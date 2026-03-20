Perú

Cierran 16 boticas en Lima por vender medicamentos vencidos y mal almacenados: cuatro personas fueron arrestadas tras operativo

Las autoridades sanitarias realizaron intervenciones coordinadas en varios distritos, donde detectaron expendio y almacenamiento de medicinas en condiciones inadecuadas, así como la ausencia de supervisión profesional en los establecimientos inspeccionados

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Funcionarios de Digemid, autoridad sanitaria
Funcionarios de Digemid, autoridad sanitaria de Perú, cierran una botica en Lima como parte de operativos contra la venta de medicamentos vencidos y almacenamiento inadecuado, buscando proteger la salud pública. (Foto: Ministerio de Salud)

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), autoridad sanitaria peruana, del Ministerio de Salud ordenó el cierre de 16 boticas en distintos distritos de Lima por la venta de medicamentos y dispositivos médicos vencidos y por su almacenamiento inadecuado. Estas acciones, realizadas en operativos conjuntos con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y la Policía Nacional, buscan frenar riesgos inmediatos para la salud pública y garantizar la seguridad farmacéutica en la capital peruana.

Uno de los resultados concretos de estos operativos fue la detención de cuatro personas por parte de la Policía Nacional. Según detalló Vanessa Brigada, jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, a través de operativos simultáneos fueron incautados medicamentos y dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en mal estado de conservación, elementos que, según la funcionaria, “pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas”, publicó el Ministerio de Salud en su comunicación oficial.

La intervención abarcó establecimientos que operaban sin autorización y otros que no exigían receta médica para productos restringidos. Brigada exhortó a la población a denunciar estos hechos a través del portal web www.digemid.minsa.gob.pe y advirtió sobre la importancia de mantener la vigilancia para proteger la salud pública.

Funcionarios de Digemid inspeccionan medicamentos
Funcionarios de Digemid inspeccionan medicamentos durante un operativo conjunto con la Policía Nacional y DIRIS, que resultó en el cierre de 16 boticas en Lima por infracciones sanitarias graves para proteger la salud pública. (Foto: Ministerio de Salud)

Clausura de boticas en Lima por venta de medicamentos vencidos

En el marco de la operación se clausuraron cinco boticas en la cuadra 6 del Jirón Chancay en el Cercado de Lima, donde los inspectores hallaron dispositivos como aerocámaras para inhaladores y agujas para inyecciones vencidas, así como productos almacenados a temperaturas elevadas y en ambientes sin condiciones mínimas de limpieza. Se decomisó también vinagre bully falsificado, elemento que alertó sobre la presencia de productos adulterados en el expendio minorista.

En San Martín de Porres fueron cerrados cuatro locales; la ausencia del farmacéutico responsable fue notoria. Los establecimientos intervenidos incluyeron a El Pacífico (Av. Zarumilla), Hogar y Salud (Av. Tomás Valle), America y Mi Ahorro (Av. Eduardo de Habich), todos ubicados en sectores con alto flujo de personas.

La situación en el distrito de Ate fue similar. Allí se dispuso la clausura de cuatro boticas informales: Farmabiotic (calle La Esperanza 515), Botica y Bazar (Av. La Esperanza 99), Librería Bazar (Av. Alfonso Ugarte Mz. C, Lt. 10, Asoc. 1 de enero), D&L Farma (A.H. San Antonio Mz. B, Lt. 21); todas operaban sin autorización, carecían de director técnico y vendían productos sujetos a receta sin solicitar el comprobante respectivo.

En Villa María del Triunfo, con la colaboración de la Policía Nacional y la Municipalidad, se intervino en los alrededores del mercado Cooperativo San Gabriel para cerrar tres boticas: Joven (Jr. San Eugenio 180), Duo Farma (Jr. San Antonio 315) y G y F (Jr. San Eugenio 178). Todas funcionaban al margen de la ley, sin farmacéutico al frente ni habilitación sanitaria.

Autoridades de Digemid y la
Autoridades de Digemid y la Municipalidad de San Martín de Porres fiscalizan una botica en Lima, Perú, como parte de operativos que llevaron al cierre de 16 establecimientos por venta y almacenamiento inadecuado de medicamentos. (Foto: Ministerio de Salud)

De acuerdo con registros de la Digemid, la presencia de productos vencidos y la ausencia sistemática de profesionales ponen en evidencia fallas en el control farmacéutico de sectores vulnerables de Lima.

Cuatro personas resultan detenidas durante operativo a boticas

Como consecuencia directa de las violaciones detectadas, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas, cuyas identidades no se difundieron, implicadas en la comercialización y administración de los locales intervenidos. La acción policial complementó la clausura y el decomiso de los medicamentos y dispositivos ilegales.

La Digemid reiteró la gravedad de estos hallazgos y anticipó que los operativos se mantendrán de forma inopinada y continua en toda Lima Metropolitana y el resto del país, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y las gerencias regionales.

El trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y policiales permitió identificar un modus operandi reiterado: almacenamiento a temperaturas indebidas, productos sin control de inventario, comercialización de medicamentos que requieren vigilancia especial y operaciones sin requisitos legales básicos.

Clausuran boticas por vender medicamentos
Clausuran boticas por vender medicamentos vencidos y operar sin autorización

El Ministerio de Salud, a través de la Digemid, solicitó a los ciudadanos denunciar casos de comercio ilegal de medicamentos. Brigada instó a la participación activa: “Contribuir a la lucha contra este flagelo es vital. Las denuncias pueden hacerse en el portal web www.digemid.minsa.gob.pe”.

Las autoridades detallaron que la incautación de dispositivos médicos falsificados y sin registro sanitario se sumó al hallazgo de medicamentos en mal estado, confirmando una distribución que representa un riesgo para la salud colectiva.

Los operativos buscan cortar las redes de expendio irregular y señalan la existencia de focos críticos en los distritos monitoreados. De acuerdo con la Digemid, la circulación de productos vencidos y elusión de la supervisión técnica constituyen amenazas inmediatas y persistentes en el acceso seguro a medicamentos en Lima.

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