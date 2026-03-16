Perú

Pamela Franco reafirma su amor por Christian Cueva: “Asumiré las consecuencias de mis decisiones”

La cantante de cumbia reveló que recientemente viajó para visitar a su pareja y compartir tiempo juntos pese a los compromisos deportivos del futbolista

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Durante una entrevista con Ernesto Pimentel, la cumbiambera también se refirió a la comunicación que mantiene con su actual pareja. América TV/Christian Cueva.

La cantante de cumbia Pamela Franco volvió a pronunciarse abiertamente sobre su relación sentimental con el futbolista Christian Cueva, conocido popularmente como ‘Aladino’. En una reciente entrevista, la artista habló sin rodeos sobre su romance, defendió sus sentimientos y dejó claro que está dispuesta a asumir las consecuencias de las decisiones que toma en su vida personal.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa El Reventonazo de la Chola, conducido por el actor y presentador Ernesto Pimentel. En ese espacio, Pamela fue consultada sobre los constantes comentarios y cuestionamientos que han surgido alrededor de su relación con el mediocampista peruano, un tema que desde hace meses genera titulares y debates en el mundo del espectáculo.

Lejos de mostrarse incómoda, la cantante decidió responder con franqueza y reafirmar su postura frente a la exposición mediática de su vida sentimental. Para la artista, lo más importante es ser sincera con lo que siente, incluso si eso implica enfrentar críticas o comentarios de terceros.

Pamela Franco sobre Christian Cueva:
Pamela Franco sobre Christian Cueva: “Siempre voy a expresar lo que siento”. Captura: América TV.

Estoy enamorada y siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones”, manifestó Pamela Franco.

La intérprete de cumbia también pidió calma a quienes siguen con atención cada paso de su vida privada. Aseguró que es consciente de la atención que genera su romance con el futbolista, pero insistió en que su prioridad es vivir su relación con tranquilidad y con responsabilidad por las decisiones que toma.

El romance entre Franco y Christian Cueva ha sido uno de los temas más comentados dentro de la farándula peruana durante los últimos meses. Cada aparición pública, publicación en redes sociales o comentario relacionado con la pareja suele convertirse rápidamente en tendencia, especialmente entre los seguidores de ambos personajes.

En los días recientes, la cantante también fue noticia tras aparecer en una transmisión en vivo en la plataforma TikTok junto a Melanie Martínez, quien en el pasado mantuvo una relación con el cantante Christian Domínguez. Durante ese encuentro digital, ambas conversaron sobre distintos temas vinculados al espectáculo, incluyendo referencias indirectas al propio Domínguez, lo que generó gran repercusión entre los usuarios de redes sociales.

Pamela Franco sobre Christian Cueva:
Pamela Franco sobre Christian Cueva: “Siempre voy a expresar lo que siento”. Captura: América TV.

Viajó a ver a Christian Cueva

En medio de la conversación televisiva, la cantante también compartió algunos detalles de su reciente viaje para reencontrarse con Christian Cueva. Debido a los compromisos deportivos del futbolista, la pareja no siempre puede compartir tiempo con la misma frecuencia que otras relaciones, por lo que ambos deben adaptarse a las exigencias que implica la carrera profesional del deportista.

Según relató Pamela Franco, pasó algunas semanas fuera del país con el objetivo de acompañar al futbolista y fortalecer la relación en medio de una agenda marcada por entrenamientos y partidos.

Pamela Franco sobre Christian Cueva:
Pamela Franco sobre Christian Cueva: “Siempre voy a expresar lo que siento”. Captura: América TV.

Actualmente, Christian Cueva desarrolla su actividad deportiva en el club Juan Pablo II College, equipo vinculado a la Liga 1 del Perú y ubicado en la localidad de Chongoyape. Este escenario implica que el futbolista mantenga un ritmo de trabajo exigente, lo que inevitablemente influye en la dinámica de su relación con la cantante.

A pesar de esas dificultades logísticas, Pamela Franco dejó entrever que ambos han logrado encontrar la forma de mantener el vínculo y compartir momentos juntos cuando sus agendas lo permiten. Para la artista, esa realidad forma parte del proceso de estar con alguien cuya profesión exige constantes desplazamientos y compromisos deportivos.

Pamela Franco sobre Christian Cueva:
Pamela Franco sobre Christian Cueva: “Siempre voy a expresar lo que siento”. Captura: América TV.

Pamela Franco afirma que mantiene una buena relación con Christian Domínguez

Durante la entrevista también surgió otro tema que suele generar interés entre los seguidores de la farándula: la relación actual que mantiene con su expareja Christian Domínguez, con quien comparte la crianza de su hija.

Consultada sobre la comunicación entre ambos y sobre cómo manejan el rol de padres tras su separación, la cantante optó por responder con cautela. Aunque no profundizó en detalles, sus palabras dejaron entrever que la relación se maneja bajo una dinámica de aceptación de la realidad actual.

Hay que aprender a vivir con lo que hay”, comentó Pamela Franco, en una respuesta breve pero significativa al abordar el tema.

Karla Tarazona rompe su silencio
Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Cabe recordar que hace pocos días Pamela Franco también afirmó públicamente que ya no piensa quedarse callada ante las críticas o versiones que circulen sobre ella. Según explicó en declaraciones recientes, ha decidido responder cuando considere necesario aclarar situaciones relacionadas con su vida personal.

En ese contexto, la artista también mencionó episodios del pasado vinculados a Christian Domínguez, señalando que el cantante continuaba visitando su casa incluso cuando ya había iniciado una nueva relación con Karla Tarazona, un comentario que reavivó el interés mediático en la historia entre ambos.

Pamela Franco sobre Christian Cueva:
Pamela Franco sobre Christian Cueva: “Siempre voy a expresar lo que siento”. Captura: América TV.

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