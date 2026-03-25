Magaly Medina ofrece contacto en Argentina a Alejandra Baigorria para que investigue más sobre despedida de soltero: “Necesita ver”

La conductora de televisión anunció que entregará información clave a la empresaria, quien busca pruebas sobre Said Palao y sus acompañantes tras la polémica reunión privada. Magaly TV La Firme/ ATV

La conductora de televisión Magaly Medina anunció que facilitará el contacto de una persona en Argentina a Alejandra Baigorria, en respuesta a la búsqueda de pruebas sobre lo ocurrido en la despedida de soltero de Francho Sierralta, donde participaron Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi , en medio de una creciente incertidumbre por parte de la empresaria.

La decisión surge luego de que Onelia Molina dijera a Magaly TV La Firme que Baigorria tiene interés en esclarecer los hechos, al punto de considerar viajar personalmente a Argentina para obtener información de primera mano.

Durante la emisión del 24 de marzo, la expareja de Mario Irivarren explicó que Alejandra Baigorria se encuentra “desesperada por saber más” sobre la reunión privada en la que estuvieron presentes su pareja, Said Palao, y otros conocidos personajes de la farándula peruana. Según ella, la rubia expresó su disposición para contactar a las mujeres que participaron en la fiesta celebrada en un Airbnb en Argentina, incluso ofreciendo incentivos económicos para que hablen sobre lo sucedido. “Me quiero ir y buscar a las chicas y preguntarles si necesitan dinero o lo que sea”, dijo Baigorria, según la odontóloga.

Magaly Medina le dará el contacto a Alejandra Baigorria

En plena emisión de su programa, del 24 de marzo, Magaly Medina indicó que le facilitará a Alejandra Baigorria el contacto de una persona clave en Argentina para que pueda investigar por su cuenta.

“Mañana te damos el dato, quién es el contacto allá. Vamos a dárselo a Alejandra, para que si quiere investigar por su cuenta, vaya e investigue, porque a veces hay personas que no creen hasta que lo ven, hasta que no ven el chape, hasta que no ven a la mujer hablándoles y diciendo que sí pasó esto, sí pasó lo otro. De repente es lo que necesita para poner un punto final”, indicó Medina durante su espacio televisivo.

Magaly Medina le dará datos claves a Alejandra Baigorria para que investigue qué pasó en despedida de soltero.

De acuerdo con lo difundido por Magaly TV La Firme, Alejandra Baigorria ha mostrado una mezcla de incredulidad y angustia. La empresaria desea contar con pruebas concretas para poder tomar una decisión definitiva respecto a su relación. Ante ello, Magaly Medina invocó a Tammy Parra para que muestre las pruebas que supuestamente tiene contra los chicos reality.

“No sé qué espera ella, la verdad. Yo creo que Onelia debería hablar con su amiga Tammy Parra, la exnovia del exguerrerito Diego Rodríguez, y pedirle que le pase esas imágenes a Alejandra Baigorria para que se convenza”, sostuvo la conductora.

Las declaraciones de Magaly Medina se producen luego de la entrevista a Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren, quien entregó información relevante sobre la despedida de soltero tanto a la producción del programa como a la propia Baigorria. Molina afirmó: “Si estoy haciendo esto es para ayudar también a Alejandra, porque Alejandra también ya habló conmigo y ella está desesperada. Me ha dicho que quiere que le diga todo lo que sé y, pucha, la verdad tampoco quiero meterme con ella, porque siento que ella va a querer volver y salvar eso como sea, porque es su sueño”, dijo la ondontóloga.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Captura: Magaly Tv La Firme.

Según Molina, Baigorria estaría dispuesta a asumir gastos para contactar a las mujeres involucradas, con el objetivo de obtener una versión directa de los hechos.

El programa liderado por Magaly Medina abordó la dificultad de acceder a imágenes o pruebas que confirmen lo ocurrido dentro del Airbnb, ya que se trata de un espacio privado y la obtención de material audiovisual sin consentimiento podría constituir una violación a la intimidad de los asistentes.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Qué lástima que nosotros no tengamos esas imágenes, porque eso sería haber violado la privacidad, la intimidad de ellos. No podíamos entrar al Airbnb, pero es fácil, Alejandra. Si ya tú has visto todo eso y no tenemos lo de adentro (imágenes), porque lógicamente esas chicas, como vimos al día siguiente, salían de la casa al día siguiente. Ya sabes, imagínate ya lo que pasó ahí. No es necesario que nadie te lo cuente, que nadie te lo diga, ¿no?”, expresó Medina en su programa.