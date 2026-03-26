Qué se celebra el 26 de marzo en el Perú: los hitos históricos y sociales que modelan la identidad del Perú contemporáneo

La fecha destaca tanto la apertura histórica al comercio global como la creciente importancia de la conciencia ambiental, marcando tendencias que siguen influyendo en las prioridades nacionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 26 de marzo reúne hechos históricos y conmemoraciones que conectan al Perú con el mundo. En 1853, el país firmó con Portugal un tratado para impulsar el comercio marítimo en plena bonanza del guano.

Ese día también nació en 1962 Freddy Ternero, técnico que llevó a Cienciano a un título internacional histórico. En 1965, Satipo fue elevada a provincia, consolidando su importancia en la selva central.

La fecha coincide además con el Día Mundial del Clima, que promueve conciencia ambiental, y el Día Púrpura, orientado a visibilizar la epilepsia y fomentar una sociedad más informada, solidaria e inclusiva.

26 de marzo de 1853 - Perú y Portugal firman tratado comercial para fortalecer su intercambio marítimo

En plena bonanza del guano, Perú y Portugal sellaron un acuerdo que abrió rutas, ordenó el comercio marítimo y marcó un paso firme hacia la modernización económica del joven Estado republicano.

El 26 de marzo de 1853, Perú y Portugal firmaron en Washington un tratado de comercio y navegación con el objetivo de regular y fomentar sus relaciones económicas.

El acuerdo estableció un marco legal para el intercambio bilateral y la actividad marítima en un contexto marcado por el auge del guano, etapa clave para la economía peruana. La suscripción se dio en un periodo de consolidación republicana y apertura al comercio exterior.

Ese mismo año, el gobierno de José Rufino Echenique impulsó el primer Código de Comercio, reforzando la modernización del sistema económico nacional.

26 de marzo de 1962 – nace Freddy Ternero, el técnico que llevó a Cienciano a la gloria continental

Entre sueños de barrio y canchas de tierra nació Freddy Ternero, quien décadas después escribiría una página imborrable al guiar a Cienciano hacia su primer título internacional. (Andina)

Freddy Ternero fue un destacado futbolista y entrenador peruano, recordado por liderar uno de los mayores logros del fútbol nacional. Nació en Lima en 1962 y desarrolló una carrera como defensor en clubes locales antes de dedicarse a la dirección técnica.

Alcanzó notoriedad internacional en 2003, cuando condujo a Cienciano a conquistar la Copa Sudamericana, primer título internacional de un club peruano.

También tuvo una etapa en la política como alcalde de San Martín de Porres. Falleció el 18 de septiembre de 2015, dejando un legado histórico.

26 de marzo de 1965 – Satipo se convierte en provincia y abre camino en la selva central peruana

El ascenso de Satipo a provincia marcó un hito en Junín: una tierra de selva profunda que comenzó a escribir su propio rumbo entre ríos, culturas y caminos por abrir. (Andina)

La provincia de Satipo, ubicada en el departamento de Junín, es la más extensa de la región y se sitúa en la selva central del Perú, con límites que conectan con Pasco, Ucayali, Cusco, Ayacucho y varias provincias andinas.

Su origen como provincia data del 26 de marzo de 1965, durante el gobierno de Fernando Belaúnde, tras haber sido distrito desde 1940. Su capital es la ciudad de Satipo, asentada en un territorio de clima tropical y gran diversidad cultural.

Destaca por su riqueza natural, presencia de pueblos originarios y una economía ligada a la agricultura, el comercio y la actividad turística.

26 de marzo – Día Mundial del Clima impulsa conciencia global ante el avance del cambio climático

No es solo una fecha, es un llamado urgente: el Día Mundial del Clima pone en el centro la fragilidad del planeta y la necesidad de actuar antes de que los daños sean irreversibles. (Andina)

El Día Mundial del Clima se celebra cada 26 de marzo con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del clima y el impacto de las acciones humanas en su equilibrio. La fecha fue impulsada tras la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, un punto clave en la agenda ambiental global.

Este día invita a reflexionar sobre fenómenos como el calentamiento global, la contaminación y la deforestación, que alteran los sistemas naturales.

También promueve cambios de hábitos y decisiones colectivas orientadas a proteger el planeta y garantizar condiciones de vida sostenibles para las futuras generaciones.

26 de marzo – Día Púrpura visibiliza la epilepsia y combate el estigma desde la empatía global

Más que un color, es un mensaje: el 26 de marzo invita a comprender la epilepsia sin miedo ni estigmas, promoviendo respeto y apoyo para quienes enfrentan esta condición. (Freepik)

El Día Púrpura, celebrado cada 26 de marzo, busca generar conciencia sobre la epilepsia y promover el respeto hacia quienes viven con esta condición neurológica.

Surgió en 2008 por iniciativa de la joven canadiense Cassidy Megan, motivada por su experiencia personal. La fecha invita a derribar mitos, reducir la discriminación y fomentar la inclusión social.

A través de campañas y actividades, se alienta a la población a informarse sobre la enfermedad, que afecta a millones de personas en el mundo. El uso del color púrpura simboliza apoyo, comprensión y solidaridad con los pacientes y sus familias.