todos los peruanos tengan educación escolar completa, un oficio o una profesión. Vamos a integrar física y digitalmente todo el territorio”.

La propuesta contempla un programa masivo de construcción y equipamiento educativo, orientado a modernizar la infraestructura de colegios públicos y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas. Este enfoque responde a una problemática persistente: miles de instituciones educativas en el país aún carecen de conectividad, equipos adecuados o condiciones básicas para el aprendizaje.

Además, el plan incluye la implementación de colegios centrales en zonas de frontera de la selva, que contarían con profesores bilingües y sistemas de transporte —como el fluvial— para facilitar el acceso de estudiantes. La iniciativa busca eliminar progresivamente los colegios unidocentes, una realidad común en áreas rurales donde un solo docente atiende múltiples grados.

Otro punto relevante es la promoción de la cultura científica desde la educación básica, con el objetivo de formar estudiantes en ciencia, tecnología e innovación desde edades tempranas. A esto se suma el impulso de la actividad física y el deporte como parte del desarrollo integral de los escolares.

Impulso a la educación técnica y aumento de becas con financiamiento garantizado

Los candidatos Roberto Sánchez, Francisco Diez-Canseco y Roberto Chiabra se enfrentan en un acalorado debate sobre educación, innovación y tecnología. La discusión se desvía hacia duras acusaciones de corrupción, el caso Odebrecht y la defensa del expresidente Pedro Castillo.

En paralelo, Roberto Chiabra planteó fortalecer la educación técnica y tecnológica, un sector que, según indicó, ha sido relegado durante años. Su propuesta incluye inversiones en colegios técnicos e institutos tecnológicos, muchos de los cuales —según afirmó— operan con infraestructura y equipamiento desactualizados.

“Nosotros con el Ministerio de Infraestructura vamos a invertir en los colegios técnicos y en los institutos tecnológicos que dan pena y vergüenza”, señaló durante el debate, marcando una de las declaraciones más contundentes de su participación.

El objetivo es que los estudiantes no solo culminen la educación escolar, sino que egresen con un oficio o profesión que les permita insertarse en el mercado laboral. Esta estrategia busca responder a la demanda de mano de obra calificada y reducir la brecha entre la formación educativa y las necesidades productivas del país.

Asimismo, propuso incrementar las becas educativas, pero con una condición clave: asegurar su financiamiento para evitar recortes. “Vamos a impulsar que se incrementen las becas, pero garantizando que tengan su presupuesto y que no sea recortado”, afirmó.

Durante su exposición, también hizo referencia a las condiciones sociales que afectan el aprendizaje, como la inseguridad alimentaria, la anemia y la desnutrición infantil. “Tenemos un 41% de peruanos que sufre de inseguridad alimentaria (...) Tenemos 43.7% de niños menores de cinco años con anemia (...) y 8 millones de peruanos que no ha terminado su educación escolar”, indicó, al describir el panorama que busca revertir.

Las propuestas del candidato se enmarcan en un escenario donde la educación en el Perú enfrenta desafíos estructurales, desde la falta de infraestructura hasta la limitada cobertura digital, factores que inciden directamente en la calidad del aprendizaje y en las oportunidades de millones de estudiantes a nivel nacional.