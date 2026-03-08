Taxista atropella a policía y fiscalizador de la ATU durante intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

Un taxista identificado como Julio César Rosales Huerta fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, luego de que intentó huir de una intervención y terminó atropellando a un policía y a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El hecho ocurrió el 6 de marzo cerca de las 15:00 horas, según informó la ATU en un comunicado, durante un operativo en la vía libre del segundo nivel del nuevo terminal aéreo.

El operativo se inició cuando personal de la ATU detectó que el conductor del vehículo con placa BYP548 ofrecía el servicio de taxi sin autorización. Mientras los fiscalizadores levantaban el Acta de Fiscalización N.° ENC0036314, correspondiente a la infracción T.1, el conductor aceleró el vehículo y embistió primero a un inspector, quien quedó sobre el capó, y luego a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un conductor fue arrestado tras evadir un control de la ATU y golpear con su vehículo a un agente y a un inspector en las inmediaciones del principal terminal aéreo de El Callao| ATU

En imágenes difundidas durante el operativo, se observa que el inspector de la ATU se mantuvo sobre la parte delantera mientras otros agentes policiales intentaban detener el avance del vehículo. Pese a la presencia de los efectivos, el conductor continuó avanzando y atropelló a uno de ellos.

El comandante Luis Cobeñas, jefe de la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, confirmó que el conductor, de 45 años, fue arrestado por incurrir en el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

“El señor conductor obedece al nombre de César Rosales Huerta. Este conductor ha incurrido en el delito de violencia y resistencia a la autoridad”, declaró Cobeñas a Canal N.

Las autoridades del aeropuerto de Lima capturaron a un chofer involucrado en un operativo de fiscalización al ofrecer servicios de taxi sin autorización en la zona de embarque| ATU

Sobre la versión del detenido, el propio comandante indicó que Rosales Huerta alegó no haber visto al policía en la vía porque el fiscalizador sobre el capó le bloqueaba la visión, argumento que el comisario calificó como incoherente.

El policía herido, identificado como Víctor Linares, permanece internado en una clínica con diagnóstico de policontusiones, traumatismo encefalocraneano y posible fractura en el tobillo izquierdo, según informó Cobeñas. Por otro lado, el fiscalizador de la ATU no presenta lesiones, conforme al parte difundido por la entidad.

Comunicado de la ATU por atropello de fiscalizador y policía

La ATU comunicó que el vehículo intervenido será internado en el depósito mientras avanzan las diligencias legales.

Fiscalía inicia investigación contra el conductor

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Callao inició una investigación preliminar de 48 horas por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad. La pesquisa se realiza en agravio del Estado, de un efectivo policial y de un fiscalizador de la ATU, conforme a los artículos 366°, 367° y 368° del Código Penal.

Desde el momento del incidente, la ATU ha dispuesto que su equipo legal y la Procuraduría Pública brinden acompañamiento y soporte al fiscalizador involucrado. El objetivo es asegurar la defensa institucional y el seguimiento adecuado del caso en la instancia fiscal.

Además, la ATU solicitó formalmente la entrega del vehículo intervenido, con el fin de proceder a su internamiento preventivo, en cumplimiento de la sanción correspondiente por la infracción detectada.