Todo por un voto en las Elecciones 2026: candidatos regalan helados y hasta se disfrazan de ‘La Chilindrina’

Las elecciones legislativas en Lima exhiben estrategias insólitas como disfraces y reparto de helados para captar la atención del electorado.

En la recta final hacia las elecciones legislativas, candidatos y candidatas despliegan estrategias insólitas para captar la atención del electorado, desde el reparto de helados hasta la adopción de disfraces de personajes televisivos populares.

Según Cuarto Poder, en Lima Metropolitana la competencia por una banca en la Cámara de Diputados ha transformado el escenario político en un espectáculo donde la creatividad y la visibilidad superan a los debates de fondo.

Con 1.225 candidatos disputando solo 35 escaños en Lima, la lucha por el protagonismo ha empujado a postulantes a buscar fórmulas inesperadas.

Ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse obligatoriamente en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Entre las figuras que más han llamado la atención, destaca Lía Valderrama, quien decidió enfundarse en el icónico vestuario de la ‘Chilindrina’, personaje de la televisión latinoamericana. Portando un megáfono y el lema “¡Fíjate, fíjate, fíjate!”, recorrió mercados de Puente Piedra con la intención de ganar la simpatía de comerciantes y consumidores.

La candidata explicó a Cuarto Poder que la elección del disfraz surgió como respuesta a ataques en redes sociales, afirmando: “Decidí tomarlo con humor y así conectar con la gente”.

Aunque la imagen de la ‘Chilindrina’ acapara miradas, su plataforma electoral se sostiene sobre propuestas vinculadas a la revisión de juicios de figuras como Walter Aduviri, Gregorio Santos y Betssy Chávez, a quienes Valderrama denomina “presos políticos”.

Lía Valderrama denomina “presos políticos” a Walter Aduviri, Gregorio Santos y Betssy Chávez.

Regalos y consignas

Otra estrategia que sobresale es la de la abogada Rachell Coronado, quien ha optado por recorrer las playas de La Libertad con un carrito de helados, repartiendo golosinas con la consigna “un chupete por un voto”.

Coronado busca así acercar su mensaje sobre la necesidad de modificar los beneficios penitenciarios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en 2025 fueron liberados más de 26.000 presos, cifra que la candidata considera alarmante.

Coronado propone eliminar los beneficios para reincidentes, argumentando que “no puede haber segundas oportunidades para quienes reinciden en el delito”, según recogió Cuarto Poder.

George Forsyth durante una actividad pública en el marco de la campaña electoral 2026 | Foto: Facebook George Forsyth

Representación de los jóvenes

En el distrito de Lince, la abogada Narda Álvarez se presenta como la “abogada de los Otakus”, dirigiendo su campaña hacia la comunidad cosplayer y prometiendo representar a este sector en el Parlamento.

Álvarez asegura ante Cuarto Poder que el apoyo de los jóvenes disfrazados es espontáneo y que su objetivo es dar voz a una generación que, según sus palabras, “no se siente representada por los políticos tradicionales”. No obstante, críticos de su campaña señalan que podría tratarse de un aprovechamiento de la subcultura para fines electorales.

La influencia

El fenómeno de la visibilidad extrema no solo abarca a las nuevas generaciones o a quienes apuestan por el espectáculo. Según Cuarto Poder, la candidata Aquelina Soria Bartolo, quien a sus 87 años es la postulante de mayor edad en esta contienda, se convierte en símbolo de experiencia y tenacidad.

Soria Bartolo, fundadora de comedores populares en Comas e invitada por el partido de José Luna, sostiene que su historial social la respalda. La candidata recordó a Cuarto Poder que en su etapa como regidora distribuyó su sueldo entre los distritos más desfavorecidos, y que su lucha por la justicia social no se ha visto condicionada por su artrosis crónica.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Análisis de expertos

La psicología social ha encontrado un campo fértil en la campaña de 2026. El psicólogo Jorge Yamamoto explicó a Cuarto Poder que la proliferación de disfraces y estrategias emocionales obedece a un vacío de liderazgo y a la fragmentación del sistema electoral.

“El elector busca identificarse con lo primero que toque su corazón”, afirmó el especialista, para quien el protagonismo de los personajes y las acciones llamativas responde a la falta de proyectos políticos sólidos. Cuarto Poder subraya que, detrás de la aparente frivolidad, se esconde la intención de obtener publicidad gratuita y conectar con un electorado disperso.

Más allá de la fachada lúdica, algunos candidatos articulan propuestas con impacto directo en el sistema judicial y la administración pública. En el caso de Lía Valderrama, su plataforma incluye la revisión de procesos judiciales emblemáticos y la defensa de quienes considera perseguidos políticos, mientras Rachell Coronado impulsa una reforma penitenciaria restrictiva.