Perú

Pese a subida del dólar, divisa podría caer hasta los S/ 3,25 para cierre del año

Proyección de BBVA Research apunta a una moderación del tipo de cambio tras el proceso electoral, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos

Hugo Perea de BBVA Research,
Foto: Videnza Instituto

El tipo de cambio en Perú podría moderarse hacia finales de 2026, a pesar del reciente avance de la divisa estadounidense. Según el informe Situación Perú de BBVA Research, el dólar se ubicaría entre S/ 3,25 y S/ 3,35 al cierre del año.

La evolución del tipo de cambio estará influida por factores internacionales y por el contexto político local. En particular, el resultado del proceso electoral y la evolución de las tensiones geopolíticas marcarán la tendencia de la moneda peruana.

Proyección del tipo de cambio

El economista jefe para Perú de BBVA Research, Hugo Perea, indicó que el tipo de cambio finalizaría 2026 dentro de un rango de entre S/ 3,25 y S/ 3,35 por dólar, considerando el promedio diario de diciembre. Añadió que en 2027 podría ubicarse en niveles similares.

En el mercado interbancario, la cotización de venta del dólar se situaba esta mañana en S/ 3,436, por debajo del registro de la jornada previa, cuando alcanzó S/ 3,422.

Impacto de las tensiones geopolíticas

El informe atribuye la reciente volatilidad del tipo de cambio a factores externos. “El reciente conflicto en Medio Oriente cambió la tendencia de fortalecimiento que venía registrando el sol peruano. El aumento de las tensiones geopolíticas impulsó una apreciación global del dólar, contexto en el que la moneda local se debilitó de manera abrupta e importante”, sostuvo.

El reporte señala que la
Foto: Funds Society

No obstante, la entidad considera que estos factores tendrían efectos temporales. “En el escenario base que presenta BBVA Research se considera que estas tensiones serán transitorias y tendrán un impacto macroeconómico limitado. Una vez superado el proceso electoral, y siempre que el resultado no sea contrario a la economía de mercado, el sol peruano tendería a fortalecerse nuevamente”, agregó.

Factores macroeconómicos

BBVA Research señaló que el comportamiento del dólar también estará influido por el superávit externo del país y por el diferencial de tasas de interés.

El informe prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos retomará el proceso de recorte de tasas durante el segundo semestre de 2026, lo que ampliaría la brecha frente a la tasa local.

Evolución de la inflación

La entidad financiera indicó que la inflación se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva en febrero, al ubicarse en 2,2%.

“Tanto la inflación subyacente como las expectativas inflacionarias se sitúan en torno al centro del rango objetivo. No obstante, los choques de oferta que vienen afectando a la economía podrían generar presiones temporales al alza sobre los precios durante los próximos meses. Dado el carácter transitorio de estos factores, se espera que estas presiones se disipen hacia finales de año”, explicó.

El reciente conflicto en Medio
Foto: NY Times

Tasa de referencia

BBVA Research prevé que la inflación cerrará 2026 en torno a 2,6% y que en 2027 se mantendrá dentro del rango objetivo.

“En este contexto, el Banco Central mantiene desde setiembre del año pasado la tasa de interés de referencia en 4,25%. Aunque los choques de oferta podrían debilitar la actividad económica y elevar la inflación en el corto plazo, BBVA Research no anticipa cambios en la tasa de política monetaria, siempre que las expectativas inflacionarias permanezcan ancladas”, agregó.

