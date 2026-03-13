Perú

BCRP ya prevé que inflación suba por interrupción del gas natural y otros factores

No solo la crisis del gas natural empujaría los indicadores de la inflación al “tramo superior del rango meta”. Hay otros dos eventos que en paralelo impactarían


Precios más altos se verían reflejados en la subida de la inflación que prevé el BCRP, no solo para marzo, sino inclusive en los próximos meses. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantendrá su tasa de interés de referencia en 4,25% en marzo, por séptimo mes, desde que la bajó en octubre de 2025 en 0,25%.

Así, esta decisión del banco presidido por el economista Julio Velarde no solo viene influenciada por la situación internacional y el riesgo global con el conflicto en medio oriente, sino también por la situación desencadenada por la ruptura del gaseoducto de gas natural de Camisea. Con esto, el BCRP prevé impacto en la inflación para los próximos meses por estos motivos:

  • Los fenómenos climáticos, como El Niño
  • El aumento internacional de los precios de energía
  • La interrupción en el suministro de gas natural.

Se espera un encarecimiento en la canasta básica en marzo, tras la crisis del GNV, lo que empujó los precios de la gasolina. - Créditos Reuters/Yonhap

Efecto sería temporal

“Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía se mantengan alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección. Sin embargo, se prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta en los siguientes meses, debido a factores asociados a fenómenos climáticos, al aumento internacional de los precios de energía y a la interrupción en el suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN)”, apuntó el BCRP en su nota informativa sobre la tasa de interés.

Sin embargo, apuntó que “todos estos factores tendrían un efecto temporal en la inflación”. Es decir, que no se sostendría por mucho tiempo.

Asimismo, el directorio del BCRP resaltó que se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, “incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”.

Ante esto, el Directorio reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.


El BCRP mantiene su tasa de referencia en 4,25% - Crédito Infobae Perú/Andina

Tasa de interés a 4,25%

“El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 por ciento”, informó el BCRP.

Esta decisión de mantener la tasa de referencia tomó en cuenta diferente información y proyecciones. Por ejemplo, que en febrero, la tasa mensual de inflación fue de 0,69 por ciento, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0,36 por ciento, y que el aumento de la inflación del mes se explicó principalmente por incrementos en las tarifas de agua y, por factores de oferta, en los precios de algunos alimentos.

Con esto, la tasa de inflación total a doce meses se elevó de 1,7 por ciento en enero a 2,2 por ciento en febrero, en tanto que la inflación sin alimentos y energía a doce meses aumentó de 2,0 a 2,2 por ciento en el mismo periodo. “Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron ligeramente, pasando de 2,0 por ciento en enero a 2,1 por ciento en febrero, ubicándose alrededor del centro del rango meta de inflación”, acotó.


El BCRP espera que aumento de la inflación sea temporal. - Crédito Captura de BCRP

Por esto, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía se mantengan alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección. A pesar de eso, se prevé que la inflación un alza en este indicador.

Si bien la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a febrero siguen mostrando un buen desempeño, en el mes la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas registraron una disminución (pero igual en el tramo optimista).

Finalmenteme, el BCRP considera que el riesgo global ha aumentado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en un mayor precio internacional del petróleo. “A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año siguen siendo positivas, y los términos de intercambio continúan siendo favorables para nuestra economía”, sostienen.

