Perú

Alianza Lima reveló si presentó reclamo y cuestionó el cambio de reglamento por acto de racismo: “Que la cancha esté pareja para todos”

José Asti, asesor legal del cuadro victoriano, advirtió que solicitarán máxima transparencia a la FPF tras la inesperada modificación del reglamento disciplinario, al considerar que la medida genera incertidumbre en la competencia

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José Asti, asesor legal del cuadro blanquiazul, rechazó cambio inesperado en el reglamento de la Liga 1 2026. (L1 Max)

Una reciente notificación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento Único Disciplinario ha despertado una intensa preocupación en Alianza Lima, que exige a las autoridades transparencia absoluta sobre el proceso. El club, a través de su asesor legal José Asti, ha remarcado que no tiene relación con denuncias recientes por racismo en el partido entre Universitario de Deportes y UTC, pero considera que la modificación normativa a última hora podría afectar la equidad en la Liga 1.

Alianza Lima rechaza implicación en denuncia por racismo

La postura oficial de la institución blanquiazul quedó clara cuando José Asti, asesor legal, manifestó que Alianza Lima no ha presentado ningún reclamo ni denuncia respecto a los hechos discriminatorios ocurridos en el estadio Monumental. Asti explicó que la activación del protocolo contra el racismo fue ejecutada de oficio por el árbitro principal, Michael Espinoza, tras recibir advertencias de jugadores de UTC sobre sonidos de mono provenientes de la tribuna sur.

En sus palabras en entrevista con L1 Max, “En el informe se indica que el árbitro escuchó. Es una actuación de oficio”, desligando así cualquier participación directa del club en la acusación formal contra Universitario.

El informe arbitral detalló la situación, dejando evidencia de que la decisión de reportar la conducta discriminatoria fue autónoma y basada en la percepción del juez del encuentro. Con ello, la narrativa que circuló en redes sociales sobre una supuesta intervención aliancista quedó desmentida por el propio asesor legal.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

Inquietud por el nuevo reglamento disciplinario

Más allá del incidente específico, la mayor preocupación de Alianza Lima gira en torno al momento en que la FPF notificó la entrada en vigencia del nuevo reglamento. Según Asti, el documento fue comunicado a los clubes y a la prensa el lunes por la mañana, cuando el hecho en cuestión ocurrió el sábado anterior.

“La pregunta es con qué reglamento va a proceder la actual Comisión de Disciplina, tomando en cuenta que el hecho ocurrió el sábado 14 y este nuevo reglamento tiene que entrar en vigencia a partir de su publicación”, apuntó el asesor legal.

El vacío legal que se ha producido por la diferencia entre la fecha de aprobación del nuevo reglamento (9 de marzo) y la de su notificación (16 de marzo) ha generado suspicacias sobre la transparencia y el correcto proceder de las autoridades futbolísticas.

Pablo Guede atraviesa un buen
Pablo Guede atraviesa un buen momento en Alianza Lima, que se mantiene invicto en el Apertura pese a la eliminación en la Copa Libertadores 2026. (Facebook / Club Alianza Lima)

Acciones inmediatas y advertencia de medidas legales

Frente a la confusión generada, Alianza Lima anunció que enviará una carta formal a la FPF para exigir claridad sobre la vigencia del nuevo reglamento y las normas que regirán los procesos disciplinarios actuales. La institución aseguró que agotará todas las instancias legales nacionales y, de ser necesario, no descarta acudir a la vía internacional si percibe afectación a la transparencia de la Liga 1.

“Nosotros ya enviamos una comunicación formal a la FPF, estamos poniendo en copia a la Liga, a la FIFA y CONMEBOL, no pueden haber retrocesos en normativas que tengan que ver con racismo”, comentó Asti.

En este contexto, quienes se preguntan qué sucedió con la denuncia por racismo en el partido entre Universitario y UTC deben saber que la investigación sigue adelante, pero el centro del debate se encuentra ahora en el procedimiento y la fecha efectiva de las nuevas normas disciplinarias. El reclamo de Alianza Lima apunta a que el proceso sea equitativo y que todas las partes conozcan con certeza el marco bajo el cual serán evaluadas.

José Asti, asesor legal del cuadro blanquiazul, dio detalles de la postura del club victoriano. (L1 Max)

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