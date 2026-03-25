Perú

“Con la K de The Killers”: simpatizantes de Fuerza Popular reparten polos fuera de concierto masivo y desatan críticas

Asistentes denunciaron que el partido de Keiko Fujimori distribuyó prendas y tomatodos con mensajes políticos a la salida del evento en la Costa Verde, lo que podría implicar sanciones según la Oficina Nacional de Procesos Electorales

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Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La euforia por el esperado concierto de la banda The Killers en la Costa Verde terminó envuelta en polémica. La noche del último lunes, cientos de asistentes que abandonaban el recinto en el multiespacio Costa 21, se encontraron con una escena que rápidamente generó críticas en redes sociales: simpatizantes del partido Fuerza Popular repartiendo polos y tomatodos de manera gratuita.

El hecho no pasó desapercibido. Varios jóvenes cuestionaron en redes sociales el uso de un evento musical masivo para difundir propaganda política vinculada a su lideresa y candidata presidencial Keiko Fujimori, en un contexto electoral marcado por estrictas normas sobre la entrega de dádivas. La situación, además, encendió el debate sobre posibles sanciones y la intervención de organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones.

Regalos en plena salida del concierto generan críticas y advertencias legales

- crédito composición Infobae Perú
- crédito composición Infobae Perú / Andina

De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes, al menos tres simpatizantes del fujimorismo se ubicaron en los alrededores del parque John Lennon, en el distrito de San Miguel, para repartir artículos promocionales a los asistentes. Entre los objetos entregados figuraban polos blancos y tomatodos que incluían mensajes de apoyo a la candidatura de ‘Miki’ Torres al Senado.

“Polos gratis con la K de Killers”, se escuchaba decir a dos mujeres que ofrecían las prendas, en alusión tanto a la banda estadounidense como al símbolo político. La escena, que muchos asistentes tomaron con humor, también provocó incomodidad y reclamos por lo que consideraron un aprovechamiento del evento con fines electorales.

La entrega de dádivas en campañas políticas está regulada en el Perú. Según precisó la ONPE, los candidatos tienen prohibido ofrecer o entregar dinero, regalos o bienes que excedan el valor permitido. La normativa vigente establece que solo se pueden distribuir artículos publicitarios cuyo costo no supere el 0,3% de una UIT, equivalente a S/16,50.

Además, la ley es clara respecto a otros bienes restringidos. No se permite la entrega de productos como alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción o enseres del hogar, ya sea de forma directa o mediante terceros. Estas restricciones buscan evitar que se influya en la decisión del electorado mediante incentivos materiales.

En caso de incumplimiento, el Jurado Electoral Especial puede imponer sanciones que van desde multas económicas —entre 5 y 30 UIT— hasta la exclusión del candidato involucrado. Por ello, diversos ciudadanos han solicitado que las autoridades evalúen lo ocurrido tras el concierto y determinen si corresponde iniciar un proceso sancionador.

Antecedentes por entrega de dádivas marcan el contexto electoral

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No se trata de un hecho aislado. El antecedente más significativo se remonta al 2016, cuando la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales sancionó a Fuerza Popular con una multa de 395.000 soles por la entrega de dádivas durante la campaña. La medida incluyó la exclusión de candidatos que participaron en estas prácticas, tras comprobarse la distribución de dinero y bienes con fines proselitistas.

En aquella resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, se concluyó que los postulantes incurrieron en una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas al ofrecer beneficios materiales para promover sus candidaturas. Este tipo de sanciones marcó un precedente en la fiscalización electoral en el país.

En febrero pasado, un caso similar involucró a militantes de Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña. En aquella ocasión, se difundió un video en el que una camioneta vinculada al partido repartía cajas de leche en el distrito de Cieneguilla, lo que también generó cuestionamientos sobre el uso de recursos durante la campaña.

Según información registral, el vehículo utilizado estaba vinculado directamente al candidato presidencial, lo que intensificó la controversia. Desde el partido se defendieron señalando que únicamente distribuyen materiales permitidos como calendarios, tazas, polos y lapiceros. Sin embargo, reportes similares se replicaron en otros distritos de Lima.

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