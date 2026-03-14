Revive el momento exacto en que Flavia Laos resbala durante un circuito y sufre una terrible caída que preocupó a todos en el set de 'Esto es Guerra'. La rápida intervención de los paramédicos fue crucial. TikTok: América Tv

La noche del 13 de marzo en el set de ‘Esto es Guerra’ se tornó dramática y llena de preocupación tras el accidente sufrido por la modelo y reina de belleza Flavia López.

La participante vivió un tenso episodio cuando una mala maniobra la llevó a tropezar y caer bruscamente durante una de las competencias del reality.

El incidente ocurrió al inicio de la edición, mientras Flavia intentaba atravesar un circuito de obstáculos. En un descuido, perdió el equilibrio y terminó de cara al piso, lo que generó alarma inmediata tanto en el público como en sus compañeros de programa.

El accidente en competencia: caída y reacción en vivo

El momento fue captado en vivo y en cuestión de segundos los conductores y la producción activaron el protocolo de emergencia. Matías hizo un llamado urgente a los paramédicos del set, mientras Katia Palma destacó que, afortunadamente, Flavia llevaba puesto el casco de seguridad, lo que evitó una lesión mayor en la cabeza.

Las imágenes mostraron a Flavia López tendida en el suelo, visiblemente adolorida y con signos de un posible corte en el mentón. Los paramédicos ingresaron rápidamente, la atendieron en el lugar y luego la trasladaron en silla de ruedas fuera de cámaras para una evaluación más detallada.

Flavia López sufre aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’ y es trasladada de emergencia: así fue el incidente. América TV

Traslado de emergencia y atención médica

La situación generó tensión en el estudio y preocupación en redes sociales, donde los seguidores de ‘EEG’ no tardaron en expresar su apoyo y pedir información sobre el estado de Flavia. Posteriormente, se confirmó que la participante fue llevada a una clínica local para recibir atención médica especializada.

A través de historias de Instagram, Flavia compartió detalles del accidente y mostró que recibió un ramo de flores de Jessica Newton y Cassandra Sánchez. Además, reveló que, además del corte en el mentón, habría sufrido una lesión en el brazo, aunque sin mayores complicaciones que pusieran en riesgo su salud.

El respaldo de Jessica Newton y Cassandra Sánchez

La directora de certámenes de belleza Jessica Newton no tardó en pronunciarse sobre el accidente de Flavia López. Newton visitó a la modelo en la clínica y compartió una fotografía junto a ella, acompañada del mensaje: “Qué alegría saber que estás bien, reina Flavia López”.

El gesto fue replicado por Cassandra Sánchez, quien también envió un arreglo floral a la participante, demostrando el respaldo de la organización de Miss Perú en este momento difícil.

El apoyo de figuras del mundo de la belleza y la televisión fue fundamental para tranquilizar a los seguidores de Flavia, quienes durante horas estuvieron atentos a las actualizaciones sobre su recuperación.

Jessica Newton visitó a Flavia en la clínica y compartió un mensaje alentador en redes sociales. IG

Reacciones en el set y medidas de seguridad

El incidente motivó a los conductores y producción de ‘Esto es Guerra’ a recordar la importancia de las medidas de seguridad en cada competencia. Katia Palma remarcó ante cámaras que el uso del casco fue clave para evitar consecuencias más graves en la caída, mientras Matías se mantuvo en contacto con los paramédicos para asegurar que la atención fuera inmediata.

El reality se caracteriza por sus exigentes pruebas físicas, por lo que el equipo refuerza constantemente los protocolos de seguridad para todos los participantes.

Flavia López agradece el apoyo y se recupera

Horas después del accidente, Flavia López utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores y el apoyo recibido por parte del equipo médico y su entorno cercano. Si bien no brindó detalles extensos sobre las lesiones, tranquilizó a sus fans asegurando que se encontraba fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Por el momento, no se ha confirmado cuándo podrá regresar Flavia López a las competencias del programa. La prioridad, según su entorno y la producción, será su recuperación total y la evaluación médica para determinar si está en condiciones de retomar la actividad física que exige el reality.

Flavia López agradece el apoyo y se recupera de su fuerte caída. IG