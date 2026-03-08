Perú

Taxista atropella a policía y fiscalizador de la ATU durante intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

Las autoridades del aeropuerto de Lima capturaron a un chofer involucrado en un operativo de fiscalización al ofrecer servicios de taxi sin autorización en la zona de embarque

Guardar

Un taxista identificado como Julio César Rosales Huerta fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, luego de que intentó huir de una intervención y terminó atropellando a un policía y a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El hecho ocurrió el 6 de marzo cerca de las 15:00 horas, según informó la ATU en un comunicado, durante un operativo en la vía libre del segundo nivel del nuevo terminal aéreo.

El operativo se inició cuando personal de la ATU detectó que el conductor del vehículo con placa BYP548 ofrecía el servicio de taxi sin autorización. Mientras los fiscalizadores levantaban el Acta de Fiscalización N.° ENC0036314, correspondiente a la infracción T.1, el conductor aceleró el vehículo y embistió primero a un inspector, quien quedó sobre el capó, y luego a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Un conductor fue arrestado tras
Un conductor fue arrestado tras evadir un control de la ATU y golpear con su vehículo a un agente y a un inspector en las inmediaciones del principal terminal aéreo de El Callao| ATU

En imágenes difundidas durante el operativo, se observa que el inspector de la ATU se mantuvo sobre la parte delantera mientras otros agentes policiales intentaban detener el avance del vehículo. Pese a la presencia de los efectivos, el conductor continuó avanzando y atropelló a uno de ellos.

El comandante Luis Cobeñas, jefe de la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, confirmó que el conductor, de 45 años, fue arrestado por incurrir en el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

“El señor conductor obedece al nombre de César Rosales Huerta. Este conductor ha incurrido en el delito de violencia y resistencia a la autoridad”, declaró Cobeñas a Canal N.

Las autoridades del aeropuerto de
Las autoridades del aeropuerto de Lima capturaron a un chofer involucrado en un operativo de fiscalización al ofrecer servicios de taxi sin autorización en la zona de embarque| ATU

Sobre la versión del detenido, el propio comandante indicó que Rosales Huerta alegó no haber visto al policía en la vía porque el fiscalizador sobre el capó le bloqueaba la visión, argumento que el comisario calificó como incoherente.

El policía herido, identificado como Víctor Linares, permanece internado en una clínica con diagnóstico de policontusiones, traumatismo encefalocraneano y posible fractura en el tobillo izquierdo, según informó Cobeñas. Por otro lado, el fiscalizador de la ATU no presenta lesiones, conforme al parte difundido por la entidad.

Comunicado de la ATU por
Comunicado de la ATU por atropello de fiscalizador y policía

La ATU comunicó que el vehículo intervenido será internado en el depósito mientras avanzan las diligencias legales.

Fiscalía inicia investigación contra el conductor

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Callao inició una investigación preliminar de 48 horas por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad. La pesquisa se realiza en agravio del Estado, de un efectivo policial y de un fiscalizador de la ATU, conforme a los artículos 366°, 367° y 368° del Código Penal.

Desde el momento del incidente, la ATU ha dispuesto que su equipo legal y la Procuraduría Pública brinden acompañamiento y soporte al fiscalizador involucrado. El objetivo es asegurar la defensa institucional y el seguimiento adecuado del caso en la instancia fiscal.

Además, la ATU solicitó formalmente la entrega del vehículo intervenido, con el fin de proceder a su internamiento preventivo, en cumplimiento de la sanción correspondiente por la infracción detectada.

Temas Relacionados

ATUAeropuerto Jorge ChávezPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Atlético Atenea venció a Regatas Lima. Mientras que Universitario y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

La actriz criticó públicamente a la producción de ATV tras ser reemplazada por Suheyn Cipriani en un programa para el que había sido convocada. La artista relató que la hicieron asistir varias veces antes de informarle, de manera informal, que no seguiría en el proyecto.

Maricielo Effio se queja de

Macabro feminicidio: Sujeto descuartizó a su pareja y compró una moledora para desaparecerla en La Victoria

La Policía Nacional del Perú detuvo a José Alejandro Romero Durán, de 29 años, tras hallar el cuerpo descuartizado de su pareja, Beatriz Carolina Huampiri Borda, en un departamento de La Victoria.

Macabro feminicidio: Sujeto descuartizó a

Frases, poemas e imágenes por el Día de la Mujer para compartir en WhatsApp, Instagram y Facebook

Más allá de las felicitaciones, esta fecha nos recuerda el compromiso continuo por la igualdad de género y la eliminación de las brechas y la discriminación

Frases, poemas e imágenes por

Fechas de las clases virtuales en colegios particulares y cuánto durará la medida

Autoridades educativas señalaron que el cambio temporal a la modalidad remota busca facilitar la movilidad en la ciudad mientras se mantienen las actividades académicas

Fechas de las clases virtuales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Banechea cuestiona al JNE

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín 0-3: resumen y jugadas del contudente triunfo ‘santo’ en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026