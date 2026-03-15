Perú

Hallan muerto a turista canadiense de 82 años en Ollantaytambo: Policía investiga circunstancias del fallecimiento en Cusco

Autoridades aislaron la zona donde apareció el cuerpo del turista canadiense mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte

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La Policía investiga la muerte
La Policía investiga la muerte de un ciudadano canadiense de 82 años en el distrito de Ollantaytambo, región Cusco. (Composición: Infobae)

La Policía Nacional del Perú investiga el fallecimiento de un ciudadano extranjero cuyo cuerpo apareció en una zona del distrito de Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba, región Cusco. El hallazgo ocurrió durante la mañana del viernes 13 de marzo de 2026 y movilizó a agentes de la comisaría local, quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre la presencia de una persona tendida en el sector de Pukarumiyoc.

El caso generó una inmediata intervención policial y la participación del Ministerio Público, que dispuso las primeras acciones para asegurar la escena y avanzar con las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que rodean el fallecimiento del visitante extranjero.

La información preliminar recogida por los agentes incluye el testimonio de la persona que acompañaba al ciudadano canadiense durante su estadía en la zona. Ese relato forma parte de las investigaciones que continúan en desarrollo mientras las autoridades esperan los resultados de las pericias oficiales.

Hallazgo del cuerpo en el sector de Pukarumiyoc

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Ferguson Jhon Hugh. Facebook

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 09:00 horas en el sector de Pukarumiyoc, ubicado en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba.

Efectivos de la Comisaría PNP Ollantaytambo acudieron al lugar luego de recibir una alerta sobre la presencia de una persona en la zona. Tras la verificación correspondiente, los agentes confirmaron que se trataba de Ferguson Jhon Hugh, de 82 años, ciudadano de nacionalidad canadiense, quien fue encontrado sin signos vitales.

El caso quedó registrado de inmediato en el parte policial. La intervención incluyó la verificación de la identidad del ciudadano extranjero y la recopilación de información inicial para sustentar las investigaciones.

Testimonio de la conviviente del ciudadano extranjero

En el lugar también se encontraba Carmen Koc, conviviente del ciudadano canadiense. Según informó a los efectivos policiales, el adulto mayor presentaba problemas de salud mental.

Durante su declaración, la mujer explicó que el turista salió del hotel donde ambos se hospedaban varias horas antes del hallazgo. En su relato indicó que el ciudadano “padecía de alteraciones mentales y habría salido horas antes de su hotel con rumbo desconocido”.

Esa información quedó registrada como parte de las diligencias preliminares que realizan los agentes policiales para reconstruir los hechos ocurridos antes del hallazgo.

Intervención del Ministerio Público

Luego de la constatación del fallecimiento, la Policía comunicó lo ocurrido al representante del Ministerio Público. Esta autoridad dispuso el aislamiento del área donde apareció el cuerpo.

Las medidas adoptadas incluyeron la preservación de la escena para facilitar el trabajo de los peritos. Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cadáver conforme a los procedimientos establecidos por ley.

Las pericias forenses permitirán determinar las causas y las circunstancias exactas del fallecimiento del ciudadano canadiense. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso mientras se esperan los resultados oficiales.

El hallazgo generó la intervención
El hallazgo generó la intervención de agentes de la comisaría de Ollantaytambo y del Ministerio Público. Gob

Recomendaciones de la Policía ante casos de desaparición

La Policía Nacional del Perú recuerda a la ciudadanía que, ante la desaparición de una persona, se debe acudir a la dependencia policial más cercana para registrar la denuncia correspondiente. Entre los lugares habilitados figuran las comisarías y las oficinas del Departamento de Investigación Criminal.

En casos ocurridos en Lima, la institución recomienda acudir a la Unidad Especializada División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para realizar la denuncia, se solicita llevar una fotografía reciente de la persona desaparecida, en formato físico o digital.

La Policía también solicita a la población brindar cualquier información que pueda contribuir con las investigaciones. La institución subraya la importancia de comunicar datos relevantes al personal policial encargado del caso.

Según la PNP, la fotografía que se entregue debe ser lo más reciente posible. Este requisito permite facilitar la identificación de la persona desaparecida y mejora la difusión de la información en la comunidad y en las redes sociales.

Asimismo, las autoridades recomiendan a familiares y personas cercanas mantener comunicación constante entre sí para reunir datos que puedan ayudar en la búsqueda. Cualquier información adicional puede resultar clave para avanzar en las investigaciones que desarrolla la Policía.

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