Precios del balón de gas: Piden responsabilidad en la comercialización ante la crisis del GNV y GLP

Exhortan a su red de distribuidores a mantener prácticas comerciales responsables, mientras asociaciones de consumidores advierten sobre la importancia de la confiabilidad y la transparencia en el abastecimiento de gas a nivel nacional

(Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

En medio de la coyuntura marcada por reportes de incremento en el precio del balón de gas en diferentes distritos de Lima Metropolitana y regiones del país, Limagas dirigió un llamado a su red de distribuidores para que mantengan precios responsables y prácticas comerciales que consideren la situación de las familias peruanas. El objetivo es contribuir a que el GLP siga llegando a los hogares a precios razonables y sin interrupciones en el abastecimiento.

La empresa recomendó a la ciudadanía informarse a través de fuentes oficiales, como el aplicativo Facilito de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), donde se pueden consultar los precios actualizados del GLP en cada localidad. Además, recordó que los consumidores pueden adquirir el balón de gas llamando a su call center oficial, que garantiza atención segura y confiable.

Gobierno asegura que crisis en
Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)

Importancia de la confiabilidad en el sistema de gas

La preocupación por el abastecimiento y el precio del balón de gas se da en un escenario de emergencia energética que ha puesto en debate la confiabilidad del sistema de transporte de gas natural.

La Asociación de Consumidores de Gas del Perú (ACG) señaló que la crisis actual evidencia la necesidad de mayores inversiones para garantizar la capacidad de respaldo y redundancia exigidas en los contratos de concesión.

La ACG enfatizó que la confiabilidad del sistema no depende de la construcción futura del Gasoducto del Sur, sino del cumplimiento de los estándares de disponibilidad y respaldo en la infraestructura existente, como establece el contrato del sistema de transporte de Camisea.

Según la asociación, la obligación contractual exige que las interrupciones no programadas no superen las 87 horas y 36 minutos anuales, límite ya superado durante la actual emergencia.

El presidente de la ACG, Roberto Santivañez, recalcó que el sistema debía incorporar inversiones en “loops”, capacidad de almacenamiento adicional y programas de mantenimiento para minimizar fallas y tiempos de reposición del servicio.

La expansión de la infraestructura energética es una decisión de política pública, pero la confiabilidad operativa es una responsabilidad contractual del concesionario.

La ACG instó a las autoridades a revisar las causas de la interrupción del suministro y la demora en la reposición, así como adoptar medidas para fortalecer la confiabilidad del transporte de gas natural, un recurso estratégico para la seguridad energética del país.

Transparencia y vigilancia

Ante la demanda por precios justos y servicios confiables, tanto Limagas como las asociaciones de consumidores coinciden en la necesidad de transparencia y responsabilidad en la comercialización del balón de gas.

El monitoreo oficial de precios y el uso de canales de atención confiables son herramientas que permiten a los usuarios tomar decisiones informadas y proteger su economía familiar.

