Fiscalía anticorrupción investiga al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, por presunta negociación incompatible

Fiscalía indaga a titular del Minsa, Juan Carlos Velasco, por presuntas irregularidades en su gestión pública. (Foto composición: Infobae Perú/Minsa/Agencia Andina)

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero es investigado por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La indagación fiscal se encuentra en curso desde noviembre de 2024, según informó el experiodista de Infobae Rodrigo Chillitupa a través de sus redes sociales.

La investigación está relacionada con presuntas acciones irregulares en una operación estatal en la que el actual titular del Ministerio de Salud habría intervenido cuando ejercía funciones públicas.

Investigan al ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, por presunta negociación incompatible. (Foto: X/@RodrigoCT_94)

Declaración ante el Consejo de Ministros

El caso fue dado a conocer luego de que el ahora nuevo titular del Minsa, informara sobre la investigación durante una sesión del Consejo de Ministros. Esta declaración se realizó en cumplimiento de la Ley 31457, que obliga a los funcionarios públicos a transparentar procesos judiciales o situaciones que puedan generar conflictos de interés durante el ejercicio de sus cargos.

De acuerdo con dicha norma, quienes asumen funciones ministeriales deben declarar cualquier investigación fiscal, proceso penal o situación administrativa que pudiera afectar su permanencia en el cargo o generar cuestionamientos sobre su gestión. En la declaración jurada, compartida por el diario Perú 21, Juan Carlos Velasco confirma dicha investigación.

Fiscalía anticorrupción indaga a Juan Carlos Velasco por presuntas irregularidades en el Hospital Loayza. (Foto: Fiscalía)

Gestión en el Hospital Loayza en investigación

Según Perú21, la investigación se vincula con hechos ocurridos cuando Juan Carlos Velasco se desempeñaba como director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el informe 024-2024 de la Contraloría General de la República, durante su gestión se habrían realizado contrataciones de bienes y servicios para la puesta en funcionamiento de una planta generadora de oxígeno que, según el documento, no eran necesarios en ese momento. El informe concluyó que existirían indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal, según el citado medio.

El informe de control señala que las decisiones adoptadas durante ese proceso habrían generado un presunto perjuicio económico cercano a los 700 mil soles al nosocomio. Tras solicitar los descargos correspondientes, la Contraloría indicó que las presuntas irregularidades detectadas no fueron desvirtuadas.

Contraloría detectó presuntas irregularidades en gestión de Juan Carlos Velasco en el Hospital Loayza. (Foto: Contraloría)

Queja del Banco Mundial por su gestión en INS

El Banco Mundial presentó una queja formal por la gestión de Juan Carlos Velasco durante su periodo al frente del Instituto Nacional de Salud (INS). La institución internacional manifestó preocupación por la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en proyectos financiados por el organismo, así como por demoras en la ejecución de programas destinados a fortalecer el sistema de salud. Entre los principales cuestionamientos figura la gestión administrativa y el uso de recursos asignados para la modernización de laboratorios y la mejora de capacidades técnicas.

La comunicación enviada por el Banco Mundial a las autoridades peruanas destacó retrasos en la implementación de convenios y en la entrega de informes de avance, lo que afectó el cronograma pactado para la ejecución de proyectos clave. Además, se señalaron deficiencias en la coordinación interinstitucional y en la supervisión de los procesos vinculados a la adquisición de equipos y materiales médicos. La queja surgió en el contexto de la posible designación de Velasco como titular del Ministerio de Salud, lo que generó debate entre diferentes sectores políticos y técnicos.

Carta del Banco Mundial.

“Ninguna con sentencia”

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, defendió la designación de Juan Carlos Velasco Guerrero como titular del Ministerio de Salud del Perú, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones. Consultada sobre estas indagaciones, la jefa del Gabinete señaló que el ministro presentó su declaración jurada correspondiente y sostuvo que ello forma parte de un ejercicio de transparencia en el marco de su designación.

Miralles indicó que las investigaciones fiscales aún se encuentran en curso y que ninguna cuenta con una sentencia. En esa línea, afirmó que los procesos deben seguir su curso y que, de determinarse responsabilidades, se adoptarán las medidas correspondientes. Asimismo, rechazó que el nombramiento del ministro responda a cuotas políticas dentro del Ejecutivo y aseguró que los integrantes del Gabinete han sido seleccionados por su perfil técnico y por su capacidad para atender las necesidades de la población.

Congresistas presionan por salida de Miralles y advierten que negarán la confianza al gabinete

“El señor ministro ha presentado toda la declaración jurada, las investigaciones que mencionas, lo cual muestra transparencia, pero ninguna con sentencia.Todas son investigaciones que tienen que seguir su cursoy, en la medida que no lleguen a un nivel que demuestre culpabilidad, obviamente se tomarán las medidas”, afirmó.