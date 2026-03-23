Alejandro Aguinaga defiende presión en EsSalud: reconoce amenaza, pero exige a la Fiscalía hallar a los “verdaderos delincuentes”

Candidato por Fuerza Popular reconoció la autenticidad del audio donde presiona a un funcionario de EsSalud. | Fotocomposición: Infobae Perú

El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga reconoció la autenticidad del audio en el que exige mantener en su puesto a una funcionaria del Seguro Social (EsSalud) en Lambayeque. Sin embargo, rechazó que haya cometido alguna ilegalidad y acusó a sus críticos de desviar la atención sobre lo que calificó como “la podredumbre” en el sistema de salud.

“No pretendan ocultar la podredumbre en EsSalud con audios oportunistas en plena campaña electoral”, escribió el actual aspirante al Senado por Fuerza Popular en un pronunciamiento a través de sus redes sociales.

“Sobre las supuestas presiones que se me atribuyen, dejo en claro que en todo momento he actuado con absoluta transparencia y dentro de mis funciones. La conversación en cuestión tuvo como única finalidad evitar que se consumara una arbitrariedad y abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera, en una institución que venía siendo copada con fines políticos. No existe ni existirá presión indebida en mi conducta pública; mi trayectoria así lo demuestra”, continuó.

Sostuvo que la difusión del audio responde a intereses electorales y es una maniobra para desviar la atención de denuncias más graves en la institución. “En un contexto en el que diariamente salen a la luz numerosas denuncias sobre malos manejos y direccionamiento de contrataciones en EsSalud Lambayeque se pretende distraer la atención pública difundiendo un audio descontextualizado, realizado en noviembre pasado y hoy puesto a la luz, lo que responde claramente a un interés electoral subalterno”, afirmó en su comunicado oficial.

Aguinaga, lejos de retroceder, insistió en que “lo que hoy se intenta presentar como escándalo no es más que una patraña política, impulsada por quienes buscan desviar la atención frente a las graves irregularidades que vienen siendo expuestas en EsSalud y pretenden obtener ventaja electoral creando cortinas de humo”.

Además, exigió que las autoridades se concentren en investigar los hechos de corrupción dentro de la institución. “En estos contratos con visos de corrupción exijo a la Fiscalia celeridad y lograr el castigo debido a los actores de estos delitos contra la salud de los asegurados”, reclamó.

“No me van a intimidar. Seguiré firme, defendiendo la legalidad, la verdad y el derecho de las personas frente a cualquier tipo de abuso”, sentenció.

Tuit de Alejandro Aguinaga. | X

¿Qué dice Alejandro Aguinaga en el audio difundido?

La grabación de 56 segundos, que fue difundida por el portal de investigación La Pista Clave, recoge el momento en que Aguinaga instruye al gerente de la Red Lambayeque de EsSalud: “No la saques (…), no la saques (…), no me huevees, no la saques, nomás te digo. No hagas cambios ahorita que vas a (…) mover el gallinero (…) ¿Cómo te voy a defender si no me estás apoyando con una persona que quiero?”. El diálogo sucedió en noviembre de 2025, cuando la gerencia había propuesto reemplazar a Mayder Vera González como jefa de la Oficina de Investigación y Docencia de la red, según la Nota N.° 001230.

La funcionaria involucrada, Mayder Vera González, es terapeuta y afiliada a Fuerza Popular. Ella confirmó que trabaja en EsSalud por concurso desde 2012 y que ocupa cargos jefaturales desde 2022. Consultada por el portal de investigación, admitió que acompaña al congresista en actividades proselitistas “por agradecimiento”.

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La resolución N.° 456 – GG-ESSALUD-2026, firmada en febrero de este año por el entonces gerente general de EsSalud Lambayeque, Martín Colca Ccahuana, formalizó el encargo de Vera González como jefa de la Oficina I, nivel Ejecutivo 5, en la red prestacional. El documento dejó constancia de que su plaza original quedaría reservada durante el periodo del encargo.